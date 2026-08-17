Experimentul urmat de femeia din Zagreb

„Credeam că eu cheltuiesc în mod rezonabil, pentru că nimic din ce cumpăram nu era deosebit de scump. Problema era că mereu cumpăram câte ceva: un tricou de 15 euro, o lumânare, o cremă, o cană sau câte un obiect mic pentru casă. Totul mi se părea inofensiv”, a spus Davorka, relatează cotidianul sârb Blic, parte a grupului Ringier Media International.

În 2025, Davorka a decis să urmeze un experiment cunoscut sub numele de „no-buy year” (n.r. „An fără cumpărături”). Timp de 12 luni, a achiziționat doar alimente, produse de igienă, medicamente și alte articole strict necesare.

A renunțat complet la haine noi, bijuterii, produse cosmetice neesențiale, decorațiuni și comenzi impulsive de pe internet. Totuși, nu și-a impus restricții asupra evenimentelor sociale sau a călătoriilor, stabilind însă un buget clar pentru acestea.

„Nu am vrut să petrec un an pedepsindu-mă. Scopul nu era să mă opresc din a trăi, ci să încetez să cumpăr automat. Dacă aveam nevoie cu adevărat de ceva, puteam să-l cumpăr. Dar dorința și necesitatea nu sunt același lucru”, a explicat ea.

Primele săptămâni au fost cele mai dificile

Navigarea pe site-urile de cumpărături devenise un ritual seară de seară, iar primirea coletelor îi aducea o bucurie temporară. Cele mai mari tentații? Reducerile și promoțiile.

„Înainte, dacă vedeam ceva la reducere, cumpăram fără să planific și îmi spuneam că am economisit bani. De fapt, nu economiseam 30 de euro, ci cheltuiam 40 pe ceva de care nu aveam nevoie”, a recunoscut Davorka.

Pentru a-și controla impulsurile, scria pe o listă obiectele dorite și aștepta 30 de zile înainte de a lua o decizie. De cele mai multe ori, după această perioadă, nu mai simțea nevoia de a le cumpăra.

La finalul anului 2025, Davorka a economisit aproximativ 4.500 de euro. Totuși, spune că banii nu au fost cel mai mare câștig al acestui experiment.

„Cea mai mare revelație nu a fost suma economisită, ci realizarea că foloseam cumpărăturile ca să-mi îmbunătățesc starea de spirit. Nu cumpăram pentru că-mi lipsea ceva, ci pentru că voiam să mă simt mai bine”, a mărturisit ea.

O nouă abordare a cumpărăturilor

Chiar dacă astăzi Davorka a revenit la cumpărături, o face cu totul diferit. Înainte de a achiziționa ceva, se întreabă dacă are deja un obiect similar, cât de des îl va folosi și dacă l-ar cumpăra în lipsa unei reduceri. Mai mult, și-a dezabonat adresa de e-mail de la notificările promoționale și a șters aplicațiile de cumpărături online.

„Un an fără cumpărături nu m-a învățat că lucrurile sunt rele. M-a învățat că nu trebuie să le adunăm fără rost. Astăzi, pot să-mi permit să-mi fac o plăcere fără regrete, dar nu mai cumpăr doar pentru că am avut o zi grea”, a concluzionat ea.

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