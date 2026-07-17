Un caz grav relatat de ministru s-a petrecut la Pitești, unde a fost dat aviz pozitiv pentru ridicarea a două blocuri la 100 de metri distanță de o unitate militară, fapt care încalcă legislația în domeniu. Prin urmare, 18 angajați urmează să fie cercetați de DNA

„O instituție puternică e una care are curajul să se curețe din interior. Armata României are anticorpii necesari pentru a face acest lucru și îi folosește. Am început o serie de controale pentru a vedea apele în care se desfășoară unele lucruri. Un nou set de răspunsuri a venit la cabinetul ministrului. Sunt lucruri care nu sunt în regulă, sunt corectabile”, a afirmat Radu Miruță, la începutul conferinței de presă având ca subiect controalele efectuate.

Prima situație sesizată a fost avizarea ilegală a unor construcții civile. Mai precis, două blocuri, având 128 de apartamente, construite ilegal la 100 de metri de depozitul de muniție de la UM Pitești, în timp ce legea statuează un minimum de 200 de metri.

Radu Miruță a precizat că, înainte de a fi dat avizul pozitiv al ministerului Apărării din 2019, au fost înregistrate în acest caz alte două alte solicitări, în aprilie, același an, apoi încă una la două săptămâni distanță. A treia solicitare, cea care a primit aviz pozitiv, a fost depusă în vara lui 2019.

„La a treia solicitare, după două luni, s-a dat aviz pozitiv. Atunci s-a ridicat bariera pentru construcții”, a punctat Miruță. Mai mult, ministrul spune că și Primăria Pitești a fost de acord, deși avea documente care să releve că ar putea fi probleme cu o asemenea construcție.

„Sunt 18 oameni din MAPN implicați. Toți au fost trimiși spre cercetare la DNA. Inclusiv oameni cu grad de general de brigadă”, a subliniat Miruță.

„Suplimentar am cerut șefului Statului Major al Apărării o analiză – cum și pe ce cheltuială se mută acel depozit”, a continuat ministrul, care a precizat că au fost notificate Primăria Pitești, CJ Argeș și Inspectoratul pentru Stat în Construcții.

Presiuni făcute

Reporterul Libertatea l-a întrebat pe ministrul Miruță când a trimis documentele pentru DNA, dar și ce măsuri au fost luate pentru cei vizați din unitatea militară.

„Ieri mi-au venit documentele, ieri l-am semnat”, a declarat, pentru Libertatea, Radu Miruță. De asemenea, ministrul a subliniat că „cei mai mulți au trecut în rezervă”, dar că vor continua procedurile judiciare.

Nu în ultimul rând, ministrul a ținut să puncteze faptul că, din perspectiva sa, au fost făcute presiuni, din moment ce s-a ajuns la a treia solicitare: „Îmi imaginez că au fost ceva presiuni, dacă situația s-a schimbat”.

Alte probleme

Radu Miruță a vorbit și despre alte probleme constatate. De exemplu, a declarat că a sesizat că anumite firme par să fie preferate pentru contracte la nivelul MApN. Tot ministrul a menționat faptul că a fost înlăturat comandantul UM Murtfatlar, care „deconta produse personale pentru dumnealui și familie. Punea militarii la muncă în propria gospodărie. Le cerea militarilor să îi servească masa acasă pentru evenimente”.



La verificări au fost găsite cantități mari de alimente, plus 100 de litri de vin, iar în ceea ce privește combustibilul din gestiunea unității militare – un minus de 1.750 de litri.

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