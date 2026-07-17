Imagini de colecție cu vedetele din România. Cum s-au schimbat în ultimii 20 de ani

Două decenii au adus schimbări importante în imaginea unora dintre cele mai cunoscute vedete din România. De la stilul vestimentar și coafuri până la felul în care aleg să se prezinte în fața publicului, Loredana Groza, Gina Pistol, Lavinia Pîrva, Andreea Bălan și Andra au trecut prin transformări vizibile, iar fotografiile de la începutul carierei și cele din prezent arată cât de mult s-au schimbat.

Loredana Groza, una dintre cele mai comentate transformări din showbiz

loredana-groza-debut-1Icon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 18

Transformarea Loredanei Groza este una dintre cele mai discutate din showbizul românesc. De-a lungul carierei, artista a trecut de la imaginea naturală din anii ’90 la un stil modern și îndrăzneț.

Schimbările sunt vizibile atât în ceea ce privește vestimentația, cât și aspectul fizic. Loredana apare frecvent în ținute inspirate din tendințele internaționale, iar silueta sa este rezultatul unui stil de viață bazat pe sport, alimentație echilibrată și meditație.

Artista își schimbă des coafura și culoarea părului. Una dintre cele mai recente apariții care a atras atenția a fost cea în care a purtat o perucă brunetă, tunsă scurt.

De-a lungul timpului au existat numeroase speculații privind eventuale intervenții estetice sau tratamente precum botoxul și acidul hialuronic. Loredana Groza a negat însă că ar fi apelat la operații estetice majore și a declarat în repetate rânduri că aspectul său este rezultatul rutinei de îngrijire, al sportului și al machiajului profesional.

Gina Pistol, de la model la una dintre cele mai cunoscute prezentatoare TV

Gina Pistol înainte de operațiile estetice (2)Icon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 16

În urmă cu aproximativ 20 de ani, Gina Pistol era unul dintre cele mai cunoscute modele din România.

În anul 2000 a pozat pentru prima dată pentru revista Playboy, iar până în 2006 a mai avut încă două apariții în publicație. Tot în 2006 și-a făcut debutul în actorie, interpretând rolul Ioanei în filmul românesc Margo.

În 2009 a fost desemnată cea mai sexy femeie din România de revista FHM, iar un an mai târziu a apărut pe coperta aceleiași publicații. În 2017 a realizat un nou pictorial nud pentru Touch Magazine, primul după o pauză de peste zece ani.

Între timp, imaginea sa s-a schimbat considerabil. Dacă la începutul carierei era asociată în special cu lumea modellingului, în prezent Gina Pistol este cunoscută mai ales ca prezentatoare TV.

Născută pe 9 decembrie 1980, în Roșiorii de Vede, Gina Pistol a absolvit Școala de Arte și Meserii din orașul natal și a lucrat ca vânzătoare înainte de a deveni cunoscută.

Viața sa personală a fost adesea în atenția presei mondene. De-a lungul timpului a avut relații cu Codin Maticiuc, Nicole Saikaly, Ciprian Marica, Mihai Răduț și Alin Cocoș. Din 2017 formează un cuplu cu Smiley, iar cei doi au împreună o fiică, Josephine Ana Maria.

Lavinia Pîrva și-a schimbat stilul odată cu trecerea anilor

Lavinia Pîrva înainte (3)Icon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 23

Lavinia Pârva și-a început cariera în modelling după ce a câștigat titlurile Miss Timișoara în anul 2000 și Miss Litoral în 2001. Ulterior a făcut parte din trupa Spicy, iar după destrămarea formației și-a continuat cariera solo.

De-a lungul ultimelor două decenii și-a schimbat constant stilul vestimentar și imaginea, trecând de la aparițiile specifice începutului anilor 2000 la un look elegant și rafinat. Din 2013 formează un cuplu cu Ștefan Bănică Jr.

Andreea Bălan, de la fenomenul Andre la artist solo

Andreea Bălan înainte de operațiile estetice (3)Icon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 14

Andreea Bălan a debutat în televiziune în 1994, iar doi ani mai târziu și-a lansat primul album. Celebritatea a venit însă odată cu trupa Andre, din care a făcut parte între 1998 și 2001.

