O familie „respectabilă”

După o perioadă în care nu mai reușise să ia legătura cu cei care locuiau în proprietatea sa, femeia a mers la adresă pentru a vedea ce se întâmplă.

Când a deschis ușa, a descoperit că locuința fusese golită de tot ce însemna bunuri mobile sau finisaje, relatează Antena 3 CNN.

Natalie Schell, din Germania, o femeie care deține mai multe proprietăți imobiliare, a decis în urmă cu un an să închirieze jumătatea unui duplex pe care îl are în localitatea Wendeburg. Clienții au fost o familie care, la prima vedere, părea respectabilă și de încredere, motiv pentru care proprietara nu a bănuit nicio secundă ce avea să urmeze.

Dezastrul a fost descoperit abia recent, când femeia a realizat că locatarii au părăsit definitiv imobilul. Chiriașii au orchestrat o adevărată operațiune de devalizare a casei, demontând instalații complexe pe care le-au smuls pur și simplu din pereți.

Pagubele, estimate la 100.000 de euro

Potrivit declarațiilor făcute de proprietară, din duplex au dispărut: mobilierul și corpurile de iluminat, pompa de căldură (o instalație extrem de costisitoare și dificil de demontat fără echipamente speciale), bucătăria încorporată cu toate electrocasnicele aferente; obiecte sanitare din băi, inclusiv vasele de toaletă și sistemul de sonerie cu cameră.

Proprietara estimează pagubele la suma uriașă de 100.000 de euro, o cifră care include atât valoarea bunurilor furate, cât și costurile reparațiilor masive necesare pentru a face locuința din nou locuibilă.

Când Natalie Schell a intrat la mijlocul lunii mai în casă a rămas șocată, spune ea. Chiriașii au dispărut de pe o zi pe alta, povestește proprietara. Aceasta a mărturisit că nimic nu prevestea dezastrul, ba din contră, avea încredere totală în familia cu 8 membri pe care o primise în casă.

Duplexul devalizat era practic nou-nouț. Clădirea fusese construită în urmă cu doar doi ani, fiind dotată cu finisaje moderne și sisteme de încălzire de ultimă generație, inclusiv o pompă de căldură extrem de costisitoare.

„Va trebui să fac un împrumut la bancă”

Deși administrează un portofoliu impresionant de proprietăți, femeia recunoaște că nu s-a mai confruntat niciodată cu o asemenea formă de vandalism și rea-credință din partea unor locatari.

Natalie Schell este o antreprenoare care deține și închiriază aproape 20 de imobile. Obișnuită cu micile probleme administrative specifice acestei activități, ea nu ar fi putut anticipa nicio secundă dezastrul care o aștepta în spatele ușilor închise ale uneia dintre proprietățile sale.

Femeia a descoperit că locuința fusese devalizată de foștii chiriași, care au dispărut peste noapte luând cu ei elemente de mobilier, electrocasnice încorporate și instalații sanitare.

„Când am văzut ce s-a întâmplat, am rămas fără cuvinte. Pagubele sunt atât de mari, încât probabil va trebui să fac un împrumut la bancă”, a mărturisit femeia.

Cazul a intrat imediat în atenția poliției locale, care a demarat o anchetă pentru furt calificat și distrugere. Autoritățile încearcă acum să dea de urma membrilor familiei, însă misiunea este una dificilă, având în vedere că aceștia au plecat în secret, fără a lăsa vreo adresă de contact sau indicii despre noua lor locație.

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