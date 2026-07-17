Citește Horoscop săptămânal Taur. Previziuni pentru perioada 18 – 24 iulie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Taur.

Horoscop săptămânal Taur – 18 – 24 iulie 2026

Între 18 și 19 iulie dimineața, perioadă calmă și echilibrată în plan afectiv, ceea ce persoanelor suprasolicitate de viața socioprofesională li se va părea o adevărată binecuvântare. Bucurii ale vieții de fiecare zi trăite într-un registru moderat și controlat.

Soarele va face conjuncție cu steaua fixă Procyon, care indică o atitudine curajoasă, faimă, bogăție, noroc și avansări bruște, dar indică și riscul unei căderi rapide dintr-o poziție înaltă. Contextul se va materializa în activitățile specifice învățării, comunicării și ar putea să le dea unora prilejul de a face un salt în planul studiilor, dar ar putea să le insufle și gesturi de curaj sau de sfidare a unei realități ale cărei consecințe „să-i aducă cu picioarele pe pământ”.

Între 19 iulie, după ora 7:57′, și 21 iulie după-amiaza, efort de a menține echilibrul la locul de muncă, unde pot interveni nemulțumiri exprimate prin critici, observații, reproșuri. Sănătate în parametri normali. Între 21 iulie, după ora 16:35′, și zorii zilei de 24 iulie, relațiile parteneriale vor trece prin momente delicate, pe fondul mai multor pătrate mistice care se vor forma pe cele patru semne Fixe.

Pe 22 iulie, Soarele va intra în zodia Leului și, până pe 23 august, va accentua premisele greu de acceptat sau interesele greu de împăcat ale nativilor cu viitorii lor asociați.

Marte va face o conjuncție cu steaua fixă Rigel și le va imprima nativilor preocupări specifice planetei Marte: interes pentru mecanică, chestiuni militare sau studii politehnice; în apărarea intereselor financiare, Rigel va imprima o atitudine vehementă, uneori chiar de frondă, curajoasă sau încăpățânată; dorință de a convinge pe oricine de orice; energie; implicarea în activitățile cu grad sporit de risc va stârni admirația unora. Din 24 iulie, după ora 4:07′, dispute în nativi și persoane sau instituții privind un regim fiscal sau patrimonial.

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