Dacă vara ai nevoie de un fond de ten lejer, cu o acoperire mică, pe bază de apă și cu factor SPF de cel putin 30, atunci, iarna vei avea nevoie de un fond de ten foarte hidratant și cu o acoperire puțin mai mare.



Este necesar să îți observi tenul, astfel încât persoanele cu un ten gras se vor feri de un fond de ten pe bază de ulei, iar cele cu un ten foarte uscat se vor îndrepta către o formulă de fond de ten foarte hidrantantă.



Ți-am pregătit o selecție de fonduri de ten în funcție de anotimp, dar și ideal pentru tipul tău de ten.



Astfel, dacă ai un ten uscat, iar fondul de ten are tendința să se strângă în liniile fine și în punctele cele mai deshidrate de pe față, ai nevoie de un fond de ten foarte hidratant. De asemenea, trebuie să te asiguri că folosești o bază de machiaj hidratantă înainte de aplicarea produsului și o lași să intre bine în piele.



Tips: Ai grijă să îți exofoliezi tenul măcar de două ori pe săptămâni, pentru a scăpa de pielea moartă și a avea un ten neted.

Fonduri de ten pentru un ten uscat pe care le poți purta vara și primăvara

1. Clinique Even Better, Ivory

Este un fond de ten fluid și foarte hidratant. Nu are acoperire foarte mare, ceea ce îl face ideal pentru vară. Este ușor de purtat și construibil, așa că dacă ai nevoie de o acoperire mai mare, poți folosi mai multe straturi. În plus, acest fond de ten reduce liniile fine și protejează împotriva influențelor nocive ale mediului.

2. GA-DE Idyllic fond de ten crema hidratant SPF 30

Ideal pentru primăvară și vară pentru că are un factor de protecție solară de 30. În plus, acest fond de ten este lejer și nu încarcă tenul, așa că nu îți vei simți fața încărcată. Hidratează și te protejează de razele soarelui, însă fără să acopere prea mult. Formula delicată este perfectă pentru un ten uscat, iar efectul este de lungă durată.

3. Bourjois Healthy Mix Serum fond de ten lichid pentru iluminare instantanee



Unul dintre cele mai versatile fonduri de ten. Vine în multe nuanțe, așa că este aproape imposibil să nu o găsești pe cea potrivită tenului tău. Oferă luminozitate, în timp ce acoperă exact atât cât trebuie. Este lejer și oferă hidratare, ceea ce este perfect de purtat în anotimpul cald, de către persoanele cu tenul uscat sau normal.



Fonduri de ten pentru un ten uscat pe care le poți purta toamna și iarna



Pentru că iarna simțim nevoia de o acoperire mai mare și un finnish mat al tenului, am făcut o listă cu cele mai bune fonduri de ten, ideale pentru un ten uscat, pe care să pe poți purta în anotimpul rece. Deși au la bază un efect de hidratare, aceste fonduri de ten au acoperire mare și oferă întregului machiaj un look mat, care se potrivește perfect cu rujurile nude mate.



1. Clinique Even Better Refresh fond de ten hidratant si catifelant

Acest fond de ten are o paletă de nuanțe mare, lucru care este mereu benefic, mai ales pentru persoanele care întâmpină dificultăți în a își găsi o nuanță potrivită. Ca să fii sigură că este culoarea care se potrivește perfect cu tenul tău, poți folosi o mostră pe care să o lași să oxideze pe ten, iar atunci vei descoperi dacă este potrivită cu subtonul pielii tale. Acest fond de ten are acoperire completă, oferă hidratare de lungă durată și un finisaj natural. Acidul hialuronic umple liniile fine.



2. Shiseido Advanced Hydro-Liquid Compact Refill Fond de ten compact cu efect hidratant SPF 10



Este un fond de ten hidratant, însă cu o acoperire mare, ceea ce îl face ideal pentru toamnă și iarnă. În plus, poți folosi o pudră translucentă pentru un efect de matifiere. Este un fond de ten compact, care hidratează și oferă luminozitate tenului. Ideal pentru anotimpul rece și pentru persoanele care vor o acoperire mare.



3. Revlon Cosmetics ColorStay™ machiaj persistent SPF 20

Fondul de ten persistent se topește perfect în piele și persistă impecabil toată ziua, în orice situație. Rezistă în mod fiabil la atingere, nu se transferă și acoperă perfect toate imperfecțiunile. Are o acoperire medie spre opacă și poate fi stratificat, este rezistent la atingere și la transfer. În plus, are finiș mat.

Fonduri de ten pentru un ten gras pe care le poți purta vara și primăvara:

1. FOND DE TEN CU ACOPERIRE MARE WATERPROOF TOFFEE 30ML

Este un fond de ten lichid, cu acoperire mare ce ofera tenului un aspect natural si impecabil de durata. Formula waterproof, extrem de rezistenta, pentru rezultate impecabile de-a lungul intregii zilei. Ideal pentru camuflarea imperfectiunilor tenului. Netezeste tenul lasandu-l catifelat si mat. Formula lejera, care nu usuca pielea si nu creeaza un efect de masca. Este usor de aplicat si de uniformizat și în plus absoarbe excesul de sebum.

