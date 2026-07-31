7 milioane de lei pentru lucrări de urgență la bifurcația Bala–Dunărea Veche

„Am alocat printr-o hotărâre de guvern astăzi o sumă de 7 milioane de lei către Ministerul Transporturilor, pentru Administraţia Fluvială Dunărea de Jos, în vederea executării unor lucrări în zona aducţiunii dinspre Cernavodă, pentru a menţine, chiar în condiţiile de scădere a debitului Dunării, nivelul apei în bazinul de aducţiune, de unde pompele care asigură pompajul apei pentru răcirea centralei îşi extrag apa, în aşa fel încât pe canalul Bala, care leagă Dunărea de această zonă, să avem un debit relativ constant”, a explicat premierul Bolojan.

În plus, autorităţile analizează măsuri suplimentare pentru asigurarea fluxului de apă necesar, inclusiv posibila scufundare a unor barje. „Toţi cei care lucrează în această zonă, de la canalele navigabile, Apele Române, structurile fluviale ale Armatei române, lucrează în aşa fel încât să asigure dragajul şi analizează inclusiv posibilitatea scufundării unor barje pentru a direcţiona fluxul principal către această zonă”, a adăugat oficialul.

Deciziile finale urmează să fie luate în zilele următoare, dar finanţarea necesară a fost deja asigurată. „Fiecare zi este importantă pentru a putea menţine în funcţiune grupul 2 de la Cernavodă”, a subliniat Bolojan.

Premierul a atras atenţia că dezvoltarea celor două noi reactoare de la Cernavodă depinde de finalizarea lucrărilor de pe canalul Bala. „Nivelul apei, necesar pentru a funcţiona pompele de răcire, trebuie să fie de aşa natură încât să evităm astfel de situaţii. Prin urmare, indiferent ce se va întâmpla în aceste zile, consider că acest proiect este unul prioritar, care trebuie pus în practică în perioada următoare. Am discutat cu domnul ministru Miruţă să dispună scoaterea acestui proiect din sertarele de la Transporturi şi să-l pună pe lista de priorităţi”, a concluzionat Ilie Bolojan.

Conform hotărârii de guvern adoptate vineri, suma alocată va fi utilizată exclusiv pentru finanțarea activităților necesare redistribuirii debitelor la bifurcația Bala-Dunărea Veche. Bugetul include costuri pentru achiziția, transportul și utilizarea echipamentelor și materialelor necesare, precum și pentru executarea lucrărilor tehnice și monitorizarea ulterioară a acestora. Orice sume rămase neutilizate până la sfârșitul anului 2026 vor fi returnate Fondului de rezervă bugetară.

Forțele Navale Române intervin pentru protejarea Cernavodă

Forțele Navale Române intervin pentru susținerea acestor măsuri, desfășurând misiuni de cercetare hidrografică într-un sector critic al Dunării, între kilometrii 345 și 346, în proximitatea intersecției Brațului Bala cu Dunărea Veche. Acțiunea are drept scop colectarea datelor tehnice necesare construirii unui prag submers care să permită redirecționarea apei către Dunărea Veche și să mențină nivelul necesar pentru operarea în siguranță a centralei., conform Ministerului Apărării Naționale.

„Datele obținute de specialiștii militari vor fi puse la dispoziția autorităților și instituțiilor cu responsabilități în gestionarea situației, pentru adoptarea și implementarea, în regim de urgență, a soluțiilor tehnice necesare”, a anunțat Direcția Hidrografică Maritimă.

Specialiștii Direcției Hidrografice Maritime, împreună cu echipamente specifice, sunt implicați în măsurători hidrografice și batimetrice pentru analiza configurației albiei și stabilirea parametrilor de intervenție. Operațiunea face parte dintr-un efort interinstituțional mai amplu, coordonat de Ministerul Apărării Naționale, pentru a asigura funcționarea în siguranță a infrastructurii energetice critice de la Cernavodă.



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