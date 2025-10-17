Citește Horoscop săptămânal Balanță. Previziuni pentru perioada 18 – 24 octombrie 2025, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Balanță.

Horoscop săptămânal Balanță – 18 – 24 octombrie 2025

Între 18 și 19 octombrie dimineața, impact greu de acceptat sau de „înăbușit” al trăirilor interioare și al mecanismelor psihice pe fondul unor evenimente, discuții, situații generale sau informații alarmante care depășesc puterea nativilor de a le controla sau împiedica evoluția. Cele mai multe dintre ele vor privi regimul muncii, al veniturilor salariale și al plasamentului socioprofesional.

Între 19 octombrie, după ora 7:02′, și 21 octombrie după-amiaza, Luna va traversa casa I a personalității celor despre care vorbim acum și, pe 21 octombrie, se va afla în postura de Lună Nouă în Balanță, închizând un ciclu existențial de un an și deschizând altul, sub auspiciile favorabile ale planetei Venus, Guvernatoarea acestei zodii, și croind un culoar favorabil pentru multe luni de-acum încolo.

Între 21 octombrie, după ora 18:42′, și 24 octombrie dimineața, în sectorul bancar se acumulează nori care nu vor „pleca” prea repede. Pe fond, este vorba de regruparea a patru planete alături de Luna Negră, cluster care se va menține prin alăturarea, la un moment dat, și a planetei Venus, până pe 21 noiembrie.

De reținut că aceste cinci posturi astrale din Scorpion vor face cincisprezece Trigoane cu planetele din Pești și alte cinci cu Jupiter în Rac, legând astfel, într-o strânsă coordonare, funcția, statutul socioprofesional, munca de fiecare zi și veniturile obținute prin desfășurarea acestor activități.

Posibile erori materiale sau de încadrare juridică ori fiscală cu efecte asupra plăților ce trebuie făcute în această perioadă, cu un efect mai intens spre 24/25 octombrie. Pe 23 octombrie, Soarele va intra în zodia Scorpionului și, până pe 22 noiembrie, va accentua o serie de consecințe ale evenimentelor, circumstanțelor de desfășurare și deciziilor luate. Din 24 octombrie, după ora 7:19′, dialoguri cu funcționarii unor instituții; corespondență oficială.

