Apel la refacerea coaliției în contextul crizei politice

„Bolojan va trebui să înțeleagă faptul că țara e mai importantă decât orgoliul și interesele lui și să refacă coaliția pentru un timp”, a declarat Băsescu.

În contextul actualei situații geopolitice tensionate, fostul șef al statului a subliniat că România are nevoie „rapid” de un guvern funcțional. „România are nevoie acum, în acest moment, de un Executiv”, a punctat el.

Băsescu a criticat decizia lui Ilie Bolojan de a refuza o alianță cu PSD, amintind că cele două partide au colaborat timp de două decenii. „După părerea mea, Bolojan va trebui să înțeleagă că blocajul e la el. Țara a fost adusă în situația în care este acum de tandemul PSD-PNL, de tandemul Nicu și Marcel și de cine a mai fost. (…) Trebuie să plătească pentru ce au stricat. Nu pot la nesfârșit ei să strice și să vină alții să repare”, a declarat fostul președinte.

Potrivit lui Băsescu, actuala criză politică reprezintă un motiv suficient pentru ca cele două mari partide să se unească din nou. „Până acum au făcut-o de bună voie, s-au lăsat de bună voie în brațele PSD-ului, acum să o facă de nevoie, ca să rezolve o criză politică majoră”, a afirmat acesta.

Fostul președinte cere responsabilitate politică

Fostul președinte a mai subliniat că nu doar Bolojan, ci și alți reprezentanți ai PNL au avut, de-a lungul timpului, colaborări strânse cu PSD. „Dacă ar vrea să facă ceva pentru țară, după ce au făcut atâta rău, ar fi să găsească o soluție să guverneze măcar câteva luni împreună. Pe termen lung, depinde de momentul alegerilor, și atunci Bolojan poate să explice de ce nu mai vrea cu PSD-ul”, a mai adăugat Traian Băsescu.

El a concluzionat că președintele Nicușor Dan nu deține pârghiile necesare pentru a-l obliga pe liderul PNL să reconsidere refacerea coaliției. În acest context, Băsescu a făcut un apel pentru responsabilitate politică, subliniind că interesul național trebuie să primeze în fața disputelor de partid.

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