Femeia, vizibil afectată, a împărtășit întâmplarea pe rețelele de socializare, postând imagini cu desenul realizat cu pix și adăugând mesajul: „Urăsc dinozaurii!”.

„Îmi vine să plâng. Zborul meu este în seara asta”, a scris ea.

Foto: Captură ecran Tiktok

„Împachetam, iar cel mic era ocupat să mâzgălească pe pașaport. Nu am realizat când l-a luat. Dimineață am alergat de colo-colo, stând la coadă la imigrări, sperând să nu trebuiască să declar pașaportul ca fiind deteriorat”, a mai spus femeia.

Aceasta s-a prezentat inițial la Departamentul de Imigrare din Kajang, iar ulterior a fost redirecționată către biroul din Putrajaya. Din păcate, oficialii i-au confirmat că documentul este considerat deteriorat și nu mai poate fi folosit pentru călătorii.

Problema a fost agravată de faptul că era weekend, iar înlocuirea pașaportului nu putea fi realizată decât începând de luni.

„Acum mă îndrept spre Aeroportul Internațional Kuala Lumpur să întreb la Qatar Airways dacă pot să-mi schimb biletul pentru luni seara. Vă rog să vă rugați să se rezolve totul mai ușor”, a scris ea.

Din fericire, compania aeriană i-a permis să reprogrameze zborul pentru luni, dar cu un cost suplimentar de 114 lire sterline.

Foto: Captură ecran Tiktok

Acceptând situația, mama a adăugat cu umor: „Pentru cei care întreabă despre cel mic care a desenat pe pașaport, încă zâmbește fără niciun pic de vinovăție și tot spune: «Hai să mergem la aeroport!». Vă rog să vă rugați să ne fie ușurată călătoria noastră de 11.977 km… amin. De asemenea, mulțumesc ofițerului de imigrare din Putrajaya care ne-a ajutat să acceptăm situația cu mai mult calm. Cu voia lui Dumnezeu, poate există o binecuvântare în toate acestea”.

Acest caz nu este singular. Potrivit The Sun, în august 2025, un cuplu din Spania a fost implicat într-un incident similar pe Aeroportul din Barcelona. Din cauza unui pașaport expirat, cei doi și-au lăsat fiul de 10 ani în grija unei rude și au urcat la bordul avionului.

Planul lor a eșuat rapid, deoarece personalul aeroportului a observat copilul singur și a alertat autoritățile. Nu se știe dacă familia a fost sancționată de poliție în urma incidentului.

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