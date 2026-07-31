Marii consumatori din România au fost deja notificați

„Nu în ultimul rând va fi importantă și economisirea voluntară în orele de seară, când avem acest deficit. Încă o dată, fac un apel către cetățeni dar în special către companii, către autorități publice, să-și facă planificări de reduceri voluntare. Noi am notificat principalii consumatori din România că există o posibilitate de a face acest lucru și luni vom mai avea o întâlnire cu dânșii în așa fel încât să luăm în calcul și planificări în vederea reducerii consumului acestor consumatori industriali importanți pentru a asigura energia electrică către populație. Estimările noastre sunt că, pe fondul secetei și în următoarele 2 săptămâni și a prognozei meteo nu vom mai avea precipitații importante”, a afirmat, vineri, Ilie Bolojan, în cadrul unei conferințe de presă.

Totodată, șeful Guvernului a avertizat că, în următoarele zile, „pe fondul creșterii temperaturilor, e posibil ca consumul să crească, ajungând până la 8000 MW pe zi în orele de seară.

„În aceste condiții, fiecare MW care este economisit este foarte important și fiecare MW care intră în producție sau este menținut, de asemenea, asigură echilibrul sistemului energetic național. Este o situație prin care trec toate țările din vecinătate și acest lucru nu ne ajută pentru că cererea de energie din importuri este la fel de mare. Sper să reușim să ținem sistemul național în funcțiune și prin măsurile pe care le luăm să asigurăm funcționarea normală,” a transmis șeful Executivului.

Ucraina va oferi ajutor de urgență României în criza energetică

Sistemul energetic național al României va beneficia de un sprijin de urgență din partea Ucrainei, o decizie menită să atenueze presiunile istorice înregistrate în perioadele de consum de vârf și producție scăzută.

Premierul Ilie Bolojan a anunţat, vineri, că Guvernul a declarat stare de alertă la nivel naţional pe perioada lunii august, ca efect al scăderii producţiei de energie electrică din cauza secetei şi a debitelor scăzute atât pe râuri, dar mai ales pe fluviul Dunărea.

Din cauza cotelor istoric de scăzute ale Dunării, sistemul energetic național și cel regional traversează o perioadă critică, declanșată de oprirea preventivă a reactorului 1 CNE de la Cernavodă.

În acest context, România este nevoită să recurgă la importuri de mii de megawați pentru a menține echilibrul, în timp ce țările vecine, în special Bulgaria, se confruntă cu riscul iminent de a-și închide propriile reactoare nucleare, generând temeri serioase privind explozia prețurilor, potrivit datelor Transelectrica.





Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE