Bulgaria: una dintre cele mai căutate destinații de români

Litoralul bulgăresc rămâne și în 2026 lider incontestabil atunci când vorbim despre prețuri accesibile și confortul pachetelor All-Inclusive. Stațiunile din nord, precum Nisipurile de Aur și Albena, sau cele din sud, ca Sunny Beach și Nessebar, atrag prin apropierea de România și facilitățile pentru copii.

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Transport: Majoritatea românilor merg cu mașina personală. Costul carburantului și al taxelor de drum (vinietă, pod) se ridică la aproximativ 50 – 80 de euro per mașină, dus-întors, în funcție de orașul de plecare.

Majoritatea românilor merg cu mașina personală. Costul carburantului și al taxelor de drum (vinietă, pod) se ridică la aproximativ 50 – 80 de euro per mașină, dus-întors, în funcție de orașul de plecare. Cazare și masă: În perioada iulie-august, cazarea la un resort all inclusive pentru patru persoane (2 adulți și 2 copii) începe de la 700 de euro și poate ajunge până la 8.000 de euro. Astfel, depinzând de bugetul fiecăruia, cazarea și masa pentru o vacanță în Bulgaria sunt destul de ușor de acoperit.

În perioada iulie-august, cazarea la un resort all inclusive pentru patru persoane (2 adulți și 2 copii) începe de la 700 de euro și poate ajunge până la 8.000 de euro. Astfel, depinzând de bugetul fiecăruia, cazarea și masa pentru o vacanță în Bulgaria sunt destul de ușor de acoperit. Masa în oraș: În medie, la restaurantele de pe litoralul bulgăresc, o salată este între 6 și 10 euro, un aperitiv rece este în medie 12 euro, o porție de fructe de mare este în jur de 13 euro, o supă este 4,5 euro, o pizza este între 8,50 și 11 euro, o porție de carne de porc la grătar, servită cu garnituri, este în jur de 15 euro, un burger este circa 12 euro, deserturile se învârt în jurul sumei de 6 euro, o bere sau un pahar de vin costă circa 6 euro iar o apă costă 2 euro. În total, o familie de patru persoane cheltuie cel puțin 55-60 de euro la o masă în oraș.

În medie, la restaurantele de pe litoralul bulgăresc, o salată este între 6 și 10 euro, un aperitiv rece este în medie 12 euro, o porție de fructe de mare este în jur de 13 euro, o supă este 4,5 euro, o pizza este între 8,50 și 11 euro, o porție de carne de porc la grătar, servită cu garnituri, este în jur de 15 euro, un burger este circa 12 euro, deserturile se învârt în jurul sumei de 6 euro, o bere sau un pahar de vin costă circa 6 euro iar o apă costă 2 euro. În total, o familie de patru persoane cheltuie cel puțin 55-60 de euro la o masă în oraș. Cheltuieli extra: Pentru suveniruri, excursii opționale și sezlonguri, acolo unde acestea nu sunt incluse, bugetul ar trebui să fie de cel puțin 100-150 de euro.

În total, pentru un sejur de 7 zile în Bulgaria, în vara anului 2026 o familie de patru persoane are nevoie de cel puțin 1.700 de euro.

Grecia, una dintre cele mai căutate destinații de vacanță în 2026

Grecia continuă să fie marea iubire a turiștilor români, oferind opțiuni extrem de variate. Destinațiile continentale și insulele accesibile cu mașina (Thassos, Halkidiki, Lefkada) sunt mai ieftine, în timp ce insulele care necesită zbor sau feribot scump (Creta, Rodos, Mykonos) cresc considerabil bugetul.

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Transport: Cu mașina personală spre nordul Greciei costurile de transport ajung la 150 – 200 euro per mașină. Pentru insulele din sud, biletele de avion (charter sau low-cost) variază între 150 și 300 euro de persoană, cu bagaj de cală inclus.

Cu mașina personală spre nordul Greciei costurile de transport ajung la 150 – 200 euro per mașină. Pentru insulele din sud, biletele de avion (charter sau low-cost) variază între 150 și 300 euro de persoană, cu bagaj de cală inclus. Cazare: O cameră dublă la o vilă sau un hotel de 3 stele (doar cu mic dejun) costă între 250 și 400 de eurode persoană pentru 7 nopți.

