Citește Horoscop săptămânal Rac. Previziuni pentru perioada 11 – 17 iulie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Rac.

Horoscop săptămânal Rac – 11 – 17 iulie 2026

Între 11 și 13 iulie noaptea, instabilitate organică; Racii vor simți nevoia să obțină niște explicații profesioniste în legătură cu stările lor organice; posibile probleme respiratorii sau strict pulmonare, inclusiv alergii la diverși factori, mai ales dacă nativii, în călătoriile lor, vor traversa zone cu un specific diferit de cel în care trăiesc acasă cu care organismul lor nu este obișnuit.

Între 13 iulie, după ora 1:46′, și 15 iulie noaptea, Luna va tranzita casa I a personalității celor despre care vorbim acum și pe 14 iulie se va afla în postura de Lună Nouă în Rac, context în care Soarele și Luna vor face conjuncții cu Mercur, dar și cu stelele fixe Castor (geamănul muritor) și Pollux (geamănul nemuritor), care simbolizează vulnerabilitățile noastre materiale, pe de-o parte, și idealurile spirituale și protecția divină, de cealaltă parte.

Împreună, ele alcătuiesc dualitatea naturii umane, spirituale și materiale, subliniind nevoia de a analiza trecutul pentru a nu reedita erorile de gândire sau de comportament. Luna Nouă în Rac va accentua nevoia nativilor de a consolida relațiile cu familia din care provin ori de a se integra într-un context de valori care, prin acceptarea unui set de repere personale și culturale, să le permită să se integreze într-o comunitate care să le dea o identitate clară, context resimțit mai intens ori care va fi trăit ca o criză interioară, dureroasă, de conștiință de sine, în cazul celor care trăiesc de mai mult timp departe de țara lor.

Între 15 iulie, după ora 1:36′, și 17 iulie în zori, posibilă complicație financiară care le poate da pentru câteva zile (mai precis până pe 28/29 iulie) bătăi de cap și enervări.

Din 17 iulie, după ora 3:17′, șansă la corectarea unui plan sau a unei opinii prin accesul la informații corecte, pertinente, oneste sau oficiale. Noroc pentru toate demersurile care țin de învățare și examene.

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