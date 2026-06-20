Travaliul s-a declanșat brusc

Scene incredibile s-au desfășurat joi la un restaurant McDonald’s. O femeie a trebuit să se oprească acolo pentru că bebelușul ei se grăbea foarte tare.

Travaliul s-a declanșat brusc, iar viitoarea mămică nu a mai avut timp să ajungă la maternitate. Simțind că nașterea este iminentă, femeia a intrat în restaurantul fast-food, unde evenimentele s-au succedat cu o rapiditate uimitoar, potrivit Heute.

Angajații restaurantului au reacționat prompt și au alertat imediat serviciile de urgență. Până la sosirea paramedicilor, martorii au încercat să îi ofere femeii tot confortul și intimitatea posibile în acele momente pline de tensiune.

Echipa de salvare din Viena a sosit la fața locului în cel mai scurt timp și a preluat operațiunile. Datorită profesionalismului cadrelor medicale, nașterea s-a desfășurat fără complicații majore, chiar acolo, în incinta localului.

Atât proaspăta mămică, cât și nou-născutul – o fetiță perfect sănătoasă, pe nume Emily – au fost transportați ulterior la spital pentru îngrijiri postnatale și investigații de rutină.

Vasile și Monica sunt fericiți

Vasile și Monica sunt extrem de încântați de fetița lor. Femeia din Austria Inferioară era însărcinată în stadiu avansat, dar nu se aștepta să nască joi. În timp ce soțul ei, Vasile, se îndrepta spre tura de noapte, Monica a intrat în travaliu. Atunci a început o cursă contracronometru care a avut un final fericit.

În timp ce era transportată la cel mai apropiat spital de câțiva prieteni, Monica a strigat din toți rărunchii: „Se întâmplă!”. Așa că au oprit la un McDonald’s de pe strada Jedletzberger, unde a avut loc nașterea.

Reprezentanții McDonald’s au transmis felicitări familiei pentru acest moment unic din istoria restaurantului, o întâmplare fericită care va rămâne cu siguranță mult timp în memoria celor care au fost martori la ineditul eveniment.

Potrivit lui Vasile, familia este în prezent extrem de fericită. „Soția mea și fiica noastră sunt bine. De îndată ce ies din spital, vom trece pe la McDonald’s”, a spus tatăl fericit.