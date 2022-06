FOTOREPORTAJ de la Festivalul de Teatru de la Sibiu. Cum se transformă străzile unui oraș în scenă

Frumusețea este tema din acest an a festivalului și sub această umbrelă au avut loc spectacolele de teatru, muzică și dans din interiorul teatrelor. Ca în fiecare an, în același timp are loc și un festival pe străzile orașului, unde au loc evenimentele gratuite, dedicate tuturor, mici și mari. Ziarul Libertatea a făcut un tur al străzilor sibiene, animate de artă și artiști.

Shakespeare din Craiova și „frumiria”

Festivalul a început vineri, 24 iunie, când pietonala Nicolae Bălcescu din centrul Sibiului s-a transformat într-o adevărată scenă. Statuile vivante (actori costumați care imită statuile, n.r.) au fost principala atracție. Copiii au fost în special încântați și impresionați atât de costumele de epocă și machiajul suprarealist ale actorilor de la Teatrul Național Marin Sorescu din Craiova, cât și de mișcările lor neobișnuite prin care au spus poveștile personajelor lui Shakespeare.

Unii dintre artiștii stradali revin la festival an de an. Foto: Vlad Chirea / Libertatea

În Piața Mare din Sibiu, pe timpul zilei, turiștii, români și străini, s-au fotografiat în construcția neobișnuită care a apărut în mijlocul spațiului. O instalație cu globulețe în care își pot vedea reflexia, numită „totem to frumiria”. Frumiria este un cuvânt inventat de artiști pentru a descrie frumusețea în viziunea lor.

Instalația Frumiria, o metaforă a frumuseții. Foto: Vlad Chirea / Libertatea

Pe timpul nopții, Piața Mare a fost luminată de peste 3.500 de lumânări, într-un labirint în care opt artiști-personaje și-au spus poveștile.

Luminile care așteaptă să fie aprinse seara pentru Labirintul luminilor. Foto: Vlad Chirea / Libertatea

„Orchestra imaginară”

Toate spectacolele de teatru s-au jucat cu sălile pline. „Domnul Ibrahim și florile din Coran”, spre exemplu, cu scriitorul Éric-Emmanuel Schmitt, a fost sold out, la fel și „Șeful”, cu Șerban Pavlu și Cristi Iacob și „Casa”, de la Teatrul Național Satiricus I.L. Caragiale din Chișinău, Republica Moldova, un spectacol care se joacă cu spectatorii pe scenă.

Recomandări Nici veșnicia, nici prostia nu s-au născut la sat. Pentru Cîmpeanu, Miclea și alți „filosofi” care nu înțeleg ce se întâmplă cu elevii din mediul rural

Multe spectacole au fost sold out și s-au jucat cu sălile pline. Foto: Vlad Chirea / Libertatea

După ce se lasă seara și se trage cortina, spectacolul se mută afară, pe străzi.

Centrul Sibiului a răsunat vineri seară, prima din festival, de ritmurile muzicii columbiene a trupei Puerto Candelaria. Piața a fost animată de dansurile spectatorilor, la fel și în următoarele seri când pe scena mare au urcat Holograf, Horia Brenciu și mai multe trupe muzicale și de dans celebre internațional. Sâmbătă, 2 iulie, este așteptată să cânte trupa Cargo.

Un alt spațiu care e viu zi și noapte în Sibiu, pe parcursul festivalului, este Piața Habermann. Pe scena de acolo a urcat și artistul francez Eric Tarantola și instrumentele sale inedite: un set de tobe alcătuit din tigăi, un trombon vechi și „peticit”, un ceas devenit kalimba și un „chitanjo”, care combină o chitară și un banjo. Povestea lui o veți putea citi în curând în Libertatea.

Recomandări Directoare la spitalul din Baia Mare pe baza unei diplome false: a înlocuit poza și nota de pe actul de studii al unui bărbat

Francezul Eric Tarantola a cântat în Piața Habermann la „orchestra imaginară”. Foto: Vlad Chirea / Libertatea

Dan Perjovschi: ziar orizontal și cerul plin cu magneți

Pe pietonală, trupa columbiană AAINJAA cu tobele ei a răsunat pe ritmuri de samba raggae în fiecare seară de la începutul săptămânii.