În acea perioadă, stilul promovat de Andreea Bălan și Andreea Antonescu a influențat moda adolescentelor: platformele supranumite „șenile”, codițele, fustele mini și sutienele push-up au devenit elemente reprezentative ale generației de la începutul anilor 2000.

După destrămarea trupei, Andreea Bălan și-a construit o carieră solo și a lansat mai multe albume și videoclipuri.

În 2007 a câștigat emisiunea Dansez pentru tine alături de Petrișor Rudge, iar ulterior cei doi au reprezentat România în varianta internațională a competiției desfășurate în Mexic, unde s-au clasat pe locul al doilea.

În paralel cu evoluția profesională, artista și-a schimbat constant imaginea. De la adolescenta cu codițe și platforme, Andreea Bălan a ajuns astăzi la un stil matur, păstrând însă spectacolele complexe și numeroasele schimbări de costume care au devenit o marcă a concertelor sale.

Andra, una dintre cele mai constante evoluții din muzica românească

Andra Măruță înainteIcon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 14

Andra și-a început cariera artistică încă din copilărie, iar primul single l-a lansat în 2001, la doar 14 ani. Înainte de succesul în muzica pop, artista a participat la numeroase concursuri de muzică populară și muzică ușoară, obținând mai multe premii.

De-a lungul ultimilor 20 de ani, imaginea sa s-a schimbat treptat. Dacă la început apărea cu un stil simplu, specific debutului în muzică, în prezent adoptă ținute elegante și un look adaptat spectacolelor și aparițiilor televizate.

În plan profesional, Andra a lansat numeroase piese de succes și colaborări, printre care „K. la Meteo”, „Inevitabil va fi bine”, „Atâta timp cât mă iubești!”, „Numai la doi”, „Așa e dragostea”, „Avioane de hârtie”, „Falava”, „Nebuni în noapte”, „Iubirea schimbă tot” și „Without You”, alături de David Bisbal.

Până în prezent, artista a lansat 12 albume, iar piesele sale au avut succes atât în România, cât și peste hotare.

Imaginile de atunci și acum arată schimbările

Fotografiile realizate la începutul anilor 2000 și cele din prezent surprind nu doar schimbările de look ale acestor vedete, ci și evoluția tendințelor din industria de divertisment din România. Coafurile, machiajul, stilul vestimentar și modul în care aleg să se prezinte în fața publicului s-au schimbat odată cu trecerea timpului, fiecare dintre ele construindu-și o imagine proprie, adaptată etapelor din carieră.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
E breaking news-ul lunii în politica românească, doamnelor, domnișoarelor și domnilor! Astăzi, 17.07.2026, Sorin Grindeanu a făcut anunțul pe care nici colegii lui nu se așteptau să-l audă. Într-o mișcare fulger, liderul PSD tocmai a dat o veste importantă
Viva.ro
E breaking news-ul lunii în politica românească, doamnelor, domnișoarelor și domnilor! Astăzi, 17.07.2026, Sorin Grindeanu a făcut anunțul pe care nici colegii lui nu se așteptau să-l audă. Într-o mișcare fulger, liderul PSD tocmai a dat o veste importantă
S-a întâmplat acum 30 de minute și deja au apărut mii de reacții! Tudor Chirilă l-a atacat mai dur ca oricând pe Nicușor Dan! Ce a spus artistul despre șeful statului și despre Sorin Grindeanu i-a surprins pe toți! Mesajele curg
Unica.ro
S-a întâmplat acum 30 de minute și deja au apărut mii de reacții! Tudor Chirilă l-a atacat mai dur ca oricând pe Nicușor Dan! Ce a spus artistul despre șeful statului și despre Sorin Grindeanu i-a surprins pe toți! Mesajele curg
Greu de recunoscut! Celebra artistă, apreciată de toți românii, a șocat cu apariția sa fără machiaj. Imaginile cu vedeta au devenit virale. Știi despre cine este vorba?
Elle.ro
Greu de recunoscut! Celebra artistă, apreciată de toți românii, a șocat cu apariția sa fără machiaj. Imaginile cu vedeta au devenit virale. Știi despre cine este vorba?
gsp
Pălmuit de Bellingham după fluierul final! A urmat o încăierare generală la Anglia - Argentina
GSP.RO
Pălmuit de Bellingham după fluierul final! A urmat o încăierare generală la Anglia - Argentina
Duce scandalul din Anglia - Argentina la următorul nivel! I-a cerut OFICIAL lui Infantino suspendarea a ȘASE jucători
GSP.RO
Duce scandalul din Anglia - Argentina la următorul nivel! I-a cerut OFICIAL lui Infantino suspendarea a ȘASE jucători
Parteneri
Breaking! Cei doi soți din București, dați dispăruți pe Transalpina, au fost găsiți
Libertateapentrufemei.ro
Breaking! Cei doi soți din București, dați dispăruți pe Transalpina, au fost găsiți
O mai știți pe Romica Jurca, cea mai cunoscută doamnă de la Meteo? Azi e pensionară, o doamnă respectată și iubită, dar stai să vezi ce s-a aflat despre fiul ei. Nimeni, dar nimeni nu s-ar fi așteptat la asta. Păcat!
Avantaje.ro
O mai știți pe Romica Jurca, cea mai cunoscută doamnă de la Meteo? Azi e pensionară, o doamnă respectată și iubită, dar stai să vezi ce s-a aflat despre fiul ei. Nimeni, dar nimeni nu s-ar fi așteptat la asta. Păcat!
„Palatul din Popești Leordeni”! Cum arată casa de vis a Irinei și a lui Răzvan Fodor: 7 camere, o baie ca-n filme, grădină și o poveste incredibilă în spate
Tvmania.ro
„Palatul din Popești Leordeni”! Cum arată casa de vis a Irinei și a lui Răzvan Fodor: 7 camere, o baie ca-n filme, grădină și o poveste incredibilă în spate

