Ulei de perilla - ce este și ce beneficii are

Ce este uleiul de perilla

Perilla, care are denumirea științifică de Perilla frutescens, este o plantă aromatică din familia Lamiaceae, aceeași familie botanică din care fac parte menta, busuiocul, salvia, cimbrul și rozmarinul.

Planta este originară din Asia și este cultivată mai ales în China, Coreea, Japonia, India și în alte regiuni din estul și sud-estul continentului. Are frunze late, cu margini zimțate, verzi, roșiatice sau purpurii, în funcție de varietate, flori mici și semințe rotunde, foarte mici, din care se extrage uleiul.

Uleiul alimentar de perilla se obține prin presarea semințelor de Perilla frutescens. În funcție de produs și de metoda folosită, semințele pot fi presate crude sau după ce au fost prăjite.

Uleiul obținut din semințe prăjite are o ușoară aromă de nuci coapte, fiind utilizat mai ales drept condiment. Cel presat la rece din semințe neprăjite are, de obicei, un gust mai delicat.

Culoarea poate varia de la galben deschis la auriu sau brun-auriu. Diferențele de gust, culoare și compoziție depind de varietatea plantei, locul în care a fost cultivată, maturitatea semințelor, temperatura de prăjire și metoda de extracție. De aceea, două uleiuri de perilla pot avea arome destul de diferite, chiar dacă pe etichetă apare aceeași denumire.

Uleiul esențial de perilla

Uleiul alimentar nu trebuie confundat cu uleiul esențial de perilla. Acesta este un extract foarte concentrat din părțile aromatice ale plantei, are o compoziție complet diferită și nu trebuie consumat ca un ulei alimentar.

De asemenea, există ulei de perilla destinat utilizărilor tehnice, în vopsele, lacuri, cerneluri sau produse pentru tratarea lemnului. Faptul că provine din aceeași plantă nu îl face comestibil.

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Ce conține uleiul de perilla

Ca orice ulei pur, uleiul de perilla este alcătuit aproape în totalitate din grăsime. Nu conține cantități importante de proteine, carbohidrați, fibre sau minerale, chiar dacă semințele întregi conțin asemenea nutrienți. Prin presare, cea mai mare parte a proteinelor, fibrelor și mineralelor rămâne în turta de semințe.

O sută de grame de ulei furnizează aproximativ 880-900 de kilocalorii. O linguriță are în jur de 40 de kilocalorii.

Ceea ce îl face deosebit este acidul alfa-linolenic, prescurtat ALA. Analizele realizate asupra mai multor varietăți de perilla au găsit în general:

aproximativ 47-64% acid alfa-linolenic, omega-3

aproximativ 10-24% acid linoleic, omega-6

aproximativ 9-20% acid oleic, omega-9

cantități mai mici de acizi grași saturați, în special acid palmitic și stearic.

ALA este un acid gras esențial, iar organismul uman nu îl poate produce și trebuie să îl primească din alimentație.

Pe lângă acizii grași, uleiul conține tocopheroli, compuși din familia vitaminei E care contribuie la protejarea grăsimilor împotriva oxidării.

Perilla ca plantă este bogată în substanțe precum acidul rosmarinic, luteolina și alți polifenoli. Aceștia se găsesc însă mai ales în frunze, în semințe sau în reziduul rămas după presare, nu neapărat în cantități mari în ulei.

Ce beneficii poate avea uleiul de perilla

Ce beneficii poate avea uleiul de perilla ( Foto Shutterstock)

Bogat în omega-3

Principalul beneficiu al uleiului este că oferă o cantitate mare de ALA într-un volum mic de ulei. Dacă uleiul conține aproximativ 60% ALA, o singură linguriță poate furniza în jur de 2,5-3 grame.

ALA contribuie la menținerea concentrațiilor normale de colesterol din sânge, efectul benefic fiind obținut printr-un aport zilnic de 2 grame de ALA.

În privința protecției cardiovasculare, ALA este asociat în unele cercetări cu un risc cardiovascular mai redus, dar dovezile specifice pentru uleiul de perilla sunt încă limitate.

Efecte antiinflamatoare

Uleiului de perilla i se atribuie frecvent efecte antiinflamatoare. Experimentele pe animale au oferit rezultate promițătoare, inclusiv reducerea unor markeri ai inflamației și ai stresului oxidativ. Aceste rezultate explică interesul științific pentru ulei, dar nu demonstrează încă faptul că el poate trata artrita, astmul, bolile intestinale sau alte afecțiuni inflamatorii la oameni.

Susține sănătatea creierului

Uleiul de perilla este cercetat și pentru posibilul său rol în menținerea sănătății creierului odată cu înaintarea în vârstă. Prin conținutul ridicat de acid alfa-linolenic și prin aportul de compuși antioxidanți, acesta ar putea contribui la protejarea celulelor împotriva stresului oxidativ și la păstrarea unor funcții precum atenția, capacitatea de organizare și inițiativa, arată webmd.com.

Rezultatele studiilor sunt promițătoare, dar nu demonstrează că uleiul de perilla poate preveni demența, depresia sau declinul cognitiv, așa cum se susține de multe ori.

