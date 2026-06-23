Italia a declarat cod roșu de caniculă în 15 orașe

Europa continuă să fie afectată de un val intens de caniculă, care a adus temperaturi record, alerte meteorologice maxime și numeroase incidente grave în mai multe țări.

Meteorologii avertizează că valurile repetate de căldură reprezintă un indicator clar al încălzirii globale și estimează că astfel de fenomene vor deveni mai frecvente, mai lungi și mai intense în anii următori.

În Italia, ministerul Sănătății a emis marți cod roșu de caniculă pentru 15 orașe, printre care Milano și Roma, iar miercuri numărul localităților aflate sub cea mai ridicată alertă va crește la 16.

🇮🇹 Italy raises heat alerts as African heat wave grips parts of Europe



🌡️ Authorities expand red alerts to multiple cities as extreme temperatures prompt warnings to limit outdoor activity pic.twitter.com/eMTMf4kWMp — Anadolu English (@anadoluagency) June 23, 2026

În perioadele cu alertă roșie, autoritățile recomandă populației să consume alimente ușoare, să evite deplasările în orele cele mai călduroase ale zilei și să se răcorească frecvent.

Căldură extremă și în Franța. Premierul a convocat o reuniune de criză

În Franța, agenția meteorologică Meteo-France a extins marți alerta roșie la 54 dintre cele 96 de departamente din Franța continentală, afectând aproximativ 39 de milioane de persoane.

Temperatura medie, calculată pe baza valorilor înregistrate atât ziua, cât și noaptea, a atins 29,2 grade Celsius, depășind precedentul record pentru luna iunie, stabilit la 30 iunie 2025.

Din cauza temperaturilor extreme, peste 1.350 de școli franceze au fost închise.

Premierul francez Sébastien Lecornu urmează să prezideze marți o nouă reuniune de criză dedicată gestionării efectelor valului de căldură, la care vor participa mai mulți membri ai Guvernului. Tot în Franța, unul dintre reactoarele centralei nucleare Golfech, situată în sud-vestul țării, a fost oprit după ce apa râului Garonne, utilizată pentru răcirea instalației, a depășit pragul de siguranță de 28 de grade Celsius.

Zeci de persoane au murit înecate

Canicula a determinat numeroși oameni să se refugieze în apă pentru a se răcori.

Ministrul francez al Sportului și Tineretului, Marina Ferrari, a anunțat că aproximativ 20 de persoane s-au înecat în Franța de la începutul weekendului. Anterior, serviciile de securitate civilă raportaseră 13 decese prin înec la sfârșitul săptămânii.

În Germania, autoritățile au raportat cinci decese provocate de accidente de înot. Două persoane, în vârstă de 20 și 22 de ani, s-au înecat în lacuri din Bavaria, o femeie de 79 de ani a murit în Marea Baltică, iar alte accidente mortale au fost înregistrate în landurile Brandenburg și Renania de Nord-Westfalia.

Doi copii au fost găsiți morți într-o mașină, în Franța

Luni, doi copii în vârstă de 2 și 4 ani au fost găsiți fără viață în mașina familiei, în sud-estul Franței, pe fondul temperaturilor extreme.

Anchetatorii încearcă să stabilească împrejurările exacte ale tragediei.

Președinta regiunii Île-de-France, Valérie Pécresse, a avertizat că infrastructura de transport este puternic afectată de temperaturile ridicate. „Rețeaua de transport este supusă unei presiuni enorme în perioadele de caniculă extremă. Căile ferate nu pot rezista la temperaturi de peste 50 de grade”, a declarat aceasta.

Autoritățile le-au recomandat persoanelor vulnerabile să amâne călătoriile, iar celor care pot să lucreze de acasă să opteze pentru telemuncă.

Marea Britanie se pregătește pentru temperaturi de 40 de grade

Serviciul meteorologic britanic a emis cel mai ridicat nivel de avertizare pentru anumite regiuni din centrul și sudul Angliei pentru miercuri și joi.

Meteorologii estimează că temperaturile ar putea ajunge la 40 de grade Celsius în unele zone. „Este probabil ca actualul record de temperatură pentru luna iunie să fie depășit”, a transmis Met Office, amintind că precedentul record era de 35,6 grade Celsius, înregistrat în iunie 1976 și 1957.

În Belgia, meteorologii avertizează că valul de căldură ar putea deveni cel mai intens înregistrat vreodată în țară. Din cauza temperaturilor extreme, unele școli au redus programul de cursuri la jumătate de zi.

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