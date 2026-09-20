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CTP l-a taxat pe Nicușor Dan, care l-a nominalizat pe Siegfried Mureșan premier: „Avea un aer de înmormântare. Negru la față, scârbit”

Cristian Otopeanu
Cristian Otopeanu
Jurnalist
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CTP l-a taxat pe Nicușor Dan, care l-a nominalizat pe Siegfried Mureșan premier: „Avea un aer de înmormântare. Negru la față, scârbit”
CTP l-a taxat pe Nicușor Dan, care l-a nominalizat pe Siegfried Mureșan premier: „Avea un aer de înmormântare. Negru la față, scârbit”. Foto: Shutterstock
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Gazetarul Cristian Tudor Popescu nu îl vede pe Siegfried Mureșan drept un premier capabil să gestioneze situații precum protestele, fie ele și pașnice, argumentând că are „un discurs de corporatist politic” și „nu e de contact cu publicul”, motiv pentru care consideră că președintele Nicușor Dan a greșit nominalizarea.

Cuprins:

CTP, despre nominalizarea lui Siegfried Mureșan premier: „Nicușor Dan era scârbit, dezamăgit și resemnat”

Cristian Tudor Popescu crede că președintele nu s-a sfătuit cu nimeni înainte să îl propună premier pe Siegfried Mureșan.

„A ales această soluție pentru care cred că nu s-a consultat cu nimeni. Poate doar cu... Eu știu... Cu ăla, barbă lată, sfetnicul lui, vizirul lui de la Cotroceni.... (n.red. Marius Lazurca) și poate cu Matei Păun. În rest nu s-a consultat cu nimeni și cu atât mai puțin cu PNL și USR care firește că au fost luați prin surprindere. Chiar Siegfried Mureșan a fost luat prin surprindere. E de înțeles reținerea lui. Nu se aștepta, pur și simplu, să fie desemnat. Nimic din comportamentul domnului Nicușor Dan de până acum nu prevestea o asemenea opțiune”, a spus CTP pe 17 septembrie la B1TV.

El a comentat și momentul în care șeful statului l-a propus pe Siegfried Mureșan, fără ca acesta să fi fost de față în momentul declarației televizate, spre deosebire de Eugen Tomac și Adrian Veștea.

„Domnul Nicușor Dan, anunțând desemnarea lui Siegfried Mureșan, nu era întunecos sau întunecat numai pe dinăuntru, cum e de obicei, ci era și la față. Avea un aer de prohod, de înmormântare. Negru la față... Cum să spun, scârbit, dezamăgit, resemnat”, a punctat Cristian Tudor Popescu.

El s-a întrebat de ce a fost nevoie de câteva luni ca președintele să dea curs propunerii PNL-USR-UDMR: „Întreb, nu putea domnul Nicușor Dan, acum două luni și mai bine, când a fost desemnat domnul Mureșan candidat al acestor trei partide, să-l desemneze de atunci? De ce a fost nevoie să aștepte atâta vreme? Din moment ce consideră că domnul Mureșan e potrivit pentru funcția de premier... Asta rezultă iarăși prin inferență logică, că altfel nu-l numea”.

CTP a adăugat însă că, în acest fel, Nicușor Dan „a căpătat un respiro”, adică „o gură de oxigen”, deoarece „în zilele următoare se va vorbi despre cum face sau nu face domnul Siegfried Mureșan guvern”.

Cristian Tudor Popescu: „Siegfried Mureșan nu este potrivit, are un discurs de corporatist politic”

Gazetarul este de părere că „Siegfried Mureșan ar fi bun într-o altă Românie, nu în asta” și a explicat: „Dacă ne-am afla într-o Românie mult mai intrată în Europa, mai integrată în Europa, fără aceste probleme crâncene economice, financiare, de slujbe, pentru că și șomajul a crescut, de prețuri...”.

CTP a mai spus că nu îl vede pe Mureșan un premier capabil să gestioneze ușor situațiile în care oamenii ies în stradă pentru a protesta și nici în postura de a merge în teritoriu pentru a rezolva astfel de probleme.

