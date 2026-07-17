Imagini de colecție cu vedetele din România. Cum s-au schimbat în ultimii 20 de ani

Două decenii au adus schimbări importante în imaginea unora dintre cele mai cunoscute vedete din România. De la stilul vestimentar și coafuri până la felul în care aleg să se prezinte în fața publicului, Loredana Groza, Gina Pistol, Lavinia Pîrva, Andreea Bălan și Andra au trecut prin transformări vizibile, iar fotografiile de la începutul carierei și cele din prezent arată cât de mult s-au schimbat.

Loredana Groza, una dintre cele mai comentate transformări din showbiz

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Transformarea Loredanei Groza este una dintre cele mai discutate din showbizul românesc. De-a lungul carierei, artista a trecut de la imaginea naturală din anii ’90 la un stil modern și îndrăzneț.

Schimbările sunt vizibile atât în ceea ce privește vestimentația, cât și aspectul fizic. Loredana apare frecvent în ținute inspirate din tendințele internaționale, iar silueta sa este rezultatul unui stil de viață bazat pe sport, alimentație echilibrată și meditație.

Artista își schimbă des coafura și culoarea părului. Una dintre cele mai recente apariții care a atras atenția a fost cea în care a purtat o perucă brunetă, tunsă scurt.

De-a lungul timpului au existat numeroase speculații privind eventuale intervenții estetice sau tratamente precum botoxul și acidul hialuronic. Loredana Groza a negat însă că ar fi apelat la operații estetice majore și a declarat în repetate rânduri că aspectul său este rezultatul rutinei de îngrijire, al sportului și al machiajului profesional.

Gina Pistol, de la model la una dintre cele mai cunoscute prezentatoare TV

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În urmă cu aproximativ 20 de ani, Gina Pistol era unul dintre cele mai cunoscute modele din România.

În anul 2000 a pozat pentru prima dată pentru revista Playboy, iar până în 2006 a mai avut încă două apariții în publicație. Tot în 2006 și-a făcut debutul în actorie, interpretând rolul Ioanei în filmul românesc Margo.

În 2009 a fost desemnată cea mai sexy femeie din România de revista FHM, iar un an mai târziu a apărut pe coperta aceleiași publicații. În 2017 a realizat un nou pictorial nud pentru Touch Magazine, primul după o pauză de peste zece ani.

Între timp, imaginea sa s-a schimbat considerabil. Dacă la începutul carierei era asociată în special cu lumea modellingului, în prezent Gina Pistol este cunoscută mai ales ca prezentatoare TV.

Născută pe 9 decembrie 1980, în Roșiorii de Vede, Gina Pistol a absolvit Școala de Arte și Meserii din orașul natal și a lucrat ca vânzătoare înainte de a deveni cunoscută.

Viața sa personală a fost adesea în atenția presei mondene. De-a lungul timpului a avut relații cu Codin Maticiuc, Nicole Saikaly, Ciprian Marica, Mihai Răduț și Alin Cocoș. Din 2017 formează un cuplu cu Smiley, iar cei doi au împreună o fiică, Josephine Ana Maria.

Lavinia Pîrva și-a schimbat stilul odată cu trecerea anilor

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Lavinia Pârva și-a început cariera în modelling după ce a câștigat titlurile Miss Timișoara în anul 2000 și Miss Litoral în 2001. Ulterior a făcut parte din trupa Spicy, iar după destrămarea formației și-a continuat cariera solo.

De-a lungul ultimelor două decenii și-a schimbat constant stilul vestimentar și imaginea, trecând de la aparițiile specifice începutului anilor 2000 la un look elegant și rafinat. Din 2013 formează un cuplu cu Ștefan Bănică Jr.

Andreea Bălan, de la fenomenul Andre la artist solo

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Andreea Bălan a debutat în televiziune în 1994, iar doi ani mai târziu și-a lansat primul album. Celebritatea a venit însă odată cu trupa Andre, din care a făcut parte între 1998 și 2001.

În acea perioadă, stilul promovat de Andreea Bălan și Andreea Antonescu a influențat moda adolescentelor: platformele supranumite „șenile”, codițele, fustele mini și sutienele push-up au devenit elemente reprezentative ale generației de la începutul anilor 2000.

După destrămarea trupei, Andreea Bălan și-a construit o carieră solo și a lansat mai multe albume și videoclipuri.

În 2007 a câștigat emisiunea Dansez pentru tine alături de Petrișor Rudge, iar ulterior cei doi au reprezentat România în varianta internațională a competiției desfășurate în Mexic, unde s-au clasat pe locul al doilea.

În paralel cu evoluția profesională, artista și-a schimbat constant imaginea. De la adolescenta cu codițe și platforme, Andreea Bălan a ajuns astăzi la un stil matur, păstrând însă spectacolele complexe și numeroasele schimbări de costume care au devenit o marcă a concertelor sale.

Andra, una dintre cele mai constante evoluții din muzica românească

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Andra și-a început cariera artistică încă din copilărie, iar primul single l-a lansat în 2001, la doar 14 ani. Înainte de succesul în muzica pop, artista a participat la numeroase concursuri de muzică populară și muzică ușoară, obținând mai multe premii.

De-a lungul ultimilor 20 de ani, imaginea sa s-a schimbat treptat. Dacă la început apărea cu un stil simplu, specific debutului în muzică, în prezent adoptă ținute elegante și un look adaptat spectacolelor și aparițiilor televizate.

În plan profesional, Andra a lansat numeroase piese de succes și colaborări, printre care „K. la Meteo”, „Inevitabil va fi bine”, „Atâta timp cât mă iubești!”, „Numai la doi”, „Așa e dragostea”, „Avioane de hârtie”, „Falava”, „Nebuni în noapte”, „Iubirea schimbă tot” și „Without You”, alături de David Bisbal.

Până în prezent, artista a lansat 12 albume, iar piesele sale au avut succes atât în România, cât și peste hotare.

Imaginile de atunci și acum arată schimbările

Fotografiile realizate la începutul anilor 2000 și cele din prezent surprind nu doar schimbările de look ale acestor vedete, ci și evoluția tendințelor din industria de divertisment din România. Coafurile, machiajul, stilul vestimentar și modul în care aleg să se prezinte în fața publicului s-au schimbat odată cu trecerea timpului, fiecare dintre ele construindu-și o imagine proprie, adaptată etapelor din carieră.

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