Susține digestia

Un alt posibil beneficiu privește funcționarea sistemului digestiv și echilibrul microbiotei intestinale. Într-o cercetare efectuată pe 36 de sportive, consumul a 3 sau 9 grame de ulei de perilla pe zi, timp de opt săptămâni, a fost asociat cu modificări ale compoziției bacteriilor intestinale. Studiul a inclus însă puține participante, toate sportive tinere și intens antrenate, așadar sunt necesare mai multe studii care să dovedească aceste beneficii.

Efect antioxidant

Tocoferolii și ceilalți compuși din ulei au activitate antioxidantă. Uleiul de perilla este studiat pentru un posibil rol în reducerea stresului oxidativ, proces implicat în îmbătrânirea celulară și în apariția mai multor boli cronice.

Posibil efect antialergic

Perilla a atras atenția și pentru posibilele efecte antialergice. Anumiți compuși ai plantei, în special acidul rosmarinic, ar putea influența eliberarea histaminei și a altor substanțe implicate în reacțiile alergice.

Unele studii au observat o ameliorare a simptomelor alergiilor sezoniere, precum mâncărimea nasului și a ochilor sau lăcrimarea. Cercetările respective au folosit însă extracte speciale de perilla, îmbogățite în acid rosmarinic, nu uleiul alimentar obișnuit obținut din semințe.

Precauții și contraindicații

Pentru majoritatea adulților, uleiul alimentar de perilla consumat în cantități mici, culinare este, în general, bine tolerat. Totuși, există câteva precauții importante.

Semințele de perilla pot provoca alergii și chiar reacții severe. Au fost descrise cazuri de urticarie, umflarea buzelor sau a feței, probleme de respirație, greață și anafilaxie, mai ales la copiii din regiuni în care perilla este consumată frecvent.

De asemenea, persoanele care urmează tratament anticoagulant au o tulburare de coagulare ori se pregătesc pentru o intervenție chirurgicală ar trebui să discute cu medicul înainte de a folosi uleiul de perilla.

În sarcină și alăptare, folosirea normală a unui ulei alimentar nu trebuie confundată cu administrarea unui extract sau supliment concentrat. Pentru suplimentele cu perilla există puține date de siguranță, astfel încât acestea nu ar trebui luate fără recomandare medicală.

Cum poate fi folosit în alimentație

Uleiul de perilla este potrivit în primul rând pentru asezonare și pentru preparate în care aroma sa poate fi păstrată. În bucătăria coreeană este adăugat peste legume fierte sau sotate, orez, tăiței, supe, alge, tofu și diferite garnituri.

Ulieul de perilla poate fi folosit:

în vinegrete pentru salate, împreună cu oțet de orez, zeamă de lămâie sau lime

turnat în cantitate mică peste legume gătite, după ce au fost luate de pe foc

în salate de orez, bulgur, cușcuș sau tăiței

peste pește, tofu, ouă, ciuperci ori avocado

în sosuri cu iaurt, usturoi și verdețuri

în hummus, pesto sau alte creme tartinabile

peste o supă-cremă, chiar înainte de servire

într-un bol cu orez, legume și carne sau leguminoase

peste paste simple, alături de usturoi, ceapă verde și puțin sos de soia

Utilizarea cosmetică – ulei de perilla pentru piele și păr

Uleiul din semințe de perilla apare și în unele produse cosmetice, în special în creme, seruri și uleiuri pentru pielea uscată.

Ca și alte uleiuri vegetale, poate avea un efect emolient, formează la suprafața pielii un strat care reduce pierderea apei și poate face pielea mai suplă. Compoziția sa bogată în acizi grași nesaturați și prezența tocoferolilor explică interesul cosmetic.

Acidul alfa-linolenic și acidul linoleic participă la menținerea structurii barierei cutanate, motiv pentru care uleiul poate fi util în îngrijirea pielii uscate sau descuamate. Tocoferolii contribuie la protejarea lipidelor pielii împotriva oxidării, iar studiile de laborator și cele pe animale sugerează că uleiul ar putea avea și efecte calmante și protectoare împotriva deteriorării provocate de radiațiile ultraviolete.

Aplicat pe păr, uleiul poate reduce aspectul uscat al părului și poate netezi temporar firele. Câteva picături pot fi distribuite pe vârfurile umede sau uscate, iar în măștile pentru păr poate fi combinat cu un balsam obișnuit.

Pentru utilizarea pe piele trebuie ales un produs cosmetic adecvat, testat mai întâi pe o zonă mică. Aplicarea trebuie oprită dacă apar roșeață, mâncărime sau iritație.

Cum se alege și se păstrează

Un ulei bun pentru consum ar trebui să aibă pe etichetă denumirea plantei, Perilla frutescens, mențiunea că este obținut din semințe și indicația clară că este destinat consumului. O sticlă închisă la culoare protejează mai bine produsul de lumină.

Fiind foarte bogat în acizi grași polinesaturați, se oxidează foarte ușor. Sticla trebuie ținută bine închisă, ferită de lumină și căldură. După deschidere, refrigerarea este o alegere prudentă, dacă eticheta nu oferă alte instrucțiuni.

Sursă foto Shutterstock.com

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