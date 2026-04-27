Bărbatul i-a provocat mai multe leziuni grave iubitei sale

Potrivit Parchetului de pe lângă Tribunalul București, tânărul și-a lovit concubina cu pumnii, picioarele și un obiect contondent din lemn, provocându-i mai multe leziuni grave.

„Procurorii au reținut, în esență, următoarea situație de fapt: În cursul zilei de 25.04.2026, aflându-se în locuința sa situată în București, sectorul 3, inculpatul a exercitat asupra concubinei sale (o femeie în vârstă de 22 de ani) acte repetate de violență fizică, lovind-o cu pumnii, picioarele și cu un obiect contondent din lemn în zone vitale ale corpului.

Potrivit documentelor medicale, persoana vătămată a suferit leziuni traumatice constând în policontuzii prin loviri repetate cu corp dur, fractură de arc costal drept, pneumotorax drept și contuzie forte a mâinii drepte, leziuni care au impus intervenție chirurgicală”, se arată în comunicatul Parchetului.

Tânăra fost ținută captivă până a doua zi

După agresiune, bărbatul i-a confiscat victimei telefonul mobil și a împiedicat-o să părăsească apartamentul sau să ceară ajutor medical. Femeia a fost ținută captivă până a doua zi, timp în care a suferit dureri intense și dificultăți respiratorii.

Pe 26 aprilie 2026, cei doi s-au deplasat împreună într-un complex comercial din București, unde femeia a reușit să ceară ajutorul unui agent de securitate. Autoritățile au fost alertate imediat, iar poliția și un echipaj medical au intervenit prompt pentru a o salva.

Bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore, iar luni, 27 aprilie, procurorii au înaintat către judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului București o cerere de arestare preventivă pentru o perioadă de 30 de zile.

Legea pentru prevenirea şi combaterea femicidului și a violențelor, promulgată de Nicușor Dan

Amintim că preşedintele Nicuşor Dan a promulgat Legea pentru prevenirea şi combaterea femicidului și a violențelor, subliniind că acest demers reprezintă „un pas deosebit de important către conştientizarea cauzelor abuzurilor şi violenţei îndreptate împotriva femeilor”.

Acesta afirmă că violența împotriva femeilor este „unul dintre cele mai degradante comportamente”, tratat ani la rând cu indiferență sau superficialitate.



