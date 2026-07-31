După moartea bărbatului, fără moștenitori direcți, întreaga avere impresionantă a fost atribuită celei de-a doua soții, o femeie de 37 de ani din Chieti, stabilită în Padova. Potrivit legislației italiene, aceasta va avea acum obligația de a plăti pensia alimentară lunară fostei soții a defunctului, în valoare de aproximativ 5.000 de euro, relatează Sky TG24.

Câștigul care i-a schimbat viața

În 2019, în timpul unei călătorii de afaceri la Lodi, șoferul de camion a câștigat una dintre cele mai mari sume din istoria SuperEnalotto: 220 de milioane de euro, echivalentul a 180 de milioane de euro net după impozitare. După această lovitură de proporții, bărbatul și-a schimbat radical viața: a renunțat la locul de muncă, a făcut investiții semnificative și a achiziționat mai multe proprietăți și mașini de lux. La momentul câștigului, acesta era deja separat de prima sa soție, deși nu oficial.

Divorț rapid și o nouă căsătorie

După câștigul uriaș, divorțul de prima soție a fost finalizat rapid, cei doi ajungând la un acord pentru o pensie alimentară lunară de 6.300 de euro. Femeia, în vârstă de 53 de ani, originară din Varese și angajată în domeniul curățeniei, avea nevoie de sprijin financiar. La scurt timp, bărbatul a întâlnit o altă femeie, cu 16 ani mai tânără, tot din Chieti. Cei doi s-au căsătorit pe 24 iulie 2025 și s-au stabilit împreună în Padova.

O moștenire complicată

La 28 iunie 2026, șoferul a murit subit, lăsând în urmă o avere considerabilă, dar niciun moștenitor direct. Noua sa soție a devenit astfel unica moștenitoare a bunurilor, însă a moștenit și obligația legală de a continua plata pensiei alimentare către prima soție a bărbatului, potrivit legislației italiene.

„Natura alocației succesorale este bine stabilită în jurisprudență: este plătită de către moștenitor sau moștenitori. Dacă sunt îndeplinite condițiile stabilite de lege, adică dacă persoana se află în dificultate financiară, dacă primește deja pensie alimentară și dacă nu s-a recăsătorit, are dreptul să solicite alocație succesorală”, a explicat pentru AGI Francesco Marino, reprezentantul legal al Associazione Italia, care se ocupă de dreptul familiei.

Mecanismul alocației succesorale presupune ca moștenitorii să preia datoriile sau obligațiile financiare ale persoanei decedate, dacă anumite condiții sunt îndeplinite. În acest caz, prima soție, care a apelat la o asociație de specialitate după ce plățile pensiei alimentare au fost întrerupte, ar urma să primească în continuare o sumă estimată la 5.000 de euro lunar.

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