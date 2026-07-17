Citește Horoscop săptămânal Berbec. Previziuni pentru perioada 18 – 24 iulie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Berbec.

Horoscop săptămânal Berbec – 18 – 24 iulie 2026

Între 18 și 19 iulie dimineața, schimbări convenabile nativilor sau normalizare a relațiilor la locul de muncă; sănătate în parametri normali. Între 18 și 19 iulie, Soarele va face o conjuncție cu steaua fixă Procyon, postură astrală care indică o atitudine curajoasă, faimă, bogăție, noroc și avansări bruște, în general, dar, în cazul acestor nativi, ea va influența comportamentul și deciziile lor în relația cu părinții și rudele apropiate.

Între 19 iulie, după ora 7:57′, și 21 iulie după-amiaza, relațiile parteneriale pot fi mai încordate, dar cei sâcâitori sau dificili vor fi chiar cei născuți în zodia Berbecului, pentru că vor ridica probleme, unele mărunte sau neimportante în acel stadiu al discuțiilor, complicând inutil dialogurile pe o temă de interes comun.

Pe 22 iulie, Soarele va intra în zodia Leului și, până pe 23 august, va tranzita casa a V-a a sentimentelor și a emoțiilor și va induce dorința de a impresiona, aspirația spre succes sau spre o imagine cuceritoare pe care nativii o vor cultiva cu mare zel.

Între 21 iulie, după ora 16:35′, și zorii zilei de 24 iulie, nemulțumiri, enervări sau temeri legate de evoluția unei situații materiale. Marte, guvernatorul Berbecilor, va face o conjuncție cu steaua fixă Rigel, de natură marțiană și le va accentua nativilor interesul pentru mecanică, chestiuni militare sau studii politehnice. În dialoguri și comportament, Rigel va imprima o atitudine de frondă, curajoasă, încăpățânată, capabilă să convingă pe oricine de orice; energia și implicarea în activități uneori temerare va stârni admirația celor din jur.

Din 24 iulie, după ora 4:07′, deplasări făcute în mare grabă, mici aventuri în timpul drumului, dispute în legătură cu aplicarea unei măsuri legale, purtată mai ales pe drumurile din afara țării. Berbecii vor fi hiperactivi și vor contribui la nașterea unor stridențe defavorabile intereselor lor din acel moment.

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