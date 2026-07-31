„Nu este posibil să călătorești din Ceuta și Melilla în peninsula (Iberică – n.r.) fără să te identifici la un punct de control al poliției”, a adăugat el pe X.

Declarația lui Albares vine în contextul în care unele țări europene au cerut suspendarea Spaniei din Schengen din cauza crizei din Ceuta.

Autoritățile de la Madrid afirmă că majoritatea imigranților sosiți ilegal în ultimele zile în Ceuta au fost returnați de „bunăvoie” în Maroc, în timp ce autoritățile marocane ar fi împiedicat apropierea altor mulțimi de exclava spaniolă.

Potrivit autorităților din Ceuta, 60.000 de imigranți au luat cu asalt exclava pe mare și la frontiera terestră. Autoritățile spaniole au anunțat mai devreme că au returnat 48.300 de imigranți până vineri la ora 18:00, iar ritmul de returnare ar fi de 150 de persoane pe minut.

Pe de altă parte, președintele administrației locale din Ceuta a declarat că 57 de cadavre au fost recuperate pe partea spaniolă a frontierei şi că ar putea exista şi alte victime pe partea marocană. Acesta a precizat că unii imigranți s-au înecat, iar alţii au fost striviţi în timp ce încercau să escaladeze digul pe care se află gardul de frontieră.

Afluxul la graniţă a provocat diviziuni în Europa, unde liderii altor state membre UE au solicitat Spaniei să se asigure că este capabilă să țină incidentul sub control. Partidele de dreapta și de extremă-dreapta încearcă la rândul lor să exploateze politic această criză și o atribuie politicilor de migraţie relativ laxe ale guvernului condus de premierul socialist Pedro Sanchez.

Acesta din urmă spune că situația din Ceuta a fost generată de „mafia traficului de persoane”, care ar fi răspândit zvonuri că autoritățile spaniole nu expulzează persoanele intrate ilegal pe mare.

În pofida asigurărilor Madridului că a returnat majoritatea imigranților, Guvernul italian a decis vineri seara să reintroducă controalele în porturi și aeroporturi pentru călătoriile cu Spania.

Ministrul italian de externe Antonio Tajani a afirmat că politica de amnistie a Spaniei pentru sute de mii de imigranți ilegali a „încurajat traficul de persoane”. Spania l-a convocat pe ambasadorul Italiei la Madrid pentru a protesta faţă de acuzația lui Tajani.

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