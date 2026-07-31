„Nu este posibil să călătorești din Ceuta și Melilla în peninsula (Iberică – n.r.) fără să te identifici la un punct de control al poliției”, a adăugat el pe X.

Declarația lui Albares vine în contextul în care unele țări europene au cerut suspendarea Spaniei din Schengen din cauza crizei din Ceuta.

Autoritățile de la Madrid afirmă că majoritatea imigranților sosiți ilegal în ultimele zile în Ceuta au fost returnați de „bunăvoie” în Maroc, în timp ce autoritățile marocane ar fi împiedicat apropierea altor mulțimi de exclava spaniolă.

Potrivit autorităților din Ceuta, 60.000 de imigranți au luat cu asalt exclava pe mare și la frontiera terestră. Autoritățile spaniole au anunțat mai devreme că au returnat 48.300 de imigranți până vineri la ora 18:00, iar ritmul de returnare ar fi de 150 de persoane pe minut.

Pe de altă parte, președintele administrației locale din Ceuta a declarat că 57 de cadavre au fost recuperate pe partea spaniolă a frontierei şi că ar putea exista şi alte victime pe partea marocană. Acesta a precizat că unii imigranți s-au înecat, iar alţii au fost striviţi în timp ce încercau să escaladeze digul pe care se află gardul de frontieră.

Afluxul la graniţă a provocat diviziuni în Europa, unde liderii altor state membre UE au solicitat Spaniei să se asigure că este capabilă să țină incidentul sub control. Partidele de dreapta și de extremă-dreapta încearcă la rândul lor să exploateze politic această criză și o atribuie politicilor de migraţie relativ laxe ale guvernului condus de premierul socialist Pedro Sanchez.

Acesta din urmă spune că situația din Ceuta a fost generată de „mafia traficului de persoane”, care ar fi răspândit zvonuri că autoritățile spaniole nu expulzează persoanele intrate ilegal pe mare.

În pofida asigurărilor Madridului că a returnat majoritatea imigranților, Guvernul italian a decis vineri seara să reintroducă controalele în porturi și aeroporturi pentru călătoriile cu Spania.

Ministrul italian de externe Antonio Tajani a afirmat că politica de amnistie a Spaniei pentru sute de mii de imigranți ilegali a „încurajat traficul de persoane”. Spania l-a convocat pe ambasadorul Italiei la Madrid pentru a protesta faţă de acuzația lui Tajani.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Breaking news! Decizia de ultim moment a lui Ilie Bolojan! Tocmai s-a produs un seism în politică. Azi, 31.07.2026, premierul demis a anunțat tot
Viva.ro
Breaking news! Decizia de ultim moment a lui Ilie Bolojan! Tocmai s-a produs un seism în politică. Azi, 31.07.2026, premierul demis a anunțat tot
„Trăim într-o perioadă în care nu mai avem voie să trecem cu vederea astfel de comportamente”. Andreea Raicu critică derapajul lui Alexandru Rogobete la adresa medicului endocrinolog Ioana Mihăilă: „Nu este acceptabil”. Mesajul vedetei a stârnit valuri de reacții
Unica.ro
„Trăim într-o perioadă în care nu mai avem voie să trecem cu vederea astfel de comportamente”. Andreea Raicu critică derapajul lui Alexandru Rogobete la adresa medicului endocrinolog Ioana Mihăilă: „Nu este acceptabil”. Mesajul vedetei a stârnit valuri de reacții
Este surpriza momentului în showbiz-ul din România! Artistul nostru a devenit tată în mare secret și a dezvăluit prima imagine cu fetița lui: „Te-am așteptat atât...” Foto
Elle.ro
Este surpriza momentului în showbiz-ul din România! Artistul nostru a devenit tată în mare secret și a dezvăluit prima imagine cu fetița lui: „Te-am așteptat atât...” Foto
gsp
Vești dure de la Floreasca, după accidentul celor de la Dinamo 2: „Traumatism cranio-cerebral grav. Intubat și ventilat mecanic”
GSP.RO
Vești dure de la Floreasca, după accidentul celor de la Dinamo 2: „Traumatism cranio-cerebral grav. Intubat și ventilat mecanic”
„Cea mai sexy voleibalistă din lume” și-a înnebunit fanii cu o ținută îndrăzneață
GSP.RO
„Cea mai sexy voleibalistă din lume” și-a înnebunit fanii cu o ținută îndrăzneață
Parteneri
Atenție! Poți primi bani de la stat dacă-ți îngrijești părinții, bunicii sau pe cineva vârstnic din familie. Acum s-a decis! Cum trebuie să procedezi
Libertateapentrufemei.ro
Atenție! Poți primi bani de la stat dacă-ți îngrijești părinții, bunicii sau pe cineva vârstnic din familie. Acum s-a decis! Cum trebuie să procedezi
Dieta Melaniei Trump nu e pentru oricine! Regimul strict pe care îl urmează zilnic i-a uimit până și pe specialiști! Ce mănâncă, de fapt, în fiecare zi și de ce puțini rezistă acestui stil de viață
Avantaje.ro
Dieta Melaniei Trump nu e pentru oricine! Regimul strict pe care îl urmează zilnic i-a uimit până și pe specialiști! Ce mănâncă, de fapt, în fiecare zi și de ce puțini rezistă acestui stil de viață
Toamna se anunță incendiară la TV! Ce show-uri uriașe revin la Antena 1 și Pro TV și când încep noile sezoane
Tvmania.ro
Toamna se anunță incendiară la TV! Ce show-uri uriașe revin la Antena 1 și Pro TV și când încep noile sezoane

