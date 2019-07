Evadează în ținuturile de poveste ale Angliei, Scoției și Irlandei! (PUBLICITATE)

Europa Travel îți propune un circuit antrenant, de 10 zile, în Insulele Britanice ce beneficiază de o reducere de până la 37% din tariful standard de la 1399 euro/persoană – valabil pentru rezervări până la 16 iulie, în limita locurilor disponibile!

Anglia și orașele sale cu influențe anglo-saxone

Anglia nu înseamnă doar Londra, metropola vibrantă și ticsită de palate și muzee de prestigiu. Sunt o mulțime de localități și orașe cu o valoare culturală inestimabilă pe care merită să le vizitezi, dar care nu se bucură de o popularitate la fel de mare ca și Londra.

Circuitul de la Europa Travel îți descoperă, în prima parte, capitala de pe malurile Tamisei. În turul panoramic vei admira bijuteria victoriană, Palatul Buckingham, reședința familiei regale; Westminster Abbey, una dintre cele mai vechi abatii și locul încoronării și înmormântării regilor britanici; dar și cel mai fotografiat pod european, Tower Bridge. Simbolurile orașului sunt Turnul cu Ceas Big Ben, ce face parte din complexul Palatului Westminster și Turnul Londrei, unde vei putea descoperi sălile de tortură și cele 20 de turnulețe celebre pentru statuetele cu corbi.

Opțional, Europa Travel te invită într-o excursie spre Salisbury și Stonehenge. Ansamblul Stonehenge este unul dintre cele mai controversate și cunoscute situri din lume, format din patru cercuri concentrice din blocuri de piatră, având o vechime de peste 4500 de ani. Ar fi fost construit pentru a servi ca Observator Astronomic, iar aici se desfășurau ceremoniile din timpul solstițiilor și echonocțiilor.

Liverpool este următoarea destinație pe care o vei descoperi în turul de la Europa Travel. Cosmopolitul oraș tipic englezesc este casa celei mai iubite formații: The Beatles, așa că nu poți rata aici Casa Memorială a lui John Lennon sau Muzeul Story Beatles. Continuă cu Manchester, și acesta fiind cunoscut pentru legăturile sale strânse cu muzica și fotbalul. O plimbare în boemul cartier cu superbe case victoriene – Castlefield și o vizită la Catedrala gotică Manchester, nu ar trebui să lipsească din itinerariul tău.

Scoția, destinația preferată a cinefililor

Peisaje dramatice și castele din granit, Scoția este locul unde s-au turnat numeroase filme celebre printre care și seria Harry Potter sau serialul Game of Thrones. Descoperă tărâmul kiltului și cimpoiului, începând cu orașul Glaslow, centrul cultural al Scoției cu renumita sa Universitate, una dintre cele mai vechi din lume. Simbolurile orașului sunt măreața Catedrală gotică închinată Sfântului Mungo și Piața George, cu impresionanta sa colecție de statui dedicate diverselor personalități engleze.

Edinburgh, capitala Scotiei este un adevărat muzeu în aer liber parte din UNESCO, unde vei vizita Castelul Edinburgh de pe dealul din granit. Acesta este locul unde s-au dat numeroase bătălii, de-a lungul timpului, și tot aici Regina Maria l-a nascut pe Iacob al VI lea al Scoției. Opțional, poți vizita și ținuturile pitorești ale Highlands-ului, acolo unde s-a filmat ficțiunea istorică – Outlander, bazat pe cartea omonimă a scriitoarei Diana Gabaldon. Vizitează Inverness, orașul cu cea mai ridicată calitate a vieții din Scoția, nu departe de care se găsește Lacul Loch Ness, cunoscut în toată lumea pentru legenda monstrului Nessi care trăiește în adâncuri.

Cele două Irlande

Aventura continuă cu explorarea Irlandei, țara care și-a câștigat independența față de Marea Britanie în anul 1922, ce impresionează prin relieful format din 3200 km de coaste abrupte și masivul montan Blue Stack. Te vei îmbarca pe feribot din portul Holyhead cu destinația Dublin, capitala cu o viață de noapte antrenantă și cele mai multe pub-uri pe metru pătrat din Europa. Vizitează aici Catedrala St. Patrick, Colegiul Trinity, cea mai veche Universitate din Irlanda cu fabuloasa Bibliotecă de Cercetare și oprește-te în Berăria Guiness pentru o degustare din delicioasa băutură neagră pe bază de hamei.

Poți opta și pentru o excursie spre Irlanda de Nord, unde vei bate la pas elegantul oraș Belfast, locul unde s-a construit Titanicul. Capitala își păstrează atmosfera cu influențe vikinge și normande, fiind încă cufundat în istorie și tradiție.

de Mădălina Isar

Sursa foto: pixabay.com