„În acest moment, domnul Siegfried Mureșan nu e potrivit. Nu pentru că n-ar avea un nivel intelectual, cunoștințe... Are. E foarte bine văzut la Bruxelles, e vicepreședinte al Parlamentului European... Problema este că nu e un premier de contact cu publicul. Nu-l văd pe domnul Siegfried Mureșan reușind să lămurească și să-i domolească pe niște protestatari... Bine, nu pe ciomăgarii ăștia care au fost acolo (n.red. la protestele din Piața Victoriei din 15 septembrie), ci pe niște protestatari pașnici dintr-un domeniu sau altul care vin în Piața Victoriei. Și în general nu-l văd mergând în teritoriu și rezolvând... Discursul lui este un discurs mai degrabă de corporatist politic, dacă poate să fie valabilă o astfel de definiție”, a conchis Cristian Tudor Popescu.

Cronologia celor patru luni după demiterea premierului Bolojan, de la „Guvern în termen rezonabil” până la nominalizarea lui Siegfried Mureșan

România este în criză politică din 20 aprilie, când PSD i-a retras sprijinul politic premierului PNL Ilie Bolojan, iar pe 23 aprilie, miniștrii partidului condus de Sorin Grindeanu și-au depus demisiile. Pe 5 mai, moțiunea de cenzură depusă de PSD și AUR a trecut de Parlament și Guvernul Bolojan a căzut după 11 luni de la învestire.

Ulterior, Nicușor Dan a făcut două nominalizări pentru funcția de premier: Eugen Tomac, care și-a depus mandatul înainte de votul din Parlament, și Adrian Veștea, al cărui guvern a fost respins pe 22 iunie.

Pe 5 septembrie s-au împlinit 4 luni de când România este condusă de un guvern interimar, premier fiind tot Bolojan.

Foarte important, coaliția PSD-PNL, care s-a format în noiembrie 2021 cu girul fostului președinte Klaus Iohannis, s-a rupt în aprilie 2026, după 5 ani.

Cronologia evenimentelor după ce Ilie Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură pe 5 mai