Știri România

Parteneri
Un expert în migrație internațională pune la îndoială spontaneitatea valului de migranți din Ceuta: „Seamănă foarte mult cu ceea ce am văzut la granița Belarus-Polonia”
Adevarul.ro
Un expert în migrație internațională pune la îndoială spontaneitatea valului de migranți din Ceuta: „Seamănă foarte mult cu ceea ce am văzut la granița Belarus-Polonia”
Transferă FCSB un nou portar?! Mihai Stoica a anunţat noul titular din poarta roş-albaştrilor
Fanatik.ro
Transferă FCSB un nou portar?! Mihai Stoica a anunţat noul titular din poarta roş-albaştrilor
Parlamentul a șters datoriile de TVA cerute retroactiv firmelor cu cod anulat
Financiarul.ro
Parlamentul a șters datoriile de TVA cerute retroactiv firmelor cu cod anulat
Parteneri
Este vestea momentului în showbiz! La 53 de ani, celebra actriță a anunțat oficial nașterea celui de-al treilea copil al său: "Bun venit în lume, fiule"
Elle.ro
Este vestea momentului în showbiz! La 53 de ani, celebra actriță a anunțat oficial nașterea celui de-al treilea copil al său: "Bun venit în lume, fiule"
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Imaginile uluitoare ale momentului sunt cu Adrian Alexandrov în prim-plan! Cum a fost surprins de paparazzi, fără Elena Udrea. Cu cine s-a întâlnit partenerul fostei politiciene în București! Gestul lui...
Viva.ro
Imaginile uluitoare ale momentului sunt cu Adrian Alexandrov în prim-plan! Cum a fost surprins de paparazzi, fără Elena Udrea. Cu cine s-a întâlnit partenerul fostei politiciene în București! Gestul lui...

