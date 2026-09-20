Fostul președinte Traian Băsescu a declarat duminică, 20 septembrie, la România TV, că el l-a „inventat ca om politic” pe Siegfried Mureșan, că „dacă face o mică înțelegere cu AUR n-o să fie nicio problemă” și că „nu ne vom trezi cu suspendări de finanțare” ținând cont de „susținerea și respectul de care se bucură în grupul PPE” din Parlamentul European.

Traian Băsescu: „Siegfried Mureșan, spion al BND-ului? Afirmații de un ridicol total”

Fostul șef de stat a explicat că nu are o relație apropiată cu Siegfried Mureșan, dar a subliniat că l-a susținut încă de la începutul carierei sale politice, adică acum mai bine de un deceniu. Băsescu a precizat că a fost primul lider de partid care l-a inclus pe Mureșan pe lista pentru alegerile europarlamentare.

„Nu am o legătură cu el, l-am inventat ca om politic. Am fost primul șef de partid care l-a pus pe o listă cu care a candidat la Parlamentul European. L-am cunoscut la PPE, era în delegația cu care venea doamna Merkel și în delegația ei era și Krichbaum, care la vremea aceea era șeful comisiei de politică europeană din Bundestag. M-am bucurat că era un român acolo și, când am avut ocazia, l-am pus pe lista pentru Parlamentul European, în speranța că vom reuși să trimitem la Bruxelles și un parlamentar care vorbește o limbă străină, nu neapărat limba română, deși și limba română poate fi vorbită la Parlament”, a afirmat Băsescu.

Și a continuat: „Cert este că a avut o evoluție frumoasă, după părerea mea. La 2 ani de la alegerea ca europarlamentar în PMP, a ajuns purtător de cuvânt al PPE-ului, pentru că e o față prezentabilă și capabil să dialogheze cu presa în orice limbă. Pe urmă a devenit negociator-șef al bugetului Uniunii Europene, atenție, al bugetului Uniunii din partea Parlamentului European, este vicepreședinte al Parlamentului European...”.

Traian Băsescu a respins apoi acuzațiile potrivit cărora Siegfried Mureșan este spion al serviciului german de informații BND și a spus că nu înțelege de unde au apărut aceste afirmații. De asemenea, Băsescu a susținut că „este interzis ca statele UE să se spioneze între ele”.

„Marea mea nelămurire este de unde până unde apare ca spion al BND-ului. Am auzit și afirmațiile astea de un ridicol total. Ca și cum ai spune... Deci, presa a descoperit spionul, iar serviciile noastre nu. Pe de o parte. Pe de altă parte, este interzis ca statele Uniunii Europene să se spioneze între ele. Tentația asta de a spune că-i omul susținut de BND, serviciul de informații german, este pur și simplu ridicolă și arată câtă prostie zace în spațiul public românesc în încercarea de a distorsiona adevărul”, a punctat fostul președinte din perioada 2004-2014.

„Concluzie: Eu l-am adus pe Siegfried Mureșan pe lista PMP-ului, pe urmă a plecat la PNL, partid mai mare, cu perspective mai bune. Mă rog, pentru asta nu-l simpatizez, că a plecat la PNL lăsând PMP-ul fără sprijin în campanie. Dar, altfel, nu poți să faci dintr-un om care are niște calități, să-l pui la stâlpul infamiei doar pentru că sunt alte jocuri politice. Poți să-l înfrângi altfel”, a precizat Băsescu.

Traian Băsescu: „Sunt convins că dacă Siegfried Mureșan face o mică înțelegere cu AUR n-o să fie nicio problemă politică”

Politicianul a menționat că este greu de anticipat dacă Guvernul propus de Siegfried Mureșan va trece de Parlament. În opinia sa, premierul desemnat trebuie să găsească o variantă care să convingă PSD să intre la negocieri, dar consideră că Mureșan ar putea negocia chiar și cu AUR, partidul lui George Simion.

„E dificil de spus dacă are șanse să treacă. În primul rând ar trebui să găsească o formulă prin care să facă atractivă o intrare în negociere a PSD-ului. Foarte probabil ar trebui să propună: „Hai să facem... Să împărțim, cei doi ani care mai sunt, între PNL și PSD ca premier”. Aici e spațiu de manevră, cu miniștri care să intre de acum, cu miniștri care să intre la momentul la care intră premier PSD. Deci lucrurile sunt de negociat. Pe de altă parte, eu vă spun un lucru: având în vedere reputația pe care Siegfried Mureșan o are la Bruxelles, la PPE, eu sunt convins că, dacă face o mică înțelegere cu AUR, n-o să fie nicio problemă politică”, a explicat Băsescu.