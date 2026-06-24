Arestarea sa, coordonată, conform surselor jurnalistice, direct de la vârful FSB, trimite un semnal de alarmă sever către întreaga oligarhie rusă: nimeni nu mai este în siguranță.

Cine este Ilia Traber, „Anticarul” din Sankt Petersburg?

Cu o biografie tipică pentru personajele influente din Rusia, Traber a fost inițial ofițer de marină pe un submarin atomic. În anii 80, el a făcut o schimbare radicală, lucrând ca barman într-un local faimos din Leningrad (Sankt Petersburg), loc unde s-au pus bazele viitoarelor rețele de contacte dintre nomenclatura sovietică și lumea subterană.

La începutul anilor 90, Traber a obținut monopolul asupra comerțului cu antichități din oraș, afacere care i-a adus și porecla. Ulterior, interesele sale s-au extins către o zonă mult mai profitabilă: controlul portuar și comerțul cu petrol și produse petroliere prin Terminalul Petrolier din Sankt Petersburg.

Structurile lui Traber controlau PNT alături de structurile lui Gennady Petrov, liderul grupării criminale organizate Malyshev. Un alt acționar era o companie aparținând omului de afaceri Dmitri Skigin, care a murit în 2003. Moștenitorii săi i-au dat ulterior în judecată pe noii coproprietari ai PNT, iar în aprilie 2025 o instanță a confiscat 55% din acțiunile Terminalului Petrolier din Sankt Petersburg pentru stat.

Traber este considerat un om de afaceri apropiat de Vladimir Putin. TV Rain l-a numit „singurul șef al unei organizații criminale în viață a cărui cunoștință a fost recunoscută de Putin”. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat pentru ziarul independent rus Novaya Gazeta că Skigin și Traber „au lucrat la un moment dat la un proiect de construire a unui terminal petrolier”, în legătură cu care „au contactat oficial în repetate rânduri conducerea primăriei din Sankt Petersburg”, unde lucra Putin la acea vreme.

Legătura istorică cu Vladimir Putin

În perioada în care Vladimir Putin deținea funcția de viceprimar al orașului Sankt Petersburg și șef al Comitetului pentru Relații Externe, deciziile administrative au intersectat direct afacerile lui Traber.

Jurnaliștii de investigație din Rusia notează că semnătura lui Putin a apărut pe documente-cheie care au oferit firmelor controlate de Traber și de partenerii săi din gruparea criminală „Tambov” drepturi exclusive, cum ar fi alimentarea cu combustibil a avioanelor pe aeroportul Pulkovo. Legătura de lungă durată a fost confirmată în trecut inclusiv de purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.

Din cauza suspiciunilor de spălare de bani și conexiuni cu crima organizată, Traber a fost investigat în trecut de autoritățile din Spania și Monaco, fiind dat o perioadă în urmărire internațională, motiv pentru care s-a retras definitiv în Rusia, unde a beneficiat de imunitate totală. Până acum.

Motivul oficial al arestării: un asasinat la comandă

Deși numele lui Ilia Traber a fost asociat de presă cu „războaiele sângeroase ale porturilor” din anii ’90, mandatul actual de arestare emis pe numele său vizează un caz din anul 2020. Traber este acuzat de organizarea asasinării fostului său partener de afaceri și prieten apropiat Alexander Petrov.

Petrov, cunoscut ca „patronul din umbră” al orașului Vîborg și tatăl primului pilot rus de Formula 1, Vitaly Petrov, a fost ucis de un lunetist în curtea cabanei sale. Alături de Traber, FSB a reținut și un fost boxer de performanță, suspectat că a apăsat pe trăgaci.

Conform surselor din Sankt Petersburg citate de ziarul belgian De Morgen, arestarea lui Traber este, așadar, „mult mai impresionantă decât încă un om de afaceri rus care cade pe neașteptate de la un balcon și mai puternică decât demisia unui politician ușor de înlocuit”.

De Morgen a vorbit cu mai multe surse anonime din cadrul forțelor de poliție din Sankt Petersburg. Fostul ofițer de poliție Evgeny, un pseudonim, spune: „Nu ai fi putut găsi un singur ofițer de poliție în orașul nostru care să fie dispus să-l aresteze pe Traber. Era pur și simplu intangibil”.

Jurnalistul de investigații Dennis Korotkov, specializat în grupări criminale din Sankt Petersburg, confirmă acest lucru. Într-o declarație pentru site-ul de știri rusesc Meduza, el spune: „Astăzi, Traber deține cele mai mari porturi petroliere din Ust-Luga și Primorsk, dar și Compania de Rețea Electrică din Leningrad și nenumărate alte întreprinderi extrem de profitabile. Este un patriot rus ideal și impune respect în Sankt Petersburg, atât din partea administrației orașului, cât și din umbrele crimei organizate. Nu a fost niciodată adus în fața justiției în Rusia. A rămas întotdeauna în libertate în numeroasele anchete privind disparițiile suspecte și decesele directorilor de porturi și ale legislatorilor care au refuzat să coopereze. Până acum”.

Korotkov vorbește și despre ultimul contact direct dintre Traber și președintele rus. „În 2021, Traber i-a cerut personal lui Putin ajutor de stat pentru a-și finanța terminalele din Primorsk. Putin i-a trimis apoi un mesaj șefului Băncii Vnesheconom pentru a «lua în considerare» propunerea”.

Pentru Korotkov, este de neconceput ca președintele rus să nu fi dat binecuvântarea pentru arestare. Există o legătură directă între Traber și Putin, mai ales în perioada sensibilă a anilor 90. Putin este îngrozit că înțelegerile secrete pe care le-a încheiat cu cartelurile criminale în acele vremuri, când era viceprimar, îi fac rău și astăzi. Nu, jocurile politice de acest nivel sunt extrem de periculoase în Rusia. Pentru a efectua o percheziție a cuiva de acest calibru, nu poți ocoli aprobarea președintelui.

De ce se tem ceilalți oligarhi? Două scenarii-cheie

Analiștii și jurnaliștii independenți din Rusia consideră că asasinatul din 2020 este doar pretextul legal, iar miza reală este mult mai profundă. Apar două teorii principale legate de motivul pentru care un om care „știe prea multe despre trecutul lui Putin” a fost trimis în spatele gratiilor.

Redistribuirea activelor strategice. În contextul sancțiunilor internaționale și al războiului, în Rusia are loc o naționalizare forțată sau o trecere a afacerilor mari de la „vechea gardă” către noi favoriți ai regimului. Traber controlează infrastructură portuară și terminale petroliere vitale la Marea Baltică. Izolarea sa în arest previne declanșarea unui război sângeros pentru resurse.

Războiul clanurilor din interiorul FSB. Operațiunea a fost gestionată de generalul Serghei Koroliov, prim-adjunct al directorului FSB, un personaj extrem de puternic, creditat ca viitor șef al serviciului. Controlul asupra unui „depozitar de secrete” de calibrul lui Traber oferă unei facțiuni din serviciile secrete un avantaj uriaș în lupta internă pentru putere.

Pentru un om de 75 de ani, acuzația de omor la comandă (articolul 105 din Codul Penal rus) riscă să se transforme într-o condamnare pe viață. Mesajul transmis elitelor ruse este clar: în noua realitate de la Moscova, imunitatea istorică oferită de prietenia cu președintele a încetat să mai existe.

Informațiile din acest articol se bazează pe investigațiile realizate de publicația independentă Meduza, Centrul „Dossier”, rapoartele judiciare spaniole din cadrul operațiunii „Troika” și analizele jurnaliștilor independenți specializați în structurile de putere din Federația Rusă.

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