Artistul a mărturisit deschis că nu căutarea cazării sau refuzurile la autostop îl sperie cel mai tare, ci mai degrabă minutele și orele petrecute în mașinile străinilor. Gândul de a fi nevoit să poarte o conversație într-o limbă străină pe care nu o stăpânește excelent i-a creat deja o stare de disconfort accentuat înainte de probe.

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„Pe mine personal nu mă panichează nici autostopul și nici căutarea de cazare, cât îmi creează un pic de stare de anxietate faptul că te urci într-o mașină cu un străin și mergi o oră jumate și nu știu ce să vorbesc cu omul ăla în engleza mea scurtă. Ce să-i zic eu? Gândul meu e cum completez eu timpul ăla. O oră jumate …ce fac?”, a mărturisit artistul la Antena 1,

Obiectul la care va apela în clipele dificile

Pentru a depăși aceste momente tensionate și pentru a-și păstra echilibrul psihic pe parcursul călătoriilor lungi, Whats UP a găsit o metodă personală. Artistul a pus în bagaj un obiect cu o valoare spirituală puternică pentru el, menit să îi aducă liniște atunci când simte că lucrurile devin copleșitoare.

„Mi-am luat o carte de rugăciune cu mine. Sper ca în timpul ăla să vorbesc un pic la început și la final și în rest să mă rog”, a explicat Whats UP.

Aventura Asia Express începe la Antena 1 pe 6 septembrie, Drumul Mătăsii purându-i pe cei 18 concurenți prin Uzbekistan şi China. Se vor aventura în mijlocul necunoscutului, fără telefoane şi fără bani, având la dispoziţie doar propria ingeniozitate şi bunătatea localnicilor, plus un Euro pe zi de la Irina, în încercarea de a ajunge la punctul final al călătoriei, şi anume Perla din Shanghai.

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