Charles Leclerc a câștigat în Marea Britanie, George Russell s-a impus în Austria, iar Lewis Hamilton a terminat pe prima treaptă a podiumului în Spania. Astfel că diferențele din clasamentul general al piloților s-au micșorat.

Cursa se vede pe Antena 1, calificările sunt pe Antena 3

În timp ce Andrea Kimi Antonelli speră să triumfe în Marele Premiu de Formula din Belgia 2026, care are loc în perioada 17-19 iulie 2026, colegul său de la Mercedes și piloții de la Ferrari își doresc să fie și ei mai aproape de locul fruntaș în clasamentul piloților și visează la noi victorii.

Așa cum publicul pasionat de Formula 1 deja s-a obișnuit, calificările pentru Marele Premiu de Formula 1 din Belgia se vor vedea pe Antena 3, iar cursa de pe circuitul Spa-Francorchamps va fi transmisă live de Antena 1.

Programul Marelui Premiu din Belgia 2026

Vineri, 17 iulie 2026:

antrenament 1: ora 14.30 – AntenaPlay

antrenament 2: ora 18.00 – AntenaPlay

Sâmbătă, 18 iulie 2026:

antrenament 3: ora 13.30 – AntenaPlay

calificări: ora 16.45 – Antena 3 și AntenaPlay

Duminică, 19 iulie 2026:

cursa: ora 15.45 – Antena 1 și AntenaPlay

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