Ce au descoperit cercetătorii destre eritritol

Un studiu realizat de cercetători de la Universitatea din Colorado sugerează că eritritolul poate afecta celulele barierei hematoencefalice, sistemul de protecție al creierului care controlează ce substanțe ajung din sânge în țesutul cerebral.

În cadrul experimentului, oamenii de știință au expus celulele barierei hematoencefalice la niveluri de eritritol similare celor întâlnite după consumul unei băuturi îndulcite cu acest compus.

Rezultatele au arătat:

Creșterea stresului oxidativ (exces de radicali liberi care afectează celulele);

Reducerea apărării antioxidante naturale;

Scăderea producției de oxid nitric, moleculă care ajută vasele de sânge să se relaxeze;

Creșterea nivelului de endotelină-1, substanță care determină contractarea vaselor de sânge;

Blocarea mecanismului natural de dizolvare a cheagurilor de sânge.

Aceste modificări pot favoriza formarea cheagurilor și pot reduce fluxul de sânge către creier, factori esențiali în apariția accidentului vascular cerebral ischemic.

Legătura cu bolile cardiovasculare

Descoperirile de laborator vin în completarea unor studii observaționale de amploare, care au asociat nivelurile ridicate de eritritol din sânge cu un risc mai mare de infarct și accident vascular cerebral.

Un studiu, publicat în revista Nature, care a urmărit mii de participanți a arătat că persoanele cu cele mai mari concentrații de eritritol aveau un risc de aproximativ două ori mai mare de a suferi un eveniment cardiac major.

Totuși, cercetătorii subliniază că experimentele au fost realizate pe celule izolate, nu pe organisme umane. Rezultatele trebuie confirmate prin studii mai complexe.

Oamenii de știință recunosc că vor fi necesare teste mai sofisticate pentru a confirma aceste efecte.

De ce este eritritolul atât de popular

Eritritolul este un alcool de zahăr care oferă aproximativ 80% din dulceața zahărului, dar cu foarte puține calorii. Este preferat în:

Produse keto;

Batoane proteice;

Băuturi energizante;

Dulciuri fără zahăr;

Produse pentru diabetici.

Spre deosebire de alți îndulcitori artificiali, precum aspartamul sau sucraloza, eritritolul este considerat un compus „natural”, iar organismele de reglementare din SUA și Europa l-au aprobat pentru consum.

Beneficii versus riscuri

Îndulcitorii precum eritritolul pot ajuta la controlul greutății și al glicemiei, reducând aportul de zahăr și prevenind creșterile bruște ale nivelului de glucoză din sânge.

Însă noile cercetări ridică semne de întrebare privind efectele pe termen lung asupra sistemului cardiovascular și asupra protecției creierului.

Specialiștii recomandă moderație și o alimentație echilibrată, bazată pe alimente cât mai puțin procesate. Deși eritritolul poate părea o alternativă mai sigură decât zahărul, utilizarea frecventă ar putea avea consecințe neașteptate asupra sănătății.

Pe măsură ce studiile continuă, consumatorii sunt sfătuiți să fie atenți la etichetele produselor și să evite consumul excesiv de îndulcitori, chiar și al celor considerați „naturali”.