O cameră dublă la o vilă sau un hotel de 3 stele (doar cu mic dejun) costă între 250 și 400 de eurode persoană pentru 7 nopți. Mâncare: Turismul grecesc este axat pe taverne. O masă principală completă (fel principal, o băutură, salată de împărțit) costă în 2026 între 18 și 25 de eurode persoană. Pentru două mese pe zi, bugetul ajunge la minim 250 de euro pe săptămână.

Turismul grecesc este axat pe taverne. O masă principală completă (fel principal, o băutură, salată de împărțit) costă în 2026 între 18 și 25 de eurode persoană. Pentru două mese pe zi, bugetul ajunge la minim 250 de euro pe săptămână. Cheltuieli extra: Șezlongurile au devenit adesea contra-cost pe plajele populare (10-20 euro/set), la care se adaugă excursiile cu barca.

În total, pentru un sejur de 7 zile în insulele Grecești accesibile cu mașina, în vara anului 2026 o familie de patru persoane are nevoie de cel puțin 2200 de euro, iar pentru cele unde se poate ajunge fie cu avionul sau cu un feribot, costul ajunge la 3.000 de euro.

Turcia, una dintre destinațiile căutate pentru regimul All-Inclusive

Turcia, și în special zona Antalya (Belek, Kemer, Side), este destinația dedicată celor care vor să plătească totul în avans și să nu mai aibă griji la destinație. Pachetele sunt axate exclusiv pe zboruri charter și resorturi uriașe, de 5 stele.

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Pachet complet (Zbor + Cazare + Transfer): Prețurile au crescut ușor în 2026, iar un sejur de 7 nopți într-un resort Ultra All-Inclusive de 5 stele de calitate medie pornește de la 700 de euro de persoană și poate depăși cu ușurință 1.200 EUR pentru resorturile premium.

Prețurile au crescut ușor în 2026, iar un sejur de 7 nopți într-un resort Ultra All-Inclusive de 5 stele de calitate medie pornește de la 700 de euro de persoană și poate depăși cu ușurință 1.200 EUR pentru resorturile premium. Cheltuieli extra: Aproape inexistente în interiorul resortului. Banii se cheltuiesc doar pe ieșiri în bazar, sporturi nautice motorizate sau pachete SPA exclusive (aproximativ 100 – 200 de euro).

În total, pentru un sejur de 7 zile în Turcia, în vara anului 2026 o familie de patru persoane are nevoie de cel puțin 3.200 de euro.

Spania, destinația căutată pentru plaje și explorare urbană

Spania atrage românii dornici de plaje cu nisip fin, dar și de o cultură vibrantă, paella și sangria. Destinațiile de top rămân Costa Brava, Costa del Sol, Mallorca și Tenerife. Aici, vacanțele presupun un buget de start mai ridicat și o tendință spre explorare activă, nu doar stat la soare.

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Transport: Biletele de avion dus-întors, luate cu câteva luni în avans, variază între 200 și 350 de euro(cu bagaj mediu inclus).

Biletele de avion dus-întors, luate cu câteva luni în avans, variază între 200 și 350 de euro(cu bagaj mediu inclus). Cazare: Spania se bazează mult pe hoteluri cu demipensiune sau doar mic dejun. 7 nopți la un hotel de 3 sau 4 stele costă între 450 și 700 de euro de persoană.

Spania se bazează mult pe hoteluri cu demipensiune sau doar mic dejun. 7 nopți la un hotel de 3 sau 4 stele costă între 450 și 700 de euro de persoană. Mâncare și atracții: Prețurile la restaurante sunt vizibil mai mari decât în Grecia sau Bulgaria. O masă decentă ajunge la 25 – 35 de euro. Intrarea la parcuri de distracții (ex. PortAventura), închirierea unei mașini sau vizitarea obiectivelor turistice ridică bugetul de la fața locului la cel puțin 300 – 400 de euro pentru o săptămână.

În total, pentru un sejur de 7 zile în Spania, în vara anului 2026 o familie de patru persoane are nevoie de cel puțin 3.800 de euro.

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