  • 5 mai - Seara, președintele Nicușor Dan a declarat: „Vom avea un nou Guvern într-un termen rezonabil”.
  • 18 mai - Au început consultările formale de la Palatul Cotroceni cu PSD, PNL, USR, UDMR și AUR pentru desemnarea unui premier care să formeze un Guvern.
  • 4 iunie - Nicușor Dan l-a nominalizat pe Eugen Tomac premier.
  • 14 iunie - Nicușor Dan a anunțat că Tomac și-a depus mandatul și a propus a doua variantă de premier, pe Adrian Veștea. Tabăra din Partidul Național Liberal apropiată de președintele partidului, Ilie Bolojan, l-a acuzat imediat pe șeful statului că vrea să rupă PNL, după ce l-a nominalizat pe prim-vicepreședintele Veștea fără să anunțe conducerea liberalilor și fără acceptul lor. „Un act ostil, o evidentă încercare de rupere a PNL, intenție intuită încă de la doborârea guvernului în interesul PSD”, a spus atunci Bolojan.
  • 21 iunie - PNL decide la Congresul extraordinar că participarea membrilor partidului într-un Guvern cu PSD va genera excluderea lor. S-a cerut demisia din PNL a lui Adrian Veştea, Lucian Bode, Rareş Bogdan, Hubert Thuma şi a Alinei Gorghiu, considerați „puciști”.
  • 22 iunie - Adrian Veștea a mers în Parlament cu programul de guvernare și lista miniștrilor, dar a picat la vot cu 189 de voturi favorabile, în condițiile în care avea nevoie de 233.
  • 23 iunie - Nicușor Dan a început consultările oficiale cu partidele pentru a găsi un premier acceptat de toți. După câteva zile, PSD a venit cu varianta Sorin Grindeanu, președintele partidului, iar PNL, USR și UDMR l-au propus pe Siegfried Mureșan, cu toate că Bolojan afirmase inițial că PNL este dispus să voteze un guvern minoritar PSD.
  • 25 iunie - Nicușor Dan a fost întrebat de jurnaliști dacă Bolojan l-a mințit referitor la susținerea Guvernului Tomac. Iar președintele nu a negat, răspunzând diplomatic: „Nu o să vă răspund la această întrebare, dar o să vă spun că în momentul în care I-am desemnat pe Eugen Tomac, am avut așteptarea rezonabilă că o să fie o majoritate pentru această nominalizare, că altfel nu aș fi făcut-o”.
  • 26 iunie - șeful statului a chemat din nou partidele la discuții, dar nu s-a ajuns la niciun rezultat. În acest context, Nicușor Dan l-a acuzat indirect pe Bolojan de minciună după ce acesta a spus că PNL va sustine inclusiv un Guvern minoritar PSD, lucru nedovedit în negocierile de la Cotroceni: „Am revenit la blocajul politic pe care marți îl credeam depășit. În baza pozițiilor partidelor de la consultări, a existat o singură formulă care părea că va întruni sprijinul unei majorități parlamentare: guvern minoritar PSD. Marți, PNL s-a angajat să voteze un guvern minoritar PSD, cu anumite condiționări față de programul de guvernare. De marți până azi, PNL și-a schimbat poziția”.
  • 20 august - Prim-vicepreședintele PNL, Ciprian Ciucu, a declarat că Alexandru Nazare nu este membru PNL, dar dacă dorește să devină premier în viitorul Guvern, numele său fiind tot mai vehiculat, trebuie să vină în partid, să spună acest lucru și să primească votul, ca să nu se repete situația lui Adrian Veștea, pentru că Nazare este ministru asumat de PNL.
  • 25 august - Ilie Bolojan nu a mai insistat cu varianta Siegfried Mureșan premier. „În funcție de discuțiile cu colegii, vom face o propunere”, a spus președintele PNL.
  • 28 august - Nicușor Dan a promulgat Legea ANI prin care Dominic Fritz își pierde mandatul de primar în Timișoara. „Dacă nu riscam pierderea banilor din PNRR, retrimiteam proiectul în Parlament”, a explicat șeful statului. Fritz rămâne însă președinte USR.
  • 31 august - Kelemen Hunor i-a reproşat lui Siegfried Mureşan, propus premier de PNL-USR-UDMR, că „a dispărut” din spațiul public. „Am discutat și cu Bolojan”, a afirmat președintele UDMR.
  • 17 septembrie - Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat după consultările cu partidele politice că îl propune pentru funcţia de premier pe Siegfried Mureşan și că acesta i-a cerut un timp de gândire. „Suntem la mai mult de patru luni după ce guvernul a fost demis prin moţiune de cenzură şi în interiorul acestui interval am avut sute de ore de discuţii şi împreună, şi separat cu partidele politice pentru a găsi o soluţie de ieşire din această criză. O să spun direct, am văzut la partide multă preocupare electorală şi mult mai puţină preocupare pentru interesul naţional. Ba chiar un şef de partid mi-a spus în privat: Asta cu România e problema ta, cu partidul e problema mea. Şi nu e în regulă”, a afirmat șeful statului într-o declarație de presă. La scurt timp, Mureşan a anunţat pe Facebook că acceptă propunerea. După ce decretul va fi publicat în Monitorul Oficial, va avea la dispoziție 10 zile să formeze un guvern cu care să vină în fața Parlamentului ca să ceară votul de învestitură.

Ilie Bolojan conduce Guvernul din iunie 2025 și Partidul Național Liberal din iulie 2025, în calitate de președinte cu puteri depline.

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Tags: PSD - Partidul Social Democrat PNL - Partidul National Liberal Ilie Bolojan Siegfried Mureșan Nicușor Dan Cristian Tudor Popescu
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