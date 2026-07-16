Incidentul a avut loc în județul Vâlcea pe DN7, kilometrul 204 din Valea Oltului, la granița dintre stațiunea Călimănești și orașul Brezoi, în punctul cunoscut sub numele de „Debușare Lotru”. Traficul în zonă a fost afectat aproximativ o oră, timp în care s-a desfășurat pe un singur sens de mers.

„Din cauza unui autoturism înmatriculat în Marea Britanie abandonat pe partea carosabilă, sens de mers Sibiu-Vâlcea, circulația rutieră se desfășoară pe un sens de mers dirijat de poliția rutieră împreună cu angajații secției Vâlcea”, a transmis, joi, DRDP Craiova.

Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Vâlcea a precizat pentru „Libertatea” că este vorba de un vâlcean, de 52 de ani, stabilit în Anglia, căruia i s-ar fi defectat mașina. Acesta și-a abandonat mașina pe șosea, plecând în căutarea unei platforme auto.

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„Nu a asigurat perimetrul necesar și a fost sancționat contracvențional”, a precizat purtătorul de cuvânt al IPJ Vâlcea, agent principal de poliție Eduard Văduva.

Polițiștii l-au sancționat contravențional pe șofer cu 432,5 lei, echivalentul a două puncte de amendă.

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