Citește Horoscop săptămânal Taur. Previziuni pentru perioada 11 – 17 iulie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Taur.

Horoscop săptămânal Taur – 11 – 17 iulie 2026

Între 11 și 13 iulie noaptea, Taurii vor simți nevoia să se informeze sau să se consulte pe teme financiare care vizează viața personală, profesională sau de familie; unii s-ar putea confrunta cu mici încurcături administrative sau birocratice.

Între 13 iulie, după ora 1:46′, și 15 iulie noaptea, sectorul comunicării și al învățăturii va fi marcat de Luna Nouă în Rac, din 14 iulie, context în care Soarele și Luna vor face conjuncții cu Mercur, dar și cu perechea de stele fixe Castor (geamănul muritor) și Pollux (geamănul nemuritor), care simbolizează vulnerabilitățile noastre materiale, pe de-o parte, și idealurile spirituale și protecția divină, de cealaltă parte, subliniind nevoia de a analiza trecutul pentru a nu reedita erorile de gândire sau de comportament.

Luna Nouă în Rac va accentua nevoia de a consolida pregătirea Taurilor pentru viață sau pentru profesie prin studiu și perfecționare, indiferent de vârstă. Această fază a Lunii va pune în evidență atât calitățile, cât și neîmplinirile sau slăbiciunile personale care nu le-au permis să progreseze așa cum și-au dorit, dar care pot fi corectate printr-o atitudine responsabilă și matură în fața unor examene sau încercări personale.

Între 15 iulie, după ora 1:36′, și 17 iulie în zori, posibil conflict cu părinții sau rudele pe chestiuni de principiu, de abordare a unor chestiuni importante ce cad în sarcina ambelor părți. Uneori, viața publică, funcția și activitatea profesională pot crea situații greu de soluționat în planul relațiilor de familie.

Din 17 iulie, după ora 3:17′, efort pentru a menține echilibrul și măsura în relațiile afective care pot fi tulburate de neînțelegerile bănești. Posibile disfuncții financiare, aparent fără o motivație legitimă sau credibilă, care pot fi generate de manevrele ascunse ale unei persoane sau ale unui grup de interese contrare direcției profesionale adoptate de nativi.

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