2. FOND DE TEN CU ACOPERIRE MARE TRUE TAN

Este un fond de ten cu putere de acoperire mare, ideal pentru camuflarea petelor de pigmentare, acneei, cearcanelor sau a altor imperfectiuni ale tenului. Este recomandat tenului mixt si gras. Confera tenului un efect mat si satinat. Ideal pentru sedintele foto.

3. Fond de ten Catrice HD Liquid Coverage 030 Sand Beige, 30 ml

HD Liquid Coverage Foundation ofera o acoperire puternica dar un aspect natural, nu incarca tenul și este usor ca o a doua piele. Oferind in acelasi timp un ten neted si un aspect placut, formula ultra lichida este ultra performanta si ultrarezistenta. Acopera imperfectiunile pana la 24 de ore si matifiaza tenul. Aspectul puternic definit ofera un look minunat,absorbind sebumul în exces.



Fonduri de ten pentru un ten gras pe care le poți purta iarna și toamna



1. Max Factor Panstik make-up si corector



Fondul de ten solid Max Factor Panstick, cu acoperire mare, în formă de stick, combină fondul de ten și corectorul, pentru acoperirea maximă, uniformizarea și aspectul perfect al tenului. Are o textură cremoasă și o acoperire mare, perfectă pentru sezonul rece. În plus, uniformizează nuanța tenului și dă un efect de matifiere care îți face tenul să arate perfect.



2. Maybelline Fit Me! Matte+Poreless

Un fond de ten cu acoperire construibilă, adică îl poți folosi în straturi pentru o acoperire mare, iar cu cât aplici mai puțin, cu atât aspectul este mai natural. Acest fond de ten, cu efect de uniformizare și de matifiere, este destinat tenului normal și gras. Conține particule de micro-pudră care absorb luciul și micșorează vizibilitatea porilor – pentru un look natural mat.



3. Dermacol Cover fond de ten acoperire extremă SPF 30

Unul dintre cele mai celebre fonduri de ten pentru acoperirea sa extremă. Camuflează perfect atât micile imperfecțiuni, cât și defectele mai extinse ale tenului, ameliorează aspectul general al pielii și are efect de lungă durată.

Acest fond de ten este intens pigmentat și poate fi folosit și pentru machiaje profesionale – pentru ședințe foto, de modeling etc.



Fonduri de ten pentru un ten normal și mix pe care le poți purta vara și primăvara:

1. Crema coloranta pentru ten Garnier BB Cream Miracle Perfector Medium

Dacă ai un ten normal și mix, poți alege să folosești o cremă colorată de tip BB Cream. Este ideală pentru anotimpurile calde, iar asta pentru că nu îngreunează deloc tenul și conferă un aspect luminos, sănătos și foarte lejer. În plus, poți acoperi micile imperfecțiuni cu un corector, înainte de a aplica această cremă.

2. Maybelline New York Affinitone 14 Creamy Beige, 30 ml

Acest fond de ten este recomandat persoanelor cu ten normal care isi doresc o acoperire naturala. Are o formula hidratanta, imbogatita cu Vitamina E si acid hyaluronic, o textura care permite tenului sa respire, acoperire medie și cu multe nuanțe din care poți alege.

3. Rimmel London Lasting Radiance, Soft Beige

Un fond de ten cu SPF 25. Imbogățit cu perle pentru luminozitate, puterea medie de acoperire satinata a fondului de ten ajută la ascunderea instanta a imperfecțiunilor și la accentuarea luminoziățtii pentru o stralucire luminoasă, proaspată, ce se menține intreaga zi. Un fond de ten lejer, care lasă tenul să respire într-o zi călduroasă și oferă strălucire tenului.

Fonduri de ten pentru un ten normal și mix pe care le poți purta toamna și iarna:

1. LA Girl PRO Coverage Natural, acoperire mare, 30 m

un fond de ten mat cu finiș soft și acoperire mare. Acesta este destinat in special persoanelor cu tenul normal, mixt și gras. Formula fara paraben este lichida si cremoasa oferind o acoperire fina si construibila. Fondul de ten minimizeaza aspectul porilor si al liniilor fine. Contine vitamina E si B5

2. Pachet promo: Fond de ten, Kat Von D, Lock It Foundation, 48 Light Neutral, rezistenta, acoperire, 30 ml + Tus de ochi, Kat Von D, Negru, Lunga durata



Un fond de ten ideal pentru ocazii speciale. Este un fond de ten greu, cu o acoperire foarte mare, însă care oferă un aspect perfect. O bază perfectă pentru un heavy look de seară sau de ocazie. Este un fond de ten din care ai nevoie de foarte puțin pentru a acoperi toată fața. Acest fond de ten contine 21% pigmenți pentru o acoperire totală fără transfer și o rezistență extremă.



3. Fond de ten rezistent Fenty, acoperire, Nuanta 150, 32 ml

Fondul de ten rezistent Pro Filt’r Soft Matte oferă tenului un aspect catifelat, cu pori minimizati, fără luciu nedorit , cu acoperire medie până la completă, ușor de modulat. Formulă fără ulei este realizată cu ajutorul unei tehnologii adaptate la climă, care este rezistență la transpirație și umiditate și nu înfundă porii, astfel că oriunde te afli, va funcționa. Și cea mai bună parte: această textura rezistență, lejeră, este nedetectabila pe piele – pentru un aspect mereu natural.