Știri România

Variantele PNL pentru viitorul prim-ministru. Sighiartău: E greu de realizat un guvern tehnocrat
Interviu
Politică 11:37
Variantele PNL pentru viitorul prim-ministru. Sighiartău: E greu de realizat un guvern tehnocrat
Sorin Grindeanu, despre o alianță PSD - AUR: „Nu exclud… Am respect pentru votanți și pentru români”
Politică 09:11
Sorin Grindeanu, despre o alianță PSD – AUR: „Nu exclud… Am respect pentru votanți și pentru români”
Parteneri
Cum reușește un fermier din Olt să vândă pepenii de opt ori mai scump decât alți producători
Adevarul.ro
Cum reușește un fermier din Olt să vândă pepenii de opt ori mai scump decât alți producători
Ce face Mitică Dragomir, în fiecare lună, cu pensia de 5000 de euro. ”Vine poștărița și-mi aduce banii cash”
Fanatik.ro
Ce face Mitică Dragomir, în fiecare lună, cu pensia de 5000 de euro. ”Vine poștărița și-mi aduce banii cash”
Detaliul de pe factura la curent pe care mulți români nu îl verifică. Poate face diferența la final de lună
Financiarul.ro
Detaliul de pe factura la curent pe care mulți români nu îl verifică. Poate face diferența la final de lună
Parteneri
De ce Ilona Brezoianu nu l-a alăptat pe fiul ei, Matei. Actrița a dezvăluit public adevăratul motiv: „E corpul meu..."
Elle.ro
De ce Ilona Brezoianu nu l-a alăptat pe fiul ei, Matei. Actrița a dezvăluit public adevăratul motiv: „E corpul meu..."
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Dragi români, a venit anunțul la care nimeni, dar nimeni nu se mai gândea acum! Ce veste a dat Claudiu Manda
Viva.ro
Dragi români, a venit anunțul la care nimeni, dar nimeni nu se mai gândea acum! Ce veste a dat Claudiu Manda

