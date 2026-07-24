Dacă până acum artistul a avut parte numai de turiști de bună-credință, iată că zilele trecute, lucrurile s-au schimbat, iar unul dintre apartamentele de la 5 Senses by Jorge a fost devastat.

Jorge a postat pe rețelele de socializare un filmuleț prin care arăta ce dezastru a găsit într-un apartament după ce turiștii au plecat, iar în mediul online se vorbește despre o pagubă care se ridică la aproximativ 3.000 de euro!

Contactat de Libertatea, celebrul artist, pe numele lui real George Papagheorghe, a dezvăluit că în apartamentul devastat a locuit o familie cu copii și că acum încearcă să-și recupereze paguba.

„A fost o familie cu copii cazată. A stat câteva zile. Noi avem copie după buletine, nu închiriem direct de la turiști, avem apartamentele pe platforme, pe Booking și Airbnb. Și avem un manager de proprietăți, o echipă senzațională care se ocupă. Sunt super oameni la 5 Senses by Jorge, care lucrează de trei ani. Nu există posibilitatea să nu-ți recuperezi banii, pentru că nu suntem în junglă!

Oamenii trebuie să înțeleagă că trebuie să respecte locul ăla la fel cum își respectă casa. Dacă ai venit, e ca și cum ai mers în vizită tot la tine acasă. Nu poți să-ți bați joc, să spargi și să vii să devastezi, doar așa, pentru că ai tu chef. Noi urmăm procedura legală, așa cum se face”, a spus Jorge în exclusivitate pentru Libertatea.

Jorge apartament la mare distrus (3)Icon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 35

Vedeta a precizat că a depus plângere la poliție și că urmează toate demersurile legale, asta după ce a încercat să contacteze turiștii care au fost cazați în apartamentul său, dar aceștia nu i-au răspuns.

„Important e să știe lumea că eu cumva vorbesc, sunt vocea și altor oameni care au pățit același lucru. Am mai vorbit cu oameni din țară, mi-au mai scris și alți oameni și îmi spuneau că au trecut și ei prin situații de genul acesta. Pe noi ne-a ferit Dumnezeu până acum. Suntem la al treilea an! Îmi dau seama însă că există o tipologie de oameni de care nu ai cum să te ferești, pentru că există în societate…

Cumva trebuie să facem o conștientizare pentru cei care vin la mare ca turiști. Pentru că nu poți să-ți bați joc! Oriunde te-ai duce, la mare, la munte, la pensiune, la hotel, la apartament, orice ar fi… Trebuie să fim educați, civilizați! Nu putem să spargem așa, oriunde vedem cu ochii. Eu evident că am așteptările normale, așa cum e legal. Am depus deja plângere la poliție și așteptăm să vedem care va fi soluția. Am făcut și la Booking demersurile necesare. Mai mult de atât nu pot să fac și nici nu vreau să-mi pierd energia cu niște oameni care nu merită… I-am contactat, nu au răspuns! O să primească un răspuns direct de la poliție”, a mai afirmat Jorge pentru Libertatea.

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