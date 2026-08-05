Selly a anunțat modificări privind accesul în Nibiru, noua stațiune de pe litoralul românesc. Creatorul de conținut spune că schimbările au fost introduse pentru o organizare mai eficientă și pentru a putea estima din timp numărul vizitatorilor. Totodată, a fost publicat și programul complet al evenimentelor programate pentru miercuri, 5 august 2026.

Selly schimbă regulile de acces la Nibiru

Vizitatorii care plănuiesc să ajungă la Nibiru, noua stațiune de pe litoralul românesc, trebuie să țină cont de noile reguli de acces anunțate de Selly. Creatorul de conținut a explicat că modificările au rolul de a ajuta echipa să estimeze mai bine numărul de persoane care vor vizita promenada în fiecare zi și să ofere o experiență cât mai bună.

Anunțul a fost făcut pe rețelele de socializare, unde Selly a prezentat noile tarife și condițiile de achiziție a biletelor.

Noile prețuri pentru accesul la Nibiru

Potrivit anunțului, prețurile diferă în funcție de ziua săptămânii și de momentul în care este cumpărat biletul.

De luni până joi:

25 de lei , cu voucher pentru băuturi inclus, dacă biletul este achitat online până la ora 17:00 în ziua vizitei;

, cu voucher pentru băuturi inclus, dacă biletul este achitat online până la ora în ziua vizitei; 25 de lei, fără voucher pentru băuturi, dacă biletul este cumpărat online după ora 17:00 în ziua vizitei.

În weekend (vineri, sâmbătă și duminică):

25 de lei , fără voucher pentru băuturi, dacă biletul este cumpărat online după ora 00:00 a zilei în care are loc vizita;

, fără voucher pentru băuturi, dacă biletul este cumpărat online după ora a zilei în care are loc vizita; 35 de lei, fără voucher pentru băuturi, dacă biletul este achiziționat fizic, la intrare.

Mesajul transmis de Selly

Creatorul de conținut a explicat motivul introducerii noilor reguli și i-a rugat pe vizitatori să își achiziționeze biletele din timp.

„Atenție! Modificări importante!

Ne dorim să oferim fiecărui vizitator cea mai bună experiență posibilă. Pentru a ne putea organiza cât mai eficient, avem nevoie să știm din timp numărul estimativ de persoane care ne vor vizita în ziua următoare. Astfel, vom introduce următoarele modificări privind accesul pe promenada NIBIRU.

De LUNI până JOI, prețul biletelor va fi:

25 RON cu voucher băuturi – dacă achiți online, până în ora 17.00 a zilei în care vii.

25 RON bilet, fără voucher băuturi inclus – dacă achiți online, după ora 17:00 a zilei în care vii.

În WEEKEND:

25 RON bilet, fără voucher băuturi inclus – dacă achiți online, după ora 00.00 a zilei în care vii. Valabil pentru zilele de Vineri, Sâmbătă, Duminică.

35 RON bilet, fără voucher băuturi inclus – dacă achiți bilet fizic, la intrare.

Vă mulțumim pentru înțelegere și vă așteptăm la Nibiru!”, a transmis Selly.

Programul zilei de miercuri, 5 august 2026

Pe lângă modificările privind accesul, organizatorii au publicat și programul complet al activităților și concertelor programate pentru miercuri, 5 august.

Center Stage

19:30 – Ceremonia de deschidere

19:35 – Aterizarea lui Astro

19:40 – Moment de circ

20:40 – Show Exotic – Bollywood

21:20 – EMAA

21:50 – Dance Show – Barrio Carnaval

23:25 – Aterizarea Căpitanului Nibiru

23:35 – Carla’s Dreams

00:15 – Retrograde Party cu Arggo

Berăria Nibiru

18:00 – DVSKEE

21:00 – Jackson One

22:30 – DVSKEE

23:00 – RAVA

00:00 – DVSKEE

01:00 – Petre

02:00 – DVSKEE

Pizza Mafia

22:30 – Deny b2b Pado & Belu

Piațeta Nibiru

23:00 – DJ Fly b2b Nonis G

Domeniile Mitroi

18:00 – Serr

The Bus

20:00 – DJ Mind

Activități pentru copii și expoziții

Pe promenadă vor avea loc și activități dedicate celor mici, printre care:

face painting;

baloane de săpun;

baloane modelate;

întâlniri cu astronauții Nibiru.

Vizitatorii vor putea vedea și TARANTERRA, o expoziție gratuită de reptile.

The Artist Awards aduce pe scenă nume importante din muzica românească

Unul dintre cele mai așteptate momente ale serii este gala The Artist Awards, unde vor urca pe scenă numeroși artiști.

Programul include recitaluri susținute de:

Cristian Porcari;

Juno;

Vanilla;

Johnny Romano;

Lazy Ed;

Raluka;

Theo Rose;

Misha Miller;

The Motans;

Guess Who;

Smiley;

Alina Eremia;

Minelli;

Vescan;

JO;

AMI;

Antonia;

Florian Rus & Holy Molly;

EMAA;

Adi Istrate;

Rareș;

Puya;

Connect-R;

Andrei Bănuță;

Alex Velea.

Seara se va încheia cu Dirty Nano After Party, programat de la ora 02:30.

Prin noile reguli de acces și programul bogat pregătit pentru vizitatori, Nibiru continuă seria evenimentelor dedicate sezonului estival, reunind concerte, activități pentru familie și zone de divertisment pe litoralul românesc.

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