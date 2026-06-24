Iată însă că în 2026 nu se știe dacă Irina Columbeanu va mai veni în România, deoarece programul ei este unul foarte încărcat. Potrivit lui Ion Cassian, directorul azilului în care se află fostul afacerist, Irinel Columbeanu vorbește cu fiica lui, însă nu poate spune exact unde își va petrece aceasta vacanța.

Irinel Columbeanu nu știe dacă fiica lui vine în România în 2026

„Am vorbit cu Irinel, încă nu știe nimic, Irinuca nu i-a spus exact dacă va veni în țară sau nu. Nu s-au văzut de anul trecut! Îi e dor de ea, când o vede e topit. Probabil va fi ca o surpriză, dacă Irinuca se decide să vină. E prinsă cu facultatea, cu examenele, este o tânără care studiază, spre marea bucurie a lui Irinel, care a investit în educația ei, pe când era în România, iar el încă avea bani.

O iubește foarte mult. Au o relație frumoasă, vorbesc adesea la telefon. Bani ea nu are să-i trimită, nu are un loc de muncă, e încă studentă. Dar i-a promis că, atunci când va câștiga bani, îl va ajuta să plătească taxa la azil, ca să mai acopere restanțele”, a spus Ion Cassian pentru Click.

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Din câte se pare, Irinel Columbeanu a făcut și un gest important după ce fiica lui l-a rugat: a renunțat la fumat!

Fostul afacerist a renunțat la fumat după ce l-a rugat Irina Columbeanu

„Irinel fuma foarte mult anii trecuți. După cele trei AVC-uri suferite, medicii l-au sfătuit să renunțe la acest viciu. Nu s-a lăsat de fumat până nu l-a rugat și fiica lui, Irinuca. Acum se simte bine, starea lui de sănătate este bună, e optimist”, a adăugat directorul azilului din Ghermănești.

Pe 27 mai, Irinel Columbeanu a împlinit 69 de ani, iar Ion Cassian l-a dus pe acesta într-un local faimos din București, pe care fostul milionar îl frecventa des pe vremea când avea o avere impresionantă.

„A fost serbat în acel local, pentru că este preferatul lui Irinel. A locuit cândva în vecinătate, tot aici îl aduceau și părinții când aveau petreceri în familie. De altfel, toți chelnerii îl cunosc, a venit adesea la diverse evenimente. A avut mâncare pe placul lui, dar și un tort delicios. A suflat în lumânări, a fost fericit. Am adus cu noi și o asistentă medicală de la azil, în caz că i se făcea rău, să îl ajute. Ținând cont că Irinel Columbeanu a suferit în trecut trei AVC-uri, trebuie supravegheat”, a încheiat Ion Casian.

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