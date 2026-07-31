După ce și-au servit masa de dimineață la bufet, aceștia au umplut farfuriile cu mezeluri, brânzeturi, crenvurști și produse de patiserie, pe care le-au dus ulterior în camere.

În urma verificărilor zilnice, personalul de curățenie a descoperit aproape 3 kilograme de mâncare depozitate în camerele acestora.

Specialiștii atrag atenția că un astfel de comportament poate fi riscant pentru sănătate. Mâncarea scoasă din zona de bufet își pierde prospețimea și poate duce la probleme digestive, avertizează experții.

Incidentul a stârnit numeroase reacții și glume pe rețelele sociale.

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