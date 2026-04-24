Horoscop săptămânal Balanță – 25 aprilie – 1 mai 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea.

Horoscop săptămânal Balanță – 25 aprilie – 1 mai 2026

Între 25 și 26 aprilie în zori, unii nativi s-ar putea afla în circumstanțe importante ca rol social și importanță profesională care să le permită să cunoască una sau mai multe persoane cu care vor putea întreține o comunicare utilă și interesantă și care să continue, sub forma unei prietenii, după acest răstimp.

Pe 26 aprilie, Uranus va intra în zodia Gemenilor, pe care a mai tranzitat-o între 7 iulie și 8 noiembrie 2025, timp în care a anticipat câteva dintre marile teme existențiale, individuale și colective cu care se vor confrunta până pe 23 mai 2033.

Uranus va influența comunicarea interumană directă, comunicarea prin intermediul tehnologiei moderne, învățarea, circulația ideilor, va șubrezi o serie de concepții, atitudini și viziuni despre oameni, lume, viață, valori fundamentale, locul și rolul individului într-un spațiu de muncă și viață nou, în care va trebui să se integreze, pentru că toată lumea va trebui să asimileze noile valori și tendințe de evoluție ale societății.

Acest tranzit îi va influența pe nativi în sectorul conștiinței, al pregătirii profesionale superioare, al evoluției în plan moral, spiritual, religios sau social, obligându-i frecvent să-și schimbe viziunea despre o secvență de viață personală sau colectivă și să se înnoiască permanent. Între 26 aprilie, după ora 4:05′, și 28 aprilie la prânz, stare de sănătate în parametri normali.

Între 28 aprilie, după ora 12:03′, și 30 aprilie seara, Luna va străbate casa I a personalității celor despre care vorbim acum și va primi ofensiva celor cinci planete în tranzit prin Berbec care controlează relațiile parteneriale, ceea ce va ridica gradul de dificultate al multor întâlniri, dialoguri, negocieri sau tentative de împăcare. Între 30 aprilie, după ora 22:02′, și sfârșitul zilei de 1 mai, cele două case ale banilor și câștigurilor materiale vor fi străbătute de „fiorii” Lunii Pline în Scorpion, din 1 mai.

