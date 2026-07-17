Citește Horoscop săptămânal Balanță. Previziuni pentru perioada 18 – 24 iulie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Balanță.

Horoscop săptămânal Balanță – 18 – 24 iulie 2026

Între 18 și 19 iulie, dimineața, starea de sănătate va evolua normal și le va da nativilor un sentiment plăcut de „ordine interioară”. Soarele va face conjuncție cu steaua fixă Procyon care indică o atitudine curajoasă, faimă, bogăție, noroc și avansări bruște dar și riscul unei căderi rapide dintr-o poziție înaltă.

Plasată în casa a X-a, ea va face o combinație intensă cu Soarele care îi va susține pe nativi în dorința lor de a se impune în viața socială prin evenimente speciale sau prin inițiative care să scoată la iveală calitățile lor.

Între 19 iulie, după ora 07:57′, și 21 iulie, după-amiaza, Luna se va afla în tranzit prin zodia Balanței și va face două opoziții cu Saturn și Neptun, în tranzit prin sectorul relațiilor parteneriale, prilej cu care va răscoli niște sentimente sau niște evenimente din trecut al căror conținut nu le va face plăcere. Între 21 iulie, după ora 16:35′, și zorii zilei de 24 iulie, posibilă tracasare financiară: o cheltuială mai importantă, o întârziere de la plata unei taxe, mici nereguli la cumpărăturile curente care se vor dovedi, ceva mai târziu, nepotrivite sau neconforme cu niște standarde.

În seara zilei de 22 iulie, Soarele va intra în zodia Leului și, până pe 23 august, va tranzita sectorul relațiilor de prietenie pe care le va învigora și cărora le va da o direcție sănătoasă. Marte va face o conjuncție cu steaua fixă Rigel, care îi va împinge pe nativii tineri să manifeste interes pentru preocupările specifice planetei Marte: mecanică, chestiuni militare sau studii politehnice.

În dialoguri și în comportament, Rigel va imprima o atitudine de frondă, curajoasă, încăpățânată, refractară observațiilor făcute de către profesori sau ostilă standardelor de învățare și pregătire profesională, accentuând individualismul și dorința de independență. Din 24 iulie, după ora 04:07′, context astral nefavorabil susținerii unor examene.

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