Trupa columbiană AAINJAA, la spectacolul de pe pietonala Nicolae Bălcescu. Foto: Vlad Chirea / Libertatea

„Ziarul orizontal” este un proiect de artă în spațiul public, un rezumat alb-negru al lumii în care trăim, al artistului Dan Perjovschi în parteneriat cu Teatrul Național Radu Stanca din Sibiu. Sub diverse nume, Ziarul există din 2010 și poate fi citit non-stop pe zidurile din centrul orașului. La fiecare ediție FITS, ziarul e completat cu noi „articole” desenate de Perjovschi.

Ziarul orizontal al lui Dan Perjovschi poate fi lecturat zi și noapte. Foto: Vlad Chirea / Libertatea

Cerul este un proiect complementar al Zidului Orizontal, conform organizatorilor. Majoritatea magneților sunt donați de sibieni, de turiștii români sau străini care trec prin Sibiu sau de artiștii, actorii, regizorii din toată lumea invitați la FITS.

Recomandări Promisiunea NATO la summitul alianței: Republica Moldova și alte țări care sunt expuse riscului de a fi atacate de Rusia vor fi ajutate

Street food cu langoși și porumb fiert

Participanții au făcut față temperaturilor de peste 30 de grade cu înghețată la dozator și evantaie și s-au putut bucura și de porumb fiert, langoși, gogoși și kurtos.

Centrul Sibiului a fost neîncăpător în zilele de festival. Foto: Vlad Chirea / Libertatea

În ultima zi din lună, actrița Alina Șerban va urca pe scena Teatrului Gong cu spectacolul autobiografic „Cel mai bun copil din lume”. Laetitia Casta va da viață pianistei române Clara Haskil în spectacolul „Clara Haskil, Preludiu și Fugă”, la Filarmonica de Stat, pe 30 iunie și 1 iulie.

„Faust”, jucat de 15 ani cu sala plină

Pe 2 și 3 iulie, ultimul weekend de festival, spectatorii care au apucat să-și cumpere bilet sunt așteptați la „Faust”, în regia lui Silviu Purcărete, un spectacol-capodoperă, așa cum îl descriu criticii de teatru. Deși a avut premiera în urmă cu 15 ani, încă se joacă cu sala plină.

O premieră a festivalului este și transmiterea pe TikTok a spectacolului „#acedesiguranță”, în regia lui Bobi Pricop, după un scenariu de Ionuț Sociu. Acesta aduce în atenție problemele cu care se confruntă adolescenții, bullying, anxietate, identitate, relații.

În plan internațional, FITS este urmat de Festivalul de Teatru de la Avignon, Franța, care va avea loc în perioada 7-26 iulie, unde de-a lungul anilor au fost prezentați și artiști și artiste din România, precum Gianina Cărbunariu sau Alexandra Badea.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 9

GSP.RO Selfieurile ucigașe! 10 poze făcute fix înainte ca protagoniștii să moară! ATENȚIE, IMAGINI SENSIBILE

Playtech.ro ȘOC! Prima reacție a lui Putin după masacrul de la Kremenciuc. Mesajul HALUCINANT după uciderea a cel puțin 18 civili

Observatornews.ro Coadă la instalaţiile de GPL pentru maşini. În cât timp se amortizează costul montării, de 1.100 de euro

HOROSCOP Horoscop 30 iunie 2022. Racii pot fi subiectul unor discuții foarte neplăcute și să strângă emoții și sentimente negative

Știrileprotv.ro Descoperire incredibilă lângă baza care adăpostește arsenalul nuclear al NATO în Europa. Ce a găsit poliția

Orangesport.ro Decesul care a încremenit ţara! Cântăreaţa, găsită spânzurată, la câteva zile după un mesaj misterios: "Dacă mi se întâmplă ceva, ştiţi"

PUBLICITATE Jewelry Seven, atelierul de bijuterii custom în care pasiunea se îmbină cu creativitatea

PUBLICITATE POVEȘTI CARE VINDECĂ. După 19 ani de dureri de spate, un bărbat a cunoscut medicii care i-au redat mobilitatea