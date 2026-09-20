Duminică dimineață, pe plaja Vouliagmeni, situată la sud de Atena, o dispută pentru un șezlong a escaladat într-o altercație fizică fatală. Potrivit Greek Reporter, un bărbat în vârstă de 82 de ani a murit în urma confruntării cu un alt turist, în vârstă de 76 de ani.

Conflict fatal pe plajă

Incidentul s-a petrecut înainte de ora 10.00, într-o zonă cunoscută pentru peisajele sale spectaculoase de pe Riviera Atenei. Cei doi bărbați au intrat într-o ceartă aprinsă din cauza unui șezlong. Aparent, disputa a degenerat rapid într-o confruntare fizică. Alături de bărbatul de 76 de ani, și o tânără de 21 de ani, aflată în compania acestuia, a fost implicată în altercație.

Bărbatul de 82 de ani a fost transportat de urgență la spital cu o ambulanță, dar a decedat la scurt timp, aproximativ o oră mai târziu. Poliția greacă a demarat o anchetă pentru a determina circumstanțele exacte ale incidentului, dar și rolul fiecărei persoane implicate.

Fenomenul „războiului șezlongurilor”

Cazul readuce în discuție problema frecventă a conflictelor pentru șezlonguri, un fenomen denumit adesea „războiul șezlongurilor” pe plajele aglomerate din Europa. În special în timpul sezonului estival, turiștii recurg la diverse metode pentru a-și rezerva locurile preferate, de la așezarea prosoapelor pe șezlonguri în zori, până la rezerve lăsate încă din seara precedentă. Aceste practici sunt frecvente pe plajele grecești și în alte destinații mediteraneene populare.