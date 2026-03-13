Citește Horoscop săptămânal Balanță. Previziuni pentru perioada 14 – 20 martie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Balanță.

Horoscop săptămânal Balanță – 14 – 20 martie 2026

În prima parte a zilei de 14 martie, în mod normal, relațiile de familie ar trebui să evolueze în nota obișnuită, dar acumularea în zodia Berbecului, până pe 20 martie, a șase planete, ca urmare a intrării Soarelui, în ziua de 20 martie, în acest semn, va fi de natură să complice cu fiecare zi aceste relații, așa că ceea ce părea banal până vineri sau sâmbătă va deveni motiv de stres și tensiune până pe 20 aprilie, pe fondul celor șase cvadraturi (aspectele negative) lansate de aceste planete spre sectorul relațiilor de familie și al tuturor problemelor domestice, locative, imobiliare, funciare, de locație, ipostaza din urmă privindu-i mai ales pe cei care s-au stabilit în străinătate.

Între 14 martie, după ora 17:14′, și începutul zilei de 17 martie, nesiguranță și iritabilitate în plan afectiv, inițiative mai puțin inspirate sau care îi vor surprinde în mod neplăcut pe cei dragi Balanțelor.

Între 17 martie, după ora 1:16′, și dimineața zilei de 19 martie, stare psihică echilibrată; evoluție favorabilă, cel puțin pentru moment, a treburilor de serviciu, care se va explica prin nota agreabilă emanată de Luna Nouă, în Pești, din 19 martie.

Între 19 martie, după ora 6:03′, și 20 martie, relațiile parteneriale, contractuale, procesuale, de afaceri sau conjugale vor deveni precumpănitoare ca importanță și timp acordat rezolvării lor pe fondul prezenței a șase planete în casa a VII-a a relațiilor parteneriale, care vor accentua nemulțumirile, spiritul de contradicție, exagerările și orgoliile (rănite).

Din 19/20 martie, Luna Neagră va alcătui șase cvadraturi cu planetele din Berbec și va exercita un patronaj periculos pentru încercările de negociere cu un partener ostil, orbit de interese sau incorect. Cu fiecare zi se va contura riscul ca o relație bună sau onestă să se degradeze și să se ajungă la proces sau la gesturi de intimidare și/sau răzbunare.

