Dr. Laura Ene este medic primar diabet, nutriție și boli metabolice, trainer în cadrul Academiei de Nutriție „Sănătate, te iubesc”, al cărei cofondator este. Fondatoarea ELA Clinic, prima clinică de nutriție terapeutică și psihonutriție din România, și coordonatoarea ExperMed, primul centru medical integrat pentru sănătate metabolică dedicat pacienților cu sindrom metabolic. Aceasta a oferit mai multe răspunsuri Adelinei Duinea, la Gala Doctorului Digital 2026.

Libertatea: Ce nu ați face niciodată din postura de medic primar diabet, nutriție și boli metabolice?

Dr. Laura Ene: Nu aș putea să mint niciodată oamenii că nutriția poate să-i salveze sau că tratamentul este singurul pe care, dacă îl urmează, se pot vindeca. Este vorba despre un stil de viață și, practic, pentru asta militez, de când mă știu, nu doar pentru un tratament injectabil sau pentru un tratament medicamentos. Toate la un loc, agregate și angrenate într-un stil de viață sănătos, pot face minuni.

Nutriția pe care eu o iubesc atât de mult nu este un panaceu, nu reprezintă tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte, dar aduce ani de calitate în viața noastră. Și pentru asta militez și în clinică alături de colegii mei, alături de pacienții mei care vor să înțeleagă și să se educe. Pentru că alimentația sănătoasă nu reprezintă mofturi, ci o dovadă de respect, de integritate, de sănătate și de dorință de a trăi mai bine, mai mult și mai frumos.

Libertatea: Ce efecte adverse au tratamentele de slăbit, injectabile?

Dr. Laura Ene: Efectele adverse sunt ușor de controlat dacă dieta din spatele tratamentelor injectabile este una bine condusă. Tot protocolul acesta al tratamentelor injectabile trebuie să fie sub supraveghere medicală. Se fac niște analize înainte, tocmai pentru a nu călca pe teren minat, se dozează cu mare atenție și în funcție de simptomatologia pacienților și, nu în ultimul rând, aceste pastile nu funcționează de unele singure, trebuie ajutate. Pentru că da, ele ne ajută să ne taie foamea, să ne taie poftele, să putem să gestionăm mai ușor porțiile și tentațiile, dar nu ne învață ce să mâncăm.

Și dacă pe parcursul tratamentului doar faci foamea sau nu mănânci pentru că nu-ți este foame, nu înveți care sunt combinațiile potrivite. Dieta trebuie să însemne sustenabilitatea, trebuie să însemne capacitatea de a merge pe termen lung cu un stil de viață diferit. Altfel, așa cum cu toții știm, kilogramele se pun înapoi foarte repede și de cele mai multe ori vin și cu întăriri.

Libertatea: Ce putem face pentru a ne îmbunătăţi metabolismul?

Dr. Laura Ene: În primul rând, mişcare. Metabolismul are legătură cu antrenamentul nostru muscular şi nu trebuie să ne gândim neapărat să alergăm maratonul sau să facem cine ştie ce investiţii în aparatură specială. Simplul mers pe jos, urcatul şi coborâtul scărilor este cea mai bună mişcare pe care oricine o poate face şi pe care o avem cu toţii la îndemână.

Libertatea: Care sunt cele mai dăunătoare alimente?

Dr. Laura Ene: Eu am trei alimente cu care niciodată nu pot să negociez cu pacienții mei, pentru că negociez întotdeauna de favoare a lor și a sănătății lor. Nu pot să lucrez cu sucurile de niciun fel, cele îndulcite, nu pot să lucrez cu prăjelile și nu pot să lucrez cu ronțăielile între mese. În rest, tot ceea ce a lăsat Dumnezeu pe Pământ poate fi mâncat și eu recomand pentru că rolul unui nutriționist în viața unui om, din punctul meu de vedere, nu este acela de a-i face restricții, ci de a-l învăța să mănânce, mai ales ce nu este la dietă.

Libertatea: Ce analize recomandați pentru a depista dezechilibrele hormonale?

Dr. Laura Ene: Sunt multiple. Dezechilibrare hormonale, în principiu, fac parte din specialitatea endocrinologie. Eu mă ocup cu hormonul insulină și cu partea de insulinorezistență. Așadar, cred eu că pentru dezechilibre hormonale, verificarea tiroidei, verificarea profilului glicemic ar fi interesant, indicele HOMA bineînțeles, insulina, hemoglobina, glicozilată, dar cred eu ca să putem să privim și să dăm un panel de analize complet, cred că vizita la medicul de familie, cel puțin pentru o primă evaluare este foarte importantă, cât și mai departe către medicul specialist, diabetolog sau endocrinolog.

Libertatea: Este periculos să cerem sfaturi medicale de la ChatGPT?

Dr. Laura Ene: Este la fel ca Dr. Google, acum mai nou îl avem pe Dr. ChatGPT. Dacă nu știm ce să-l întrebăm, nu știm cum să-l întrebăm, cu siguranță putem să primim întrebări care ori ne sperie foarte tare și intrăm într-o zonă de anxietate din care ne este foarte greu să ieșim, ori primim niște răspunsuri vagi care ne lasă liniștiți că nu e nimic.

E ok să verificăm și cu ChatGBT-ul, însă cel mai bine este să ne găsim un doctor în care avem încredere și cu care să ne sfătuim de fiecare dată când este vorba despre viața noastră până la urmă, că analizele noastre reprezintă starea noastră de sănătate. Hai să nu lăsăm pe mâna internetului.

MINA Museum din București a găzduit ediția inaugurală a Galei Doctorului Digital 2026, un eveniment organizat de Ringier România. Gala și-a propus să evidențieze contribuția medicilor care combat dezinformarea medicală și oferă publicului informații clare și bazate pe dovezi științifice.

