„Nu vor exista cartiere favorizate şi cartiere defavorizate”

Administrația locală a decis raționalizarea orarului de funcționare a iluminatului public pe timpul nopții, o măsură menită să scadă presiunea asupra rețelei naționale de energie în plin sezon cald.

„Pentru a evita orice inechitate sau impresie de discriminare între cartiere, decizia de reducere a iluminatului stradal pe timp de noapte se va aplica unitar şi echitabil pe întreg domeniul public. Nu vor exista cartiere favorizate şi cartiere defavorizate, toţi suntem o comunitate şi trecem împreună prin această perioadă”, a explicat edilul Mihai Chirica într-un mesaj postat pe pagina sa de Facebook.

Decizia vine în contextul în care deficitul de generare la nivel național și prețurile extrem de ridicate din orele de vârf au determinat autoritățile centrale să solicite un plan strict de economisire din partea tuturor marilor consumatori publici.

Această măsură nu va afecta însă curțile spitalelor, pasajele subterane şi cele pietonale şi nici punctele majore de interes din municipiu.

„Planul de reducere exclude spaţiile unde iluminatul este vital pentru viaţă şi siguranţă. Este vorba despre curţile spitalelor, unde activitatea medicală şi accesul ambulanţelor nu pot fi afectate sub nicio formă, pasajele subterane şi pietonale, pentru a preveni orice risc de accident sau infracţionalitate sau punctele centrale majore şi zonele pietonale de interes, precum Piaţa Unirii”, a precizat Mihai Chirica.

Mobilizare maximă a patrulelor de poliție

În acest context, edilul a cerut mobilizare maximă din partea Poliţiei Locale, în strânsă colaborare cu Poliţia Naţională, pentru suplimentarea patrulelor în toate cartierele.

„Totodată, fac un apel la vigilenţă către fiecare cetăţean în parte. Vă rog să fiţi atenţi, să semnalaţi orice neregulă sau situaţie suspectă la dispeceratul Poliţiei Locale şi să dăm dovadă de solidaritate”, a adăugat edilul ieşean.

Ucraina va oferi ajutor de urgență României în criza energetică

Premierul Ilie Bolojan a anunţat, vineri, că Guvernul a declarat stare de alertă la nivel naţional pe perioada lunii august, ca efect al scăderii producţiei de energie electrică din cauza secetei şi a debitelor scăzute atât pe râuri, dar mai ales pe fluviul Dunărea.

Din cauza cotelor istoric de scăzute ale Dunării, sistemul energetic național și cel regional traversează o perioadă critică, declanșată de oprirea preventivă a reactorului 1 CNE de la Cernavodă.

Sistemul energetic național al României va beneficia de un sprijin de urgență din partea Ucrainei, o decizie menită să atenueze presiunile istorice înregistrate în perioadele de consum de vârf și producție scăzută.





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