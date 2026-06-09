  • Conflictul dintre SUA și Iran a ajuns la 100 de zile de lupte intense, cu armistiții fragile și noi bombardamente între Israel și Iran.
  • Un moment cheie al conflictului a fost asasinarea liderului suprem iranian Ali Khamenei, pe 28 februarie 2026, de către SUA și Israel.
  • Cu toate acestea, Iranul s-a reorganizat rapid, sub conducerea lui Mojtaba Khamenei, iar Garda Revoluționară Islamică controlează statul.
  • Conflictul a costat Pentagonul peste 30 de miliarde de dolari și a dus la blocarea strâmtorii Ormuz
  • Blocarea Strâmtorii Ormuz și problema nucleară iraniană adâncesc criza globală, cu 2.000-3.000 de nave încă blocate și cu o economie globală în suferință

Iranul a demonstrat o capacitate neașteptată de reorganizare

Mojtaba Khamenei, fiul ayatollahului Ali Khamenei, a fost numit noul lider suprem al Iranului, după ce tatăl său a fost ucis în timpul atacurilor comune americano-israeliene..
Mojtaba Khamenei, fiul ayatollahului Ali Khamenei. Foto: Hepta

Pe 28 februarie 2026, războiul a început cu o lovitură devastatoare: liderul suprem iranian, Ali Khamenei, și-a pierdut viața într-un atac aerian coordonat de SUA și Israel. Deși părea o lovitură decisivă, regimul de la Teheran a demonstrat o capacitate impresionantă de reorganizare. Fiul liderului decedat, Mojtaba Khamenei, a preluat conducerea din umbră, iar Garda Revoluționară Islamică controlează acum majoritatea instituțiilor statului.

„Adevărul este că mi-e indiferent”, a declarat Trump recent, reflectând frustrarea față de o situație care pare fără ieșire. Conflictul a costat deja Pentagonul peste 30 de miliarde de dolari, iar Iranul continuă să mențină blocată strâmtoarea Ormuz, un canal strategic prin care trece 20% din petrolul mondial.

Bombardamentele reciproce între Israel și Iran împiedică planul de pace urmărit de SUA

Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu s-a angajat într-o campanie agresivă împotriva Iranului și Hezbollah, militanții susținuți de Teheran în Liban.

Peste 3.000 de persoane au murit în atacurile aeriene israeliene asupra Beirutului și sudului Libanului, iar zeci de mii de oameni au fost nevoiți să-și părăsească locuințele. Iranul nu a rămas pasiv, lansând contraatacuri asupra unor orașe israeliene, precum Tel Aviv și Haifa, și asupra bazelor militare americane din Irak și Qatar. „Washington încearcă să negocieze un armistițiu, dar instabilitatea regională face orice înțelegere aproape imposibilă”, potrivit unei analize El Correo.

Un steag iranian flutură în vânt în timp ce navele rămân ancorate pe 16 mai 2026 în Strâmtoarea Ormuz, lângă Insula Larak, Iran.
Traficul prin Strâmtoarea Ormuz crește considerabil, Foto: Getty Images

Închiderea Strâmtorii Ormuz a avut un impact economic global

Între 2.000 și 3.000 de nave sunt acum blocate, iar prețurile internaționale la combustibil și mărfuri au crescut.

În paralel, programul nuclear iranian rămâne un obstacol major. SUA încearcă să preia controlul asupra celor 450 de kilograme de uraniu îmbogățit la 60% din Iran, în timp ce Israelul insistă că „regimul ayatollahilor nu trebuie să obțină niciodată o armă atomică”. Cu toate acestea, Teheranul refuză să renunțe la infrastructura nucleară, văzând-o ca un element esențial de apărare.

Teheranul mizează pe natura impulsivă a lui Donald Trump

Iranul așteaptă cu răbdare, profitând de natura impulsivă a lui Trump, care preferă soluții rapide. Liderii iranieni, conștienți de riscurile unor noi atacuri americane și israeliene, au adoptat măsuri de precauție stricte, scrie publicația elvețiană Blick, parte a trustului Ringier.

„Iranul joacă la temporizare, încercând să adâncească ruptura dintre SUA și Israel”, se arată în analiza Blick. Obiectivele Israelului – răsturnarea regimului iranian, distrugerea complexului militaro-nuclear și oprirea sprijinului pentru Hezbollah – rămân neîndeplinite.

Trump, însă, caută o singură victorie, ceea ce poate deschide calea negocierilor.

Agenda politică încărcată a lui Trump

În timp ce tensiunile cresc, Trump se confruntă cu o agendă politică încărcată. Cupa Mondială începe pe 11 iunie, urmată de aniversarea sa pe 14 iunie, summitul G7 la Evian pe 15-16 iunie și summitul NATO la Ankara în iulie.

În acest context, o escaladare a conflictului în Ormuz ar putea avea consecințe grave asupra imaginii sale internaționale. „Un incident naval în Ormuz ar fi coșmarul lui Trump”, concluzionează Blick.

Deși toate părțile implicate – SUA, Iran și Israel – dispun de resurse considerabile pentru a continua conflictul, costurile umane și economice cresc alarmant. Războiul de uzură pare să fie singurul rezultat palpabil după 100 de zile de lupte, iar sfârșitul ostilităților rămâne, deocamdată, departe.

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