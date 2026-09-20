Primarul din Caracal, Ion Doldurea, aflat la al doilea mandat, și-a anunțat demisia duminică, 20 septembrie, invocând probleme medicale apărute după un accident rutier produs în urmă cu jumătate de an. Mai exact, a spus că a fost operat pe creier, iar medicii i-au recomandat să evite stresul și oboseala.

Cum explică Ion Doldurea decizia de a renunța la Primăria Caracal după 6 ani

Doldurea este primar din septembrie 2020.

„Am intrat în administraţia publică locală pentru că, aşa cum am spus-o încă de la început, Caracalul este universul meu. Este locul unde m-am născut, unde mi-am întemeiat familia, unde m-am întors după ce am absolvit facultatea, unde mi-am crescut copiii şi unde cresc o parte din nepoţii mei", a scris primarul în mesajul postat pe Facebook.

El a adăugat că ia o decizie grea cauzată de problemele medicale apărute după un accident de mașină: „Cu şase luni în urmă, deplasându-mă spre Bucureşti, maşina în care mă aflam a fost lovită în spate de un tir. În urma acestui accident rutier am fost supus unei intervenţii chirurgicale pe creier pentru îndepărtarea unui cheag de sânge ce s-a format în urma loviturii. Deşi încă de la început recomandările medicilor au fost tranşante, în sensul evitării stresului şi oboselii, am ales să încerc, cu toate riscurile medicale asociate, să continui implicarea mea în funcţia de primar”.

Ion Doldurea a susținut apoi că aceste probleme medicale fac imposibilă implicarea sa la capacitate maximă în actul administrativ.

„Ca urmare a ultimei evaluări medicale recente, recomandarea medicilor este categorică: fără stres, fără emoţii, fără efort! Pentru toate aceste motive am decis să demisionez din funcţia de primar al Municipiului Caracal”, a mai transmis Doldurea.

Ion Doldurea este tatăl lui Ionuț Doldurea, unul dintre patronii stației GPL de la Crevedia care a explodat în 2023

Ion Doldurea este inginer chimist de profesie. A lucrat la fabrica de anvelope din Caracal, iar apoi s-a ocupat de afaceri, în special de comercializarea gazului petrolier lichefiat. În 25 de ani, firmele sale au adunat o cifră de afaceri de șapte ori mai mare decât bugetul Caracalului, potrivit unei analize făcute de Europa Liberă în urmă cu trei ani.

Din funcția de preşedinte al organizaţiei PSD Caracal, Ion Doldurea a câștigat Primăria Caracal în 2020, cu 52% din voturi. Apoi, la alegerile din 2024, a obținut un nou mandat cu un scor de aproape 71%.

Fiul lui Ion Doldurea, Ionuț Doldurea, este unul dintre patronii firmei care opera depozitul de gaz din localitatea dâmbovițeană Crevedia unde în august 2023 s-au produs două explozii în urma cărora au murit 6 persoane şi peste 50 au fost rănite. În urma dezastrului, primarul Ion Doldurea a fost suspendat din PSD, fără a fi exclus însă din partid.