De ce pleacă angajații UE din Germania

Un studiu recent al Ministerului Muncii arată că numeroși migranți din UE aleg să plece după primii ani petrecuți în Germania, în ciuda salariilor și oportunităților inițiale.

„Nu ne putem permite să pierdem o treime dintre cetățenii UE din cauza condițiilor precare”, a declarat marți, la Berlin, Natalie Pawlik, comisarul guvernului federal pentru integrare.

Studiul realizat de Oficiul UE pentru Egalitate de Tratament arată că mulți migranți părăsesc Germania în primii patru ani de la sosire, invocând costul ridicat al vieții, condițiile de muncă inflexibile, birocrația și lipsa sentimentului de apartenență. Asta, deși Germania are fluxuri mari de imigrație, de aproximativ 400.000 până la 700.000 de persoane pe an.

„Blocajele din sectorul medical duc la timpi lungi de așteptare pentru programări, în timp ce lipsa personalului din industria construcțiilor încetinește construcțiile rezidențiale”, a declarat Valeria Quispe, expertă la Institutul Economic German (IW).

Peste o treime dintre respondenți (38,8%) nu se simt confortabil în Germania, iar aproape jumătate (49,4%) au raportat experiențe de discriminare la locul de muncă.

Impact asupra pieței muncii

România rămâne cea mai mare țară de origine a imigranților din UE în Germania, urmată de Polonia și Bulgaria. Totuși, fluxurile de imigranți din aceste țări au scăzut în 2024, uneori cu peste 20%, semnalând o tendință îngrijorătoare pentru forța de muncă.

Migrația netă din alte țări ale UE în 2024 a totalizat doar 38.735 de persoane – o scădere de 66,8% față de anul precedent, când migrația netă a fost de aproximativ 117.000.

„Rata ocupării forței de muncă în rândul cetățenilor germani este în scădere bruscă, în principal din cauza vârstei”, a declarat Andreae Nahles, directoarea Agenției Federale pentru Ocuparea Forței de Muncă.

„Asta se întâmplă pur și simplu pentru că generația baby boomers se pensionează acum.”

În sectoarele critice, precum sănătatea, construcțiile și administrația publică, deficitul de lucrători calificați este semnificativ.

Institutul Economic German estimează că peste 260.000 de posturi nu au putut fi ocupate corespunzător, inclusiv aproximativ 46.000 în domeniul sănătății. Nici în Franța, situația nu este prea roz, în domeniul medical.

Studiul subliniază că o integrare mai bună pe piața muncii și în sectorul locuințelor, precum și crearea unei culturii primitoare și incluzive ar putea încuraja migranții să rămână mai mult timp în Germania.

Recent, Germania a anunțat că va crește salariul minim.

Migrația calificată rămâne esențială pentru menținerea pieței muncii și acoperirea deficitului de lucrători calificați într-o țară care se confruntă cu îmbătrânirea populației și pensionările masive ale generației baby boomers.

