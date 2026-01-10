„Potrivirea culturală și caracterul sunt mult mai greu de găsit decât experiența”

„Am angajat pe cineva al cărui CV avea doar două rânduri. Experiența ei era zero”, a scris acesta, relatează Fortune.

„O mare parte din motivul pentru care i-am oferit jobul a fost faptul că i-a mulțumit paznicului când a intrat în clădire”.

Aceeași atitudine modestă și dorința de a învăța au fost evidente și în timpul interviului.

„Când nu știa ceva, mi-a spus în interviu: «Nu știu asta încă, dar iată cum aș afla răspunsul»”, a explicat Bartlett.

În plus, candidata a revenit la scurt timp după interviu cu răspunsul corect, pe care l-a învățat singură. După doar șase luni, Bartlett a confirmat că decizia sa a fost una inspirată.

„În 15 ani de recrutări, am învățat că potrivirea culturală și caracterul sunt mult mai greu de găsit decât experiența, competențele sau educația”.

Tot mai mulți directori nu mai pun diploma pe primul loc

Într-o lume în care se presupune că diplomele de top și CV-urile impresionante sunt cheia succesului, tot mai mulți directori executivi renunță la aceste criterii rigide pentru a căuta trăsături umane esențiale. Această schimbare este confirmată și de alți lideri de afaceri de renume.

David Solomon, CEO-ul Goldman Sachs, subliniază importanța abilităților umane atunci când angajează. În cadrul podcastului „Long Strange Trip” al Sequoia Capital, Solomon a explicat că nu caută neapărat candidații cu cel mai mare IQ.

„Fac parte din tabăra celor care cred în inteligența suficientă”, a declarat acesta.

Solomon apreciază capacitatea candidaților de a relaționa, de a fi rezilienți și determinați.

„Trebuie să fii suficient de inteligent, dar cea mai inteligentă persoană din lume, fără un pachet complet de alte calități, nu va reuși la Goldman Sachs pe termen lung. Experiența, de exemplu, este enorm subestimată”.

Danny Meyer, fondatorul lanțului de restaurante Shake Shack, are o abordare similară. Pentru a gestiona cele 510 locații ale companiei, Meyer caută candidați cu un „coeficient de ospitalitate” (HQ) ridicat, nu cu un IQ impresionant.

Potrivit lui, HQ măsoară gradul în care un individ găsește bucurie în a-i face fericiți pe ceilalți.

„Nu-mi pasă cât de mare este IQ-ul tău”, i-a spus Meyer lui Jason Del Rey de la Fortune, la Summit-ul Qualtrics X4.

Calitățile pe care le caută în angajați sunt integritatea, optimismul, curiozitatea intelectuală, etica muncii, empatia și autocunoașterea.