Monden

Parteneri
10 vedete din România care au făcut furori în costum de baie. Imagini spectaculoase cu Antonia, INNA, Bianca Drăgușanu și alte dive
TVMania.ro
10 vedete din România care au făcut furori în costum de baie. Imagini spectaculoase cu Antonia, INNA, Bianca Drăgușanu și alte dive
A luat un împrumut la IFN pentru a plăti ratele la bancă şi a ajuns executat şi cu datorii de 4 ori mai mari
ObservatorNews.ro
A luat un împrumut la IFN pentru a plăti ratele la bancă şi a ajuns executat şi cu datorii de 4 ori mai mari
Breaking tragic în România: microbuzul în care se afla acum câteva minute echipa de fotbal din București, accident mortal! Câți morți și câți răniți sunt până acum
Libertateapentrufemei.ro
Breaking tragic în România: microbuzul în care se afla acum câteva minute echipa de fotbal din București, accident mortal! Câți morți și câți răniți sunt până acum
Parteneri
A murit Spiridon, tatăl lui Adrian Mutu » Fan Știința, părinte exigent + Pasiunea transmisă printr-o pereche de jambiere
GSP.ro
A murit Spiridon, tatăl lui Adrian Mutu » Fan Știința, părinte exigent + Pasiunea transmisă printr-o pereche de jambiere
Titi Aur condamnă un alt detaliu în accidentul rutier suferit de echipa a doua lui Dinamo: „Nu e vorba de vârsta șoferului! Adevărații autori morali sunt acolo”
GSP.ro
Titi Aur condamnă un alt detaliu în accidentul rutier suferit de echipa a doua lui Dinamo: „Nu e vorba de vârsta șoferului! Adevărații autori morali sunt acolo”
Parteneri
Bolojan răspunde acuzațiilor lui Grindeanu privind hidrocentralele blocate: E simplu să vii cu acuze de natură politică
Mediafax.ro
Bolojan răspunde acuzațiilor lui Grindeanu privind hidrocentralele blocate: E simplu să vii cu acuze de natură politică
Femeie lovită de trăsnet când făcea plajă: „Soțul ei...
StirileKanalD.ro
Femeie lovită de trăsnet când făcea plajă: „Soțul ei...
Monica Pop a suferit un AVC! Anunțul îngrijorător a fost făcut chiar de medicul oftalmolog: „M-am supărat foarte tare”
Wowbiz.ro
Monica Pop a suferit un AVC! Anunțul îngrijorător a fost făcut chiar de medicul oftalmolog: „M-am supărat foarte tare”
Promo
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Advertorial
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Advertorial
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Parteneri
Medicii au stabilit cu ce boală se confruntă, de fapt, Miruna! Adolescenta în vârstă de 18 ani se află în stare gravă, după ce a contractat o bacterie pe litoral
Wowbiz.ro
Medicii au stabilit cu ce boală se confruntă, de fapt, Miruna! Adolescenta în vârstă de 18 ani se află în stare gravă, după ce a contractat o bacterie pe litoral
De ce a facut AVC Monica Pop. Un lucru cumplit i s-a intamplat in timp ce era la munca
Redactia.ro
De ce a facut AVC Monica Pop. Un lucru cumplit i s-a intamplat in timp ce era la munca
Constantin Covaciu își făcea planuri de viitor cu doar o zi înaintea tragediei din Câmpulung. Abia învinsese cancerul
KanalD.ro
Constantin Covaciu își făcea planuri de viitor cu doar o zi înaintea tragediei din Câmpulung. Abia învinsese cancerul

Politic

Parteneri
Motivul interesant pentru care o elevă din rural cu o medie de top la Evaluarea Națională a ales un liceu tehnologic. „Este o nebuloasă și pentru noi”
ZiaruldeIasi.ro
Motivul interesant pentru care o elevă din rural cu o medie de top la Evaluarea Națională a ales un liceu tehnologic. „Este o nebuloasă și pentru noi”
Ce s-a întâmplat în vestiarul FCSB după rușinea cu Auda? „Baciu nici nu a avut bunul simț să-și dea demisia!”. Exclusiv
Fanatik.ro
Ce s-a întâmplat în vestiarul FCSB după rușinea cu Auda? „Baciu nici nu a avut bunul simț să-și dea demisia!”. Exclusiv
Când începe, de fapt, vârsta mijlocie? Răspunsul depinde mai puțin de cifre decât credem
Spotmedia.ro
Când începe, de fapt, vârsta mijlocie? Răspunsul depinde mai puțin de cifre decât credem