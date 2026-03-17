„Dead Zone” pe 230 km

Icefields Parkway este considerată una dintre cele mai frumoase rute din Canada, traversând un peisaj spectaculos cu munți, lacuri turcoaz și ghețari, dar vine cu un detaliu important: în mare parte nu ai semnal la telefon pentru o perioadă îndelungată de timp.

Pe parcursul celor aproximativ 232 km de traseu, telecomunicațiile mobile sunt practic inexistente din cauza lipsei turnurilor de semnal. Zonele prin care trece drumul sunt complet sălbatice, fără infrastructură de acoperire mobilă, potrivit Icefields Parkway.

Asta înseamnă că, după ce pleci din imediata apropiere a localităților și așezărilor, vei pierde semnalul telefonului pentru multe zeci de minute de condus, ceea ce în practică înseamnă cam 4 ore de drum fără acoperire mobilă.

Dicen que es la carretera más hermosa del planeta.

La Icefields Parkway, en Banff National Park, Canadá.

Montañas imposibles, glaciares eternos y lagos que parecen irreales.

Potrivit unor ghiduri de călătorie, această lipsă de semnal nu este o eroare tehnică, ci rezultatul deliberat pentru menținerea sălbăticiei.

Parcurile naționale evită construirea turnurilor de telefonie pentru a păstra mediul natural intact.

Ce înseamnă pentru șoferi și turiști

Lipsa semnalului mobil pe Icefields Parkway are câteva implicații importante pentru cei care se aventurează pe acest drum spectaculos:

Fără apeluri sau date mobile pentru cea mai mare parte a rutei,

GPS online nu va funcționa (date mobile). Navigarea trebuie pregătită din timp: fie cu hărți offline descărcate pe telefon, fie cu o hartă fizică.

Serviciile de urgență sunt disponibile decât la capetele șoselei sau în puncte rare dotate cu telefoane fixe pentru urgențe

Există doar o singură benzinărie pe parcurs (Saskatchewan River Crossing), deci e important să pleci cu rezervorul plin.

Semnul care te anunță că nu vei avea semnal pentru 230 de km Foto: Captură video

Traseu cu peisaje care îți taie răsuflarea

Icefields Parkway este renumit pentru priveliștile sale impresionante: lacuri glaciare cu apă de un albastru intens, ghețari masivi precum Columbia Icefield și numeroase puncte panoramice unde o oprire îți taie respirația, dar toate acestea vin cu prețul conectivității.

Între Lacul Louise și Jasper, drumul traversează o zonă naturală vastă unde turnurile de telefonie mobilă pur și simplu nu există.

Semnalul dispare complet după primele minute de la plecare.

The incredible Icefields Parkway in Alberta, Canada 🇨🇦

Icefields Parkway rămâne o experiență memorabilă pentru iubitorii de natură și aventură, dar cu o particularitate rar întâlnită în epoca smartphone-urilor: te deconectează complet de pe rețelele mobile pentru o bună parte din drum, în schimb oferind panorame de neuitat.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE