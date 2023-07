Pepenele roșu și pepenele galben – beneficii

Pepenii sunt fructele răcoritoare ale verii, pline de vitamine, minerale și antioxidanți și cu un aport scăzut de calorii.

Există două tipuri de pepeni, dar sute de alte souri diferite într-o gamă variată de forme, culori, dimensiuni și mai ales gusturi.

Vitamina C din compoziția pepenului are rol benefic în creșterea și regenerarea țesuturilor corpului. Este un adjuvant natural pentru menținerea sistemului imunitar puternic și ajută la formarea colagenului. De asemenea, vitamina C este și un antioxidant puternic care poate bloca în mod natural procesele oxidative create de radicalii liberi de nivel celular.

Stimulează diureza;

Ajută la eliminarea toxinelor din organism;

Ajută la scăderea în greutate;

Are rol antioxidant;

Hidratează și reminalizează organismul;

Menține sănătatea cardiovasculară;

Previne anemia;

Previne și dizolvă pietrele la rinichi.

Dulceață de pepene roșu

Dulceața de pepene de face de obicei din coaja de pepene, însă putem face și din miez. În cazul acesta, dulceața va avea mai degrabă textura unui gem, un jeleu de pepene numai bun de pus pe pâine, într-un croissant sau în alte combinații în care ne dorim gustul răcoritor al pepenului verde.

Dulceață de pepene roșu

Ingrediente:

2 căni mari de miez de pepene verde

1/4 cană suc proaspăt de lămâie

2 căni de zahăr

6 linguri de pectină pudră

Mod de preparare:

Pune într-o oală miezul pepene verde, zeama de lămâie și zahărul. Se aduce la fierbere, apoi se reduce focul.

Adăugați pectina și amestecați-o imediat cu un tel de mână sau cu o furculiță, astfel încât să se dizolve fără a se face cocoloașe.

Aduceți din nou dulceața de pepene verde la fierbere, apoi reduceți focul la și fierbeți, amestecând în fiecare minut, timp de 20 de minute.

Această dulceață de pepene roșu se va întări complet odată ce se răcește.

O puteți pune în borcane sterilizate pentru iarnă sau o puteți ține până la o lună la frigider într-un recipient cu capac.

Dulceață din coajă de pepene verde

Pentru a păstra o textură fermă în dulceața de pepene putem opta pentru dulceață din coajă de pepene verde.

Dulceață din coajă de pepene verde

Ingrediente:

700 g coaja de pepene verde

350 g zahăr

coaja și sucul a 1/2 de lămâie

vanilie

Mod de preparare:

Curăță partea verde închis a cojii de pepene, lasând doar zona albă, apoi tai-o cubulețe. Pune cubuletele într-o cratiță, împreună cu zahărul și lasă-le acoperite 2-3 ore, fară să le pui pe foc. După ce coaja și-a lasat zeama, pune cratița la foc, împreună cu zeama și coaja de lămâie și vanilia.

Lasă dulceață acoperită la foarte foc mic pentru 2 ore, apoi dă capacul la o parte în ultimele 15 minute. Dulceața de pepene fierbinte, pune-o în borcane sterilizate.

Dulceață de pepene galben

Dulceață de pepene galben

Dulceața de pepene galben este un deliciu și trebuie încercată măcar o dată. Supriza ar putea fi că te vei îndrăgosti de ea.

Ingrediente:

1 kg miez de pepene galben

600 g zahăr

o lămâie

vanilie

Mod de preparare:

Se taie pepenele galben, se curăță de semințe și apoi se înlătură coaja. Miezul de pepene tăiat cuburi se pune cu zahărul, lămâia și vanilia (sau alte arome care vă plac) într-o cratiță.

Se lasă pe foc 20 de minute la foc mare, se reduce focul și se lasă la foc mic încă 20 de minute. Se pune dulceața caldă în borcane sterilizate.

