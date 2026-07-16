Nicușor Dan dă vina pe Parlament pentru decizia CJUE privind prescripția

Președintele Nicușor Dan a acuzat, joi, Parlamentul pentru vidul legislativ care a dus la decizia recentă a Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) privind prescripția răspunderii penale, subliniind că soluțiile ar fi trebuit adoptate în urmă cu ani de zile. „Vina principală pentru această situație revine Parlamentului”, a declarat acesta, în timpul conferinței de presă de joi.

„Am avut o decizie a Curții Constituționale care trebuia urmată într-un termen constituțional, dacă nu mă înșel, de 45 de zile. Parlamentul trebuia să facă o corecție legislativă care nu s-a întâmplat în niște ani de zile. Acesta este punctul de la care am plecat”, a explicat Nicușor Dan, referindu-se la faptul că Parlamentul nu a intervenit la timp pentru a corecta articolele din Codul Penal declarate neconstituționale de Curtea Constituțională.

Interpretarea ÎCCJ a fost infirmată de CJUE

Președintele a subliniat că, în lipsa unor norme clare, Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a fost nevoită să interpreteze situația pe baza principiilor juridice existente, însă această interpretare a fost respinsă de CJUE.

„Interpretarea Înaltei Curți a fost infirmată, azi sau ieri, de către Curtea de Justiție a Uniunii Europene. În momentul în care Curtea de Justiție o infirmă, înseamnă că a interpretat eronat, în acord cu ansamblul de norme care fac împreună dreptul european. Deciziile Curții de Justiție ale Uniunii Europene sunt obligatorii și vor fi respectate în România”, a declarat șeful statului.

Decizia CJUE privind prescripția și implicațiile pentru România

Pe 16 iulie 2026, CJUE a emis o hotărâre semnificativă în cauza Lin II, stabilind că interpretarea dată de ÎCCJ cu privire la prescripția răspunderii penale nu este compatibilă cu dreptul Uniunii Europene în materia combaterii fraudei care afectează interesele financiare ale Uniunii.

Decizia continuă linia trasată anterior în cauza Lin I și va avea implicații importante pentru dosarele penale aflate în lucru.

„Curtea de Justiție s-a pronunțat expres pe această situație, iar decizia sa este obligatorie și va fi respectată, fără discuție”, a mai punctat Nicușor Dan. Acesta a subliniat că actul de justiție implică un echilibru între diverse principii de drept, însă, în acest caz, clarificările CJUE sunt definitive.