Înfrângere istorică pentru partidul lui Friedrich Merz la alegerile regionale din două landuri din Germania, potrivit exit-poll-urilor televiziunii publice

Cancelarul german Friedrich Merz a înregistrat o dublă înfrângere electorală duminică, în cadrul a două alegeri regionale, inclusiv un rezultat istoric negativ pentru Uniunea Creştin-Democrată (CDU). Cu toate acestea, liderul german a promis să continue reformele economice necesare, chiar dacă acestea vor fi „dificile şi nepopulare”, relatează News.ro.

CDU, rezultat istoric negativ. Merz promite să continue reformele

Conform exit-pollurilor difuzate de postul public ARD, CDU a obţinut doar 5% din voturi în alegerile din landul Mecklenburg-Pomerania Inferioară. Acesta este cel mai slab rezultat al partidului înregistrat în vreun land german de la sfârşitul celui de-Al Doilea Război Mondial. În acelaşi timp, partidul de extremă-dreapta „Alternativa pentru Germania” (AfD) a înregistrat câştiguri semnificative, consolidându-şi poziţia în regiune.

Într-un comunicat transmis imediat după anunţarea rezultatelor, Merz a recunoscut că rezultatul este un „dezastru”, însă a subliniat că nu va renunţa la direcţia reformistă. „Ceea ce trebuie făcut acum necesită tărie de caracter, fermitate şi răbdare”, a declarat acesta. „Voi da dovadă de aceste calităţi în calitate de preşedinte al CDU şi, mai presus de toate, în calitate de cancelar al ţării noastre.”

Merz promite reforme economice în ciuda înfrângerilor electorale

În capitala Berlin, CDU s-a clasat pe locul al doilea, obţinând 20% din voturi, în spatele formaţiunii de stânga Die Linke, care a înregistrat 24,5%. Înfrângerile vin la mai puţin de două săptămâni după ce CDU a pierdut dramatic în faţa AfD în Saxonia-Anhalt, un alt land estic, un rezultat care a stârnit îngrijorare în rândul germanilor. Acesta a fost perceput ca un semnal îngrijorător, având în vedere trecutul naţionalist al Germaniei.

În ciuda scăderii popularităţii sale şi a nemulţumirii generale a germanilor, Merz, în vârstă de 70 de ani, rămâne hotărât să implementeze reforme economice menite să redreseze economia ţării, care a stagnat în ultimii ani. „Vreau ca ţara noastră să fie o ţară care crede în propria forţă. Vreau ca – în ţara noastră – promisiunea prosperităţii şi a ascensiunii pe scena mondială să se aplice şi tinerilor, şi mai ales lor”, a declarat Merz.

Cancelarul a recunoscut că schimbările necesare vor aduce „incertitudini şi greutăţi” pe termen scurt, dar a insistat că doar prin acţiune imediată Germania îşi va putea asigura viitorul economic. Totodată, Merz a anulat o călătorie programată săptămâna viitoare la New York, unde urma să participe la Adunarea Generală a ONU, semn că se pregăteşte să gestioneze provocările interne din ce în ce mai mari.

Merz vrea să își ducă mandatul la capăt

Friedrich Merz a respins apelurile venite din partea unor critici de a demisiona și a declarat că dorește să continue programul de reforme economice și sociale al guvernului. „Noi, ca guvern, am fost aleși pentru patru ani, iar eu am fost ales pentru patru ani. Și vreau să folosesc acești patru ani pentru a scoate țara din această perioadă dificilă”, a declarat Merz.