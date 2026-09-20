Proiectul unui monument gigantic la Washington D.C. a primit o nouă direcție strategică. Donald Trump a susținut că Arcul de Triumf pe care îl propune pentru capitala Statelor Unite nu va fi doar un simplu simbol arhitectural, ci un complex militar defensiv de ultimă generație, echipat cu tehnologie aeriană și puncte de observație pentru lunetiști.

Planul lui Trump pentru Arcul de Triumf uriaș care va fi construit

Președintele Donald Trump a declarat că arcul gigant pe care intenționează să îl ridice în Washington, între Memorialul Lincoln și Cimitirul Național Arlington, va fi un „complex militar de înaltă clasă”, potrivit Associated Press. Conform acestuia, structura ar urma să găzduiască drone, poziții pentru lunetiști și spații de depozitare a muniției.

Această abordare se înscrie într-o serie mai largă de inițiative prin care președintele american justifică proiectele de reamenajare urbană și estetică din Washington drept măsuri esențiale de securitate națională. Un exemplu similar este noua sală de bal de la Casa Albă, descrisă de Trump tot ca o bază militară defensivă.

În replică, reprezentanții Pentagonului au precizat că nu au date suplimentare în afară de afirmațiile făcute de președinte.

Reacții și controverse legate de securitatea națională

Proiectul este însă învăluit în controverse juridice. Deși a obținut un aviz inițial de la Comisia de Arte Frumoase din SUA - ai cărei membri au fost numiți de Trump -, un grup alcătuit din trei veterani și un istoric de arhitectură a acționat proiectul în instanță, argumentând că o astfel de construcție necesită aprobarea directă a Congresului.

„Eforturile târzii ale președintelui de a fabrica o justificare de securitate națională pentru acest proiect nu rezolvă cu nimic ilegalitatea sa fundamentală”, a declarat, duminică, Nicolas Sansone, unul dintre avocații care îi reprezintă pe reclamanți.

El a mai adăugat: „Congresul nu a autorizat arcul și, până când Congresul va face acest lucru, proiectul nu ar trebui lăsat să meargă mai departe.”

Arcul de Triumf, transformat într-un „complex militar”

Donald Trump a scris, pe 20 septembrie, într-o postare pe Truth Social că a fost de acord, la „solicitarea fermă” a armatei, să transforme arcul comemorativ planificat, înalt de 76 de metri, într-un „Complex Militar / Arc de Triumf de prim rang, pentru a găzdui, depozita și avea capacitatea de utilizare rapidă a unui număr mare de drone, plus lunetiști, atât pe acoperiș, cât și în zona pieței, și pentru a păstra cantități mari de muniție pentru lunetiști în spațiile de depozitare”.

Arcul este propus pentru un sens giratoriu situat lângă Podul Memorial, o zonă cu trafic intens, fiind unul dintre puținele poduri de legătură între capitala SUA și nordul statului Virginia.