Monden

Imagini de colecție cu vedetele din România. Cum s-au schimbat în ultimii 20 de ani
Stiri Mondene 12:40
Imagini de colecție cu vedetele din România. Cum s-au schimbat în ultimii 20 de ani
Cum s-a fotografiat Selly la deschiderea Nibiru 2026, noul său proiect de milioane de euro: „Mama, tata, vă iubesc!”
Stiri Mondene 12:12
Cum s-a fotografiat Selly la deschiderea Nibiru 2026, noul său proiect de milioane de euro: „Mama, tata, vă iubesc!”
Parteneri
„De la fetița fără petreceri, la diva din Capri!” Scrisoarea emoționantă scrisă de Ramona Olaru la 37 de ani
TVMania.ro
„De la fetița fără petreceri, la diva din Capri!” Scrisoarea emoționantă scrisă de Ramona Olaru la 37 de ani
Locul din România unde căpşunile se culeg 9 luni pe an. Investiţie de 3 milioane €
ObservatorNews.ro
Locul din România unde căpşunile se culeg 9 luni pe an. Investiţie de 3 milioane €
Detaliul observat de prea puțini oameni. Toate privirile au fost la rochie, dar iată ce poartă Mirabela Grădinaru pe deget... Nicușor Dan a încercat să acopere secretul
Libertateapentrufemei.ro
Detaliul observat de prea puțini oameni. Toate privirile au fost la rochie, dar iată ce poartă Mirabela Grădinaru pe deget... Nicușor Dan a încercat să acopere secretul
Parteneri
Internetul a explodat! Cele mai tari meme-uri după ce Spania a învins-o pe Franța în semifinale » „Dictatorul” Mbappe a devenit bebelușul lui Yamal
GSP.ro
Internetul a explodat! Cele mai tari meme-uri după ce Spania a învins-o pe Franța în semifinale » „Dictatorul” Mbappe a devenit bebelușul lui Yamal
Cauza morții lui Gabi Mureșan: ce a dezvăluit autopsia
GSP.ro
Cauza morții lui Gabi Mureșan: ce a dezvăluit autopsia
Parteneri
ANM anunță un weekend de foc. Caniculă, furtuni și grindină în mai multe zone din țară
Mediafax.ro
ANM anunță un weekend de foc. Caniculă, furtuni și grindină în mai multe zone din țară
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
StirileKanalD.ro
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
Dragostea plutește la propriu pe litoral! Doi îndrăgostiți au transformat marea într-o scenă de film romantic. Turiștii prezenți s-au uitat de două ori
Wowbiz.ro
Dragostea plutește la propriu pe litoral! Doi îndrăgostiți au transformat marea într-o scenă de film romantic. Turiștii prezenți s-au uitat de două ori
Promo
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Advertorial
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Advertorial
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Parteneri
Cum arată fiul Mădălinei Manole la 17 ani! Fratele regretatei artiste a publicat o fotografie în premieră cu Petru Mircea Jr.
Wowbiz.ro
Cum arată fiul Mădălinei Manole la 17 ani! Fratele regretatei artiste a publicat o fotografie în premieră cu Petru Mircea Jr.
Mii de romance isi sarbatoresc AZI onomastica!! Ce sa pui in buzunar ca sa iti mearga bine tot anul
Redactia.ro
Mii de romance isi sarbatoresc AZI onomastica!! Ce sa pui in buzunar ca sa iti mearga bine tot anul
O femeie din Galați, găsită fără suflare în casa concubinului ei. Era moartă de două săptămâni
KanalD.ro
O femeie din Galați, găsită fără suflare în casa concubinului ei. Era moartă de două săptămâni

Politic

Variantele PNL pentru viitorul prim-ministru. Sighiartău: E greu de realizat un guvern tehnocrat
Interviu
Politică 11:37
Variantele PNL pentru viitorul prim-ministru. Sighiartău: E greu de realizat un guvern tehnocrat
Sorin Grindeanu, despre o alianță PSD - AUR: „Nu exclud… Am respect pentru votanți și pentru români”
Politică 09:11
Sorin Grindeanu, despre o alianță PSD – AUR: „Nu exclud… Am respect pentru votanți și pentru români”
Parteneri
Proiectul imobiliar pregătit lângă Lidl Moara de Foc este scos la vânzare. Dezvoltatorul este asociat în piață cu un alt proiect de anvergură
ZiaruldeIasi.ro
Proiectul imobiliar pregătit lângă Lidl Moara de Foc este scos la vânzare. Dezvoltatorul este asociat în piață cu un alt proiect de anvergură
FCSB, CFR Cluj și U Cluj, capi de serie în turul 3 din Conference League. Cu cine pot juca și când are loc tragerea la sorți
Fanatik.ro
FCSB, CFR Cluj și U Cluj, capi de serie în turul 3 din Conference League. Cu cine pot juca și când are loc tragerea la sorți
Cea mai bună dietă pentru sănătatea creierului
Spotmedia.ro
Cea mai bună dietă pentru sănătatea creierului