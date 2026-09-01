Bărbatul este cunoscut în comunitate pentru că recită versete din Coran

Bărbatul, identificat drept Amer G., este cunoscut în comunitate pentru că recită versete din Coran în spațiul public. Potrivit unor documente interne citate de publicația germană Bild, Jobcenter-ul din districtul Ennepe-Ruhr i-a acordat din august 2023 statusul de „client amânat”.

În practică, această clasificare a suspendat complet măsurile obișnuite de integrare pe piața muncii: bărbatului i-au fost anulate întâlnirile periodice, ofertele de angajare și cursurile de calificare. Cu toate acestea, sprijinul financiar a rămas neafectat.

Primește 563 de euro pe lună până în 2027

El locuiește într-un adăpost pentru persoane fără adăpost și primește lunar un ajutor social în Germania, de 563 de euro. Deoarece este găzduit într-o unitate sprijinită de stat, el nu beneficiază de alocații suplimentare pentru chirie. Perioada actuală de aprobare a beneficiilor sale se extinde până în iulie 2027.

Decizia instituției locale a stârnit controverse aprinse. Ministerul Muncii din landul Renania de Nord-Westfalia a calificat măsura drept „ilegală și contrară legislației în vigoare”, subliniind că legea nu permite excluderea unui beneficiar din sistem pe baza unui presupus risc de securitate. De asemenea, Agenția Federală pentru Ocuparea Forței de Muncă s-a delimitat de acest caz. Totuși, deoarece Jobcenter-ul respectiv este administrat la nivel comunal de către district, aplicarea directă a reglementărilor naționale este mai complicată.

Cum a ajuns bărbatul să încaseze indemnizația de șomaj

Istoricul cazului arată că, în mai 2023, un consilier juridic al bărbatului a recomandat Jobcenter-ului o abordare precaută pentru a evita escaladarea eventualelor conflicte. Practic, bărbatul poate primi indemnizația de șomaj în Germania fără să muncească. Deși un specialist în integrare a avertizat că un astfel de tratament preferențial încalcă legea, conducerea instituției a decis în august 2023 să amâne activarea lui în sistem.

Din datele existente reiese și un trecut familial complicat: în anul 2020, soția lui Amer G. și cei doi copii ai lor au fost mutați într-un centru de protecție pentru femei, autoritățile impunând o interdicție strictă de comunicare privind adresa acestora, potrivit surselor citate mai sus. De asemenea, în 2023, bărbatul se afla sub supraveghere judiciară, însă motivele exacte ale acestei măsuri nu au fost făcute